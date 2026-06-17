Estados Unidos

Nuevas reglas podrían cambiar la forma de graduarse en las secundarias públicas de Nueva York

El proyecto oficial prevé que a partir de 2033 los futuros egresados consigan el diploma demostrando sus conocimientos y habilidades, en vez de cumplir solo con materias y exámenes

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Graduados con togas azules lanzando birretes al aire durante una ceremonia al aire libre en Nueva York. Edificios de la ciudad y el cartel "CLASS OF 2033" visibles
Jóvenes de escuelas públicas aguardan cambios en el sistema de graduación que buscan transformar el acceso al diploma en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Nueva York se prepara para introducir una reforma educativa que alteraría de manera profunda los requisitos de graduación en las escuelas secundarias públicas.

El plan, presentado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED), propone que los estudiantes reciban sus diplomas no solo por acumular créditos de materias, sino por demostrar competencias específicas y aprendizajes comprobables.

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Según reportó el New York Daily News, la reforma apunta a implementar el nuevo sistema para quienes comiencen la secundaria en el otoño de 2029, lo que impactaría a la cohorte que se graduará en 2033.

Vista detallada de la fachada de piedra clara del Edificio de Educación del Estado con "STATE EDUCATION BUILDING" grabado y ricos ornamentos arquitectónicos
El Departamento de Educación del Estado impulsa un modelo de egreso que privilegia evidencias de aprendizaje más allá de los créditos tradicionales (NYSED)

Un modelo basado en competencias: ¿qué cambia para los estudiantes?

Actualmente, los estudiantes de Nueva York necesitan completar 44 créditos en áreas obligatorias, incluyendo inglés, matemáticas, educación física y artes, para obtener el tradicional diploma Regents.

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La propuesta presentada por el NYSED ante la Junta de Regentes sugeriría abandonar este esquema rígido, permitiendo a los alumnos demostrar lo aprendido mediante trabajos prácticos, pasantías, estudios independientes o proyectos en laboratorios.

De acuerdo con el New York Daily News, la intención es que los jóvenes puedan obtener su diploma una vez que acrediten determinadas competencias, sin que la cantidad de horas de clase o el cumplimiento de un número específico de cursos sean determinantes.

Primer plano de un sello redondo azul y dorado en un documento oficial, con el texto 'Board of Regents' y 'Advanced Designation', y un mapa de Nueva York
El diploma más emblemático de la secundaria neoyorquina podría evolucionar hacia un sistema basado en competencias y experiencias prácticas (Board of Regents)

“En el modelo propuesto, los estudiantes demuestran preparación a través de evidencia de aprendizaje, no solo por completar cursos o rendir una única evaluación, sino al producir pruebas sustanciales de lo que saben y pueden hacer”, explicó Shannon Logan, asistente especial del departamento, según el mismo medio.

Este nuevo enfoque, denominado competency-based diploma, se sumaría a la ya iniciada eliminación progresiva del examen Regents como requisito obligatorio de egreso.

Según el New York Daily News, la decisión final sobre la validez de alternativas como pasantías o estudios independientes recaería en los distritos escolares y cada escuela, lo que abre el escenario a una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades de las comunidades educativas locales.

Una estudiante con sudadera verde muerde un lápiz mientras se concentra en un examen en un aula. Otros alumnos y carteles educativos se ven al fondo
El tradicional examen estandarizado, por años requisito central para graduarse, enfrenta un proceso de eliminación paulatina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dudas y desafíos en la implementación

Durante la última reunión de la Junta de Regentes, la presentación oficial reveló que muchos aspectos de la reforma permanecen sin definir. El New York Daily News detalló que el NYSED aún trabaja en la redacción de los requisitos estatales de competencias y en la elaboración de guías de evaluación que garanticen la calidad de la enseñanza bajo el nuevo esquema.

Las competencias estarán alineadas con los estándares de aprendizaje y con el marco denominado Portrait of a Graduate, que busca preparar a los estudiantes para la vida universitaria, el empleo, el pensamiento crítico y la ciudadanía global.

El documento, según New York Daily News, funciona como una guía para formar jóvenes capaces de desenvolverse en contextos diversos y complejos.

La reforma también prevé introducir un certificado académico estatal unificado que reemplazaría al tradicional certificado con calificaciones y listas de evaluaciones. No obstante, al momento de la presentación, el borrador de este nuevo documento aún no estaba disponible.

Angelique Johnson-Dingle, subsecretaria de apoyo a la instrucción, remarcó que el futuro certificado reflejará “de forma clara e integral la preparación del estudiante para la vida después de la secundaria”, aunque evitó adelantar detalles sobre su contenido, según New York Daily News.

La reforma aspira a que los egresados desarrollen habilidades aplicables en entornos laborales y académicos futuros (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
La reforma aspira a que los egresados desarrollen habilidades aplicables en entornos laborales y académicos futuros (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Preocupaciones en la comunidad educativa: comunicación y preparación

La exposición ante la Junta de Regentes generó inquietudes entre los propios miembros del organismo. Hasoni Pratts, representante de Brooklyn en la junta, expresó: “Hay muchas preguntas ahí afuera, y no creo que esas preguntas hayan sido respondidas”. La funcionaria recalcó la necesidad de que el sistema educativo disponga de información clara y precisa para docentes, familias y estudiantes.

De acuerdo con el New York Daily News, Pratts describió el desconcierto que ya se observa entre educadores y personal escolar.

“Tenemos maestros y personal muy comprometidos en estos edificios, y están preguntando: ‘¿Cómo me preparo para esto? No sé qué significa que puedan demostrar conocimiento de alguna manera’. ¿Cómo se le dice eso al maestro y cómo se comunica de forma eficaz a los padres?”, planteó. También advirtió que el proceso requiere definiciones más concretas que puedan ser comunicadas a la comunidad.

Un profesor barbudo con camisa azul y credencial de NYC DOE señala un póster de Objetivos de Sostenibilidad Globales en una pizarra blanca de aula
Docentes expresan dudas ante la falta de información concreta sobre cómo adaptar sus métodos y comunicar las nuevas exigencias a las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante estas inquietudes, la comisionada Betty Rosa reconoció que quedan numerosos temas por resolver, aunque defendió la necesidad de avanzar con la transformación del sistema educativo.

“Creo que el mensaje de fondo ha sido que sí, vamos a tener muchísimas, muchísimas preguntas a medida que avancemos en esto. Pero la idea es que tenemos que cambiar”, afirmó durante la reunión, detalló New York Daily News.

Rosa añadió que el organismo ya distribuyó información a nivel local a través de visitas escolares y capacitaciones docentes, aunque admitió que será necesario reforzar la comunicación en los próximos meses.

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