Spike Lee revolucionó las Finales de la NBA con una camiseta firmada por el papa León XIV

Spike Lee llegó al partido 3 de las Finales de la NBA con una camiseta de los New York Knicks firmada por el papa León XIV tras su reunión en el Vaticano (Instagram @officialspikelee )

Spike Lee, el director de cine neoyorquino, llegó al partido 3 de las Finales de la NBA con una camiseta de los New York Knicks firmada por el papa León XIV, que obtuvo cuando ambos se reunieron en el Vaticano el 15 de noviembre de 2025. La imagen recorrió las redes sociales.

Lee anunció el plan en Instagram antes del partido del lunes 8 de junio en el Madison Square Garden. Publicó un video con la camiseta azul con el nombre “Pope Leo” y el número 14, y escribió: “El Papa León y yo, el 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad del Vaticano. Llevaré puesta una camiseta de los Knicks con el número 14 que él me firmó”.

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Spike Lee,el hincha más fiel de Nueva York

Lee cumplió su promesa. Las fotos del partido lo muestran en la cancha con la camiseta papal junto al exjugador Jeremy Lin.

Spike Lee anunció en Instagram que usaría en el Madison Square Garden la camiseta azul de los Knicks con el nombre del papa León XIV y el número 14. (Instagram @officialspikelee )

El director, de 69 años, ocupa un lugar fijo en la cancha desde hace décadas y es uno de los hinchas más reconocidos del equipo. El año pasado le confesó al programa de análisis deportivo Inside the NBA: “Daría un Oscar para que los Knicks ganen un campeonato”.

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Los Knicks llegaron al partido 3 con una racha de 13 triunfos consecutivos en playoffs, sin perder desde el 23 de abril. El equipo no disputa unas Finales desde 1999 y no gana el campeonato desde 1973, cuando venció a los Los Angeles Lakers en cinco partidos.

El director apareció en la cancha junto a Jeremy Lin y reafirmó su vínculo con los New York Knicks, equipo al que sigue desde hace décadas (Instagram @pazecheckout)

El papa León XIV cobró notoriedad por su vínculo con el deporte desde su nombramiento en 2025. Creció en los suburbios del sur de Chicago y es hincha de los equipos de esa ciudad.

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La reunión con Lee ocurrió meses antes de que los Knicks llegaran a esta instancia.

Famosos, precios récord y Donald Trump en el Garden

El partido 3 fue el primero de unas Finales en el Madison Square Garden desde el quinto juego de la serie de 1999, cuando los Knicks perdieron ante los San Antonio Spurs, el mismo rival que enfrentan ahora.

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La demanda de entradas desbordó el mercado de reventa. Según la revista People, algunas se vendieron por más de seis cifras. Jesse Derris, asistente habitual al estadio, le dijo al medio económico Bloomberg: “Para mí no tiene precio. No hay nada que me haga perder los partidos”.

En la cancha, Lee compartió tribuna con Timothée Chalamet y su novia Kylie Jenner, Ben Stiller, Fat Joe y Tracy Morgan. El presidente Donald Trump también asistió al partido.

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Los Knicks llegaron a esta instancia con Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns como figuras. Según datos de la NBA, la franquicia acumuló la mejor racha de victorias consecutivas en playoffs desde los Chicago Bulls de 1996, que ganaron 13 seguidos en su camino al campeonato.

Derrota, caos y gas pimienta en las calles

Los Knicks perdieron ante los Spurs por 115-111 y el clima de celebración que envolvía la ciudad se convirtió en violencia.

Los disturbios se concentraron en Bryant Park, en pleno Midtown, donde cientos de fanáticos que no lograron entrar al área oficial de visualización del partido protagonizaron peleas y enfrentamientos con la policía.

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Según el New York Post, “la multitud ya estaba al borde del descontrol apenas una hora después del inicio del partido” y los agentes antidisturbios intervinieron con gas pimienta para contener la situación.

La violencia se extendió a otras calles. El diario local informó que un individuo usó un letrero como arma durante una pelea en la calle 42 y golpeó a varias personas en la cabeza.

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Oliya Scootercaster, periodista especializado en cobertura urbana en tiempo real, difundió un video en el que jóvenes escalaban camiones de la policía de Nueva York que formaban barricadas.

Un portavoz del Departamento de Policía confirmó varios arrestos, sin precisar la cantidad. La presencia del presidente Trump en el Madison Square Garden no disuadió el vandalismo en los alrededores de la ciudad.

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El partido 4 entre los Knicks y los Spurs se disputará el miércoles, de nuevo en el MSG.