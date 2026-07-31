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American Airlines cambió su política de reembolsos: el nuevo límite para pedir devolución en 24 horas en pasajes de último momento

La aerolínea modificó los criterios para reintegros rápidos en boletos adquiridos con poca antelación. El ajuste puede afectar a quienes viajan por urgencia o deciden volar sobre la hora

American Airlines restringió el reembolso total en 24 horas a los pasajes comprados para vuelos con al menos siete días de anticipación (EFE/Orlando Barría)
American Airlines restringió el reembolso total en 24 horas a los pasajes comprados para vuelos con al menos siete días de anticipación (EFE/Orlando Barría)
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American Airlines ajustó su política de cancelaciones y reembolsos y, desde el miércoles, restringió el reembolso total en 24 horas tras la compra: la devolución automática solo aplica si el vuelo sale con al menos siete días de anticipación, según dijo la compañía a CBS News.

La regla quedó alineada con lo que exige el Departamento de Transporte de Estados Unidos para billetes comprados con al menos siete días de anticipación. En esos casos, las aerolíneas deben permitir cancelar y recibir un reembolso completo sin penalización durante 24 horas, o mantener la tarifa en reserva al precio indicado sin pagarla dentro de ese mismo plazo.

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Hasta ahora, la aerolínea aceptaba devoluciones dentro de 24 horas para pasajes comprados para vuelos con salida al menos dos días después. Con el cambio, quienes reserven con menos anticipación pueden quedar sin acceso a esa devolución automática, aun si cancelan dentro del primer día desde la compra.

Qué cambió para quienes compran con menos anticipación

Los pasajeros que compren pasajes con menos de siete días de anticipación pueden quedar sin reembolso automático aunque cancelen dentro del primer día (Bloomberg)
Los pasajeros que compren pasajes con menos de siete días de anticipación pueden quedar sin reembolso automático aunque cancelen dentro del primer día (Bloomberg)

En un comunicado a CBS News, la compañía afirmó que también ofrece la opción de mantener una reserva durante 24 horas sin cargo. Sostuvo que permite el reembolso total si el billete se compra dentro de ese plazo y se reserva con al menos siete días antes de la salida.

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El ajuste puede afectar especialmente a quienes viajan por urgencias, por trabajo o por decisiones de último momento y, por lo tanto, compran pasajes con pocos días —o incluso con horas— de anticipación. Una cancelación rápida ya no garantiza la devolución automática del dinero bajo esta política.

La norma federal y las alternativas dentro del primer día

La información difundida por CBS News vinculó el cambio con el marco regulatorio del Departamento de Transporte de Estados Unidos para tickets comprados con al menos una semana de margen. Según ese esquema, las aerolíneas deben ofrecer al consumidor una protección clara durante el primer día desde la compra.

La regla quedó alineada con lo que exige el Departamento de Transporte de Estados Unidos para billetes comprados con al menos siete días de anticipación: las aerolíneas deben permitir cancelar y recibir un reembolso completo sin penalización durante 24 horas, o mantener la tarifa en reserva al precio indicado sin pagarla dentro de ese mismo plazo.

En su comunicación a CBS News, American Airlines remarcó que dispone de la opción de retener la reserva por 24 horas sin cargo. Reafirmó que el reembolso total sigue disponible cuando se cumple el requisito de anticipación de al menos siete días.

Comparación con otras aerolíneas

Un avión de pasajeros blanco de American Airlines (Airbus A320) está estacionado en la plataforma de un aeropuerto, con una terminal y cielo nublado detrás
Según CBS News, American Airlines quedó en línea con JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines, mientras Delta Air Lines conserva una regla menos restrictiva (Opy Morales/Archivo)

Según una comparación citada por CBS News, la política de American Airlines quedó en línea con la de JetBlue, Southwest Airlines y United Airlines. En ese relevamiento, Delta Air Lines figuró con una regla menos restrictiva, al aceptar reembolsos por cancelaciones dentro de 24 horas sin exigir que el vuelo esté programado para salir con una semana de antelación.

La lectura que se desprende de ese contraste es que, dentro del mercado, no todas las compañías fijan el mismo umbral temporal para habilitar devoluciones completas durante el primer día. Mientras algunas condicionan el reintegro al margen de una semana, Delta aparece como una excepción en el cuadro citado.

Para el pasajero, la diferencia está en identificar con precisión cuándo aplica el reembolso automático y cuándo no.

Qué revisar antes de confirmar la compra

Interior de aeropuerto moderno con kioscos de auto check-in de American Airlines, pantallas digitales y viajeros. Se aprecian grandes ventanas al fondo. Aeropuerto de La Guardia de Nueva York
Antes de confirmar la compra, el pasajero debe revisar el plazo de 24 horas y si el vuelo sale dentro de los siete días posteriores para saber si aplica el reintegro total automático (Opy Morales)

Con esta política, el pasajero debe mirar dos variables: el plazo de 24 horas desde la compra y la distancia entre la fecha de emisión y el día del vuelo; si el vuelo está programado para despegar dentro de los siete días posteriores a la compra, puede quedar fuera del reintegro total automático aun cuando cancele dentro de ese plazo.

En cambio, si el ticket se adquiere con al menos una semana de anticipación, la anulación dentro del primer día habilita el reembolso completo bajo el criterio informado por la compañía. En ambos casos, la ventana de 24 horas se mantiene como el plazo decisivo para actuar, pero el acceso a la devolución queda condicionado por el calendario del viaje.

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