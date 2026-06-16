Estados Unidos

Adolescente acusado de asesinar a su hermanastra en un crucero será puesto en custodia hasta el juicio

El juez federal Edwin Torres determinó que Timothy Hudson representa “un peligro para sí mismo y para los demás” que “ningún toque de queda, vigilancia o medida de detención puede contener”

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Cuatro personas caminan por una acera; un joven rubio es el foco, y en la esquina inferior derecha hay una imagen circular de una mujer joven tomándose una selfie.
La orden judicial dispone que Timothy Hudson sea alojado solo con menores y reciba tratamiento de salud mental durante la detención (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias/@anna.kepner16).

El adolescente de Florida Timothy Hudson, de 16 años, acusado de matar a su hermanastra Anna Kepner en un crucero de Carnival, quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por orden de un juez federal y permanecerá detenido hasta el juicio el 8 de septiembre, informaron ABC News, NBC News y Fox News.

La corte concluyó que ninguna condición de libertad podía contener el riesgo que representa para sí mismo y para otras personas. Hudson fue acusado como adulto por un gran jurado federal por asesinato y abuso sexual agravado en la muerte de Kepner, de 18 años, ocurrida el 7 de noviembre de 2025.

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El acusado se declaró no culpable de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado. Si es condenado, podría recibir una pena de cadena perpetua.

El juez afirmó que ninguna medida alternativa protegía a la comunidad

El acusado vivía con un tío mientras esperaba el juicio por el asesinato de Kepner. En la orden judicial, el juez federal Edwin Torres señaló que el caso cambió de escenario jurídico al pasar de la justicia juvenil a una acusación penal de adulto, consignó Fox News.

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En esa misma resolución, según NBC News, el magistrado escribió que Hudson “representa un peligro para sí mismo y para los demás que ningún toque de queda, vigilancia o medida de detención puede contener”.

Torres indicó que la detención no se basó en riesgo de fuga, sino en peligrosidad. Tal como precisó Fox News, el juez consideró que las condiciones impuestas antes bastaban para asegurar la comparecencia del acusado ante la corte, pero no para proteger la seguridad pública.

Timothy Hudson, de 16 años, fue acusado como adulto por asesinato y abuso sexual agravado en la muerte de su hermanastra Anna Kepner (Captura de video: NBC Miami).
Timothy Hudson, de 16 años, fue acusado como adulto por asesinato y abuso sexual agravado en la muerte de su hermanastra Anna Kepner (Captura de video: NBC Miami).

Aunque Hudson no tenía antecedentes penales, se entregó voluntariamente y cumplió durante meses con las condiciones de su libertad, el juez sostuvo que las acusaciones describen “un nivel de psicopatía y falta de remordimiento” que plantea la posibilidad de que “pueda perder el control en cualquier momento”, a pesar de los “esfuerzos bienintencionados y serios de sus cuidadores”, citó NBC News.

A su vez, expresó preocupación por la proximidad del juicio y por la posibilidad de que tomara “otra decisión muy equivocada” a medida que se acerque esa fecha, indicó Fox News.

La corte ordenó que Hudson permanezca alojado solo con menores, que tenga acceso a sus abogados, comunicación con su familia y que reciba una evaluación y tratamiento de salud mental durante la detención, reportó el mismo medio.

De acuerdo con NBC Miami, la orden judicial dispone que Hudson pase a custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y permanezca alojado en la cárcel del condado de Citrus, donde se le practicará una evaluación de salud mental. Luego, deberá ser trasladado al centro de detención juvenil Metro West Detention Center de Miami-Dade a más tardar el 10 de julio.

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El juicio por la muerte de Anna Kepner está previsto para el 8 de septiembre y Timothy Hudson podría recibir cadena perpetua si es condenado (Instagram: @anna.kepner16).

La acusación sostiene que Anna Kepner fue agredida sexualmente y asfixiada

La denuncia penal, citada por ABC News y NBC News, describe que Anna Kepner viajó en noviembre a bordo del crucero Carnival Horizon con su familia, incluido Timothy Hudson y su hermano de 13 años. Antes del regreso del barco a Florida, hallaron su cuerpo oculto debajo de una cama en la cabina que compartían, envuelto en una manta y cubierto con chalecos salvavidas.

Los fiscales afirmaron que Hudson agredió sexualmente y mató de forma intencional a Kepner cuando el barco se dirigía a Miami. El examen forense concluyó que la joven murió por asfixia mecánica y que sufrió una agresión sexual.

En una declaración enviada al mismo medio, la familia Kepner agradeció al FBI, a la Fiscalía de Estados Unidos y al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por su “ayuda para lograr que el presunto asesino de Anna Marie Kepner sea encarcelado hasta el juicio”. Asimismo, manifestaron: “Nos dolió mucho saber que había estado en libertad durante tanto tiempo. Ahora nos tranquiliza saber que no podrá hacer daño a nadie más mientras espera el juicio”.

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