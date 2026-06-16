Estados Unidos

“¡Mi alcalde es musulmán!”: la reacción de Zohran Mamdani al canto viral que inundó los festejos de los Knicks

Durante una entrevista televisiva, el funcionario reveló cómo los fanáticos lo rodearon durante días para corear el verso que alude a su fe. Cuál fue su respuesta

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El alcalde neoyorquino rompió el silencio tras la histórica coronación de la franquicia de la NBA, agradeciendo el sorpresivo verso que unificó a las diversas comunidades de la Gran Manzana. La máxima autoridad local confirmó entre risas su identidad religiosa y elogió al joven de 23 años que ideó la rima que hoy resuena en cada rincón de Manhattan tras medio siglo de sequía deportiva.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se convirtió en protagonista del primer título de la NBA que celebra la ciudad en más de 50 años, por un canto que lo nombra directamente y que miles de fanáticos de los Knicks repitieron durante toda la serie final.

“Gracias a él, mucha gente se me ha acercado en las últimas semanas gritando ‘¡Mi alcalde es musulmán!’”, dijo Mamdani en el programa MS NOW la mañana después de que los Knicks derrotaran a los San Antonio Spurs. “Y yo les digo: ‘Es verdad. Lo soy’”.

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Mamdani se refirió a MD Ahnaf Hossain, el joven de 23 años que grabó el video que impulsó la difusión del canto. “No lo he conocido, pero es un neoyorquino cuyas palabras se han quedado con todos nosotros”, afirmó.

Imagen dividida: a la izquierda, Zohran Mamdani sonríe con traje; a la derecha, un hombre con gafas y gorra sostiene un micrófono de Kalshi con expresión intensa
Zohran Mamdani quedó en el centro del primer título de la NBA para Nueva York en más de 50 años por un canto que miles de fanáticos de los Knicks repitieron en la final (MS Now)

El alcalde es fanático declarado de los Knicks y estuvo presente en el Madison Square Garden durante el Juego tres, la única derrota de Nueva York en la final. El presidente Donald Trump también asistió a ese partido.

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Menos de una hora después de la victoria del sábado por la noche, Mamdani anunció el desfile de serpentinas y la ceremonia de entrega de las Llaves de la Ciudad a los Knicks, ambos programados para el jueves de esa misma semana.

De dónde salió el canto

El verso que puso al alcalde en el centro de la celebración lo recitó Hossain tras una victoria de los Knicks en las finales: “My mayor Muslim, my bagel’s Jewish. My Christian Dior, Knicks in cinco” (Mi alcalde musulmán, mis bagels judíos. Mi Christian Dior, los Knicks en cinco). El clip, publicado en un canal de la empresa de apuestas Kalshi, acumuló 7.4 millones de reproducciones en TikTok.

Hossain creció en un barrio donde convivían comunidades judías, musulmanas, haitianas, paquistaníes y bengalíes. “Solo tuve que unir a todos”, le dijo al The Washington Post, diario estadounidense.

Zohran Mamdani sonríe directamente a la cámara, vistiendo un traje oscuro, una camisa blanca, corbata y una camiseta deportiva naranja y morada. Fondo interior con lámparas
Zohran Mamdani asistió al Madison Square Garden durante el Juego 3 de la final de la NBA, el único partido que los Knicks perdieron ante los San Antonio Spurs (MS Now)

El video no fue del todo espontáneo. Kalshi admitió después que el clip formó parte de una estrategia de marketing, aunque sostuvo que Hossain llegó por su cuenta al micrófono verde con la marca de la empresa.

La empresa coordinó un segundo video con él y le regaló una bufanda de Dior real, en referencia directa al tercer verso del canto.

Las raíces hip-hop del verso

El canto tiene una genealogía en el rap neoyorquino. AD Carson, profesor asociado de hip-hop en la Universidad de Virginia, señaló al The Guardian, diario británico que la estructura recuerda a My President, de Young Jeezy, lanzada en 2008 durante la campaña de Barack Obama, con la línea “My president is Black, my Lambo’s blue” (Mi presidente es negro, mi Lamborghini es azul).

Jay-Z adaptó esa misma canción un año después, tras la inauguración presidencial.

La referencia a Dior conecta con el hit del rapero Pop Smoke, fallecido en 2020 y oriundo de Nueva York. “Lo que toman prestado esos cuatro versos es un texto cultural bastante rico y fértil”, dijo Carson.

Varios comentaristas señalaron que publicaciones de mayo y principios de junio usaban un lenguaje casi idéntico. Hossain aseguró no haber visto esos tweets, aunque para Carson eso no cambia el análisis: “Puede no haber visto las publicaciones y aun así haber sido influenciado por ellas”.

Por qué se extendió más allá de Nueva York

Jeff Hancock, director fundador del Stanford Social Media Lab, identificó tres factores en la difusión del video: el peso mediático de Nueva York como el mayor mercado de Estados Unidos, la brevedad y el humor del mensaje, y una red de cuentas coordinadas que amplificaron el contenido de forma no declarada.

“Probablemente intentaron hacer esto decenas de veces, y es raro que funcione”, dijo Hancock al The Guardian, diario británico.

El canto también llegó en un momento político preciso. Durante la campaña por la alcaldía, los rivales de Mamdani intentaron enfrentar identidades religiosas entre sí.

El verso de Hossain invirtió esa lógica: puso al alcalde musulmán y al bagel judío en el mismo lado, con los Knicks como denominador común.

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