Tercera muerte en nueve días por accidentes con monopatines eléctricos en Nueva York

Una mujer de 49 años que viajaba en monopatín eléctrico murió tras chocar con un Tesla en Manhattan (X)

Guardar

Una mujer de 49 años que conducía un monopatín eléctrico murió el jueves tras chocar con un Tesla en Manhattan, en un nuevo siniestro que elevó a al menos tres las tragedias similares ocurridas en nueve días en la ciudad de Nueva York.

El choque ocurrió alrededor de las 10:35 en el Upper West Side. De acuerdo con las autoridades, la víctima circulaba hacia el norte por la avenida Amsterdam cuando fue embestida por un conductor que avanzaba hacia el oeste por la calle 60.

PUBLICIDAD

Equipos de emergencia asistieron a la mujer y la trasladaron al hospital Mt. Sinai Morningside, donde murió. Su identidad no fue difundida de inmediato, informó Daily News, diario de Nueva York.

El conductor del Tesla, un hombre de 34 años, permaneció en el lugar tras el impacto. No se presentaron cargos en lo inmediato y la Policía de Nueva York (NYPD) mantuvo abierto el caso para reconstruir la mecánica del choque y establecer eventuales responsabilidades.

PUBLICIDAD

La muerte en Manhattan reactivó la preocupación por una seguidilla de siniestros viales que involucran a personas que se desplazan en monopatines en distintos puntos de la ciudad.

En pocos días, se acumularon episodios con desenlaces fatales, registrados en horarios diurnos y en zonas con circulación de autos, transporte público, ciclistas y peatones.

PUBLICIDAD

En nueve días murieron al menos tres personas que viajaban en monopatín en Nueva York

La muerte en Manhattan elevó a al menos tres los casos fatales de personas en monopatín en nueve días en Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso informado en Manhattan fue, al menos, el tercero en un lapso de nueve días en la ciudad de Nueva York. La semana anterior, dos personas que se desplazaban en monopatín murieron tras chocar contra vehículos en Brooklyn, con apenas 40 horas de diferencia y en accidentes ocurridos a plena luz del día.

Las autoridades indicaron que la sucesión de hechos se sumó a otros siniestros recientes con vehículos de dos ruedas en distintos distritos. Este mes murió Ty Rodríguez, de 26 años, cuando la moto que conducía chocó contra una barrera de seguridad en Washington Heights, en el Alto Manhattan.

PUBLICIDAD

También falleció Jorge Palaquibay, un ecuatoriano de 31 años, cuando su motocicleta chocó contra un camión de carga en Queens. Ese hecho dejó huérfanos a tres niños, de acuerdo con lo informado.

El mes pasado, además, dos niños murieron en accidentes de moto con pocos días de diferencia en Nueva York. La publicación encuadró estos casos dentro de una secuencia reciente de hechos viales con consecuencias fatales para conductores de monopatines y motocicletas, en un contexto urbano donde los desplazamientos de corta distancia conviven con intersecciones.

PUBLICIDAD

Distintos sectores volvieron a poner el foco en la seguridad vial y en la necesidad de reforzar controles, educación y cumplimiento de normas.

También se reiteraron advertencias sobre conductas peligrosas que, según las autoridades, aparecen con frecuencia en incidentes de tránsito: el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos de alcohol o drogas y maniobras que vulneran reglas básicas de circulación.

PUBLICIDAD

Nueva York redujo límites de velocidad y endureció sanciones a reincidentes

Nueva York redujo límites de velocidad con la Sammy’s Law y endureció sanciones a reincidentes con la Ley Angélica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde octubre de 2024, varias calles de Nueva York comenzaron a operar con límites de velocidad reducidos por la entrada en vigor de la llamada Sammy’s Law. La norma lleva el nombre de un niño de 12 años que murió atropellado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn.

Antes, en diciembre de 2023, la gobernadora Kathy Hochul firmó la Ley Angélica. Esa legislación busca mantener fuera de las carreteras a conductores con suspensiones previas al tipificar como delito grave la reincidencia de quienes manejan después de acumular cinco o más infracciones de tránsito que derivaron en suspensiones o revocaciones.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la investigación del NYPD sobre el caso del Upper West Side continuó abierta para precisar cómo ocurrió el impacto y si existieron infracciones asociadas a la conducción o a la maniobra previa al choque.