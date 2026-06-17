Estados Unidos destina más de USD 700 millones para abordar la salud mental, las adicciones y la falta de vivienda

Kennedy afirmó que la inversión de más de USD 700 millones busca impulsar la iniciativa de recuperación, enfrentar la adicción y las enfermedades mentales graves vinculadas con la falta de vivienda (REUTERS/Elizabeth Frantz).

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., anunció USD 96 millones para el programa Seguridad a través de la Recuperación, el Compromiso y el Tratamiento y Apoyo Basados en la Evidencia (STREETS), además de USD 612 millones en oportunidades de financiamiento para programas adicionales de salud conductual, según el comunicado oficial del departamento.

De acuerdo con Reuters, Kennedy presentó la iniciativa durante una visita a una clínica de salud conductual de Easterseals Michigan en Clinton Township, Michigan. Allí sostuvo: “Mediante nuevas inversiones por valor de más de 700 millones de dólares, impulsamos la Iniciativa de Recuperación de Estados Unidos del presidente Trump y abordamos la adicción y las enfermedades mentales graves que alimentan la falta de vivienda en todo el país”.

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El secretario agregó en esa misma declaración, difundida por el departamento: “Estas inversiones ayudarán a que las personas sin hogar accedan a tratamiento y recuperación, fortalecerán a las familias, salvarán vidas y harán que las comunidades sean más seguras”.

El programa STREETS financiará a ocho comunidades durante cuatro años

El programa STREETS funciona dentro de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA). Su objetivo es desarrollar sistemas de atención multisectoriales para personas sin vivienda que padecen trastornos por consumo de sustancias, enfermedad mental grave o ambos diagnósticos a la vez, reportó Reuters.

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El departamento explicó que el programa pondrá especial énfasis en la intervención rápida, integral y coordinada en la calle, con servicios de tratamiento y apoyo para la recuperación. Ese enfoque reunirá a gobiernos locales, proveedores de salud y vivienda, agencias policiales y tribunales, indicó el comunicado oficial del departamento.

El programa también se alinea con las Prioridades Estratégicas de SAMHSA al impulsar tratamientos basados en la evidencia que priorizan la recuperación, la autosuficiencia y la seguridad pública, con el foco puesto en mitigar el impacto de la adicción en el país. Según las reglas del financiamiento, los proyectos beneficiarios no pueden aplicar el enfoque de “vivienda primero” ni recurrir a servicios de reducción de daños prohibidos.

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El programa STREETS destinará USD 96 millones y financiará a ocho comunidades durante cuatro años a través de la SAMHSA (REUTERS/Elizabeth Frantz).

La mayor partida se concentrará en clínicas comunitarias y en la línea 988

Los USD 223,1 millones destinados a centros comunitarios de salud conductual se repartirán en tres líneas: USD 117,1 millones para subvenciones de mejora y ampliación, USD 94 millones para planificación, desarrollo e implementación, y USD 12 millones para ayudas estatales de planificación.

El objetivo es sostener servicios existentes, ampliar la atención en zonas desatendidas y preparar a los estados para participar en el Programa Piloto de Medicaid de estas clínicas.

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La financiación para la línea 988 ascenderá a USD 238,6 millones y se dividirá en USD 211,1 millones para acuerdos cooperativos con estados y territorios, USD 20 millones para respuestas tribales y USD 7,5 millones para programas de seguimiento de centros de crisis.

El departamento indicó que esos fondos buscan mejorar la capacidad local, reforzar la atención a poblaciones con alto riesgo de suicidio y sobredosis, y ampliar el acompañamiento posterior al contacto inicial.

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La mayor partida para clínicas comunitarias certificadas alcanzará USD 223,1 millones para sostener servicios, ampliar la atención y preparar a los estados para el programa de demostración de Medicaid (REUTERS/Kylie Cooper).

En prevención, tratamiento y recuperación por consumo de sustancias, el comunicado oficial detalló once partidas, entre ellas USD 13,5 millones para capacitación de servicios médicos de emergencia rurales, USD 9,3 millones para el programa de construcción de comunidades en recuperación y USD 7,6 millones para tribunales de tratamiento de drogas para adultos y familias.

Esas inversiones contemplan fondos para asistencia técnica frente a opioides en zonas rurales, programas para jóvenes y familias, respuestas tribales y atención para mujeres embarazadas y en posparto, según el organismo.

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La partida de más de USD 70 millones para salud mental y apoyos se distribuirá en siete programas, incluidos USD 15,3 millones para prevención del suicidio en salud conductual tribal, USD 15,2 millones para alianzas de equipos móviles de crisis y USD 14,4 millones para la Iniciativa Nacional sobre Estrés Traumático Infantil.

A su vez, habrá recursos para desvío temprano hacia tratamiento comunitario, servicios informados por trauma para niños y jóvenes, y atención de salud mental en la primera infancia.

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