Un adolescente de Florida será juzgado como adulto por el asesinato y abuso sexual de su hermanastra en un crucero

El adolescente acusado por el asesinato y abuso sexual de Anna Kepner enfrenta cargos de homicidio en primer grado como adulto en Florida (NBC Miami)

Un adolescente de 16 años de Titusville, Florida, fue acusado como adulto por el asesinato y abuso sexual agravado de su hermanastra Anna Kepner durante un viaje a bordo del crucero Carnival Horizon en 2023, según informó la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida.

El hecho ocurrió el 7 de noviembre, cuando Kepner, de 18 años, fue hallada muerta por asfixia bajo la cama que compartía con su hermano en la cabina del barco, que se encontraba en aguas internacionales rumbo a Miami.

La investigación de la Fiscalía Federal concluyó que Anna Kepner murió por homicidio tras ser asfixiada, lo que derivó en la imputación de su hermanastro, identificado como T.H., quien enfrenta cargos de homicidio en primer grado y abuso sexual.

El menor estaba inicialmente bajo proceso juvenil, pero, debido a la gravedad de los hechos y la decisión del gran jurado federal, será juzgado como adulto. De ser hallado culpable, la pena prevista es la cadena perpetua.

El caso ha generado conmoción tanto en Florida como en la comunidad de cruceros internacionales, pues la muerte sucedió mientras el Carnival Horizon navegaba en aguas internacionales, lo que llevó a que la jurisdicción pasara a manos de autoridades federales.

La muerte de Anna Kepner en el crucero Carnival Horizon ocurrió en aguas internacionales durante un viaje familiar rumbo a Miami (Instagram/Anna Kepner)

Según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, la acusación formal fue emitida a partir de la prueba reunida por agentes del FBI y de la Guardia Costera, quienes intervinieron en el lugar al arribar el barco al puerto de Miami.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones explicó en un comunicado: “Un gran jurado federal ha devuelto una acusación por delitos graves que presuntamente ocurrieron a bordo de una embarcación en aguas internacionales. Presentaremos las pruebas en la corte y seguiremos este caso con profesionalismo y cuidado”.

El proceso judicial permanecerá abierto al público, dado que el acusado será tratado como adulto, en consonancia con la normativa federal para crímenes graves cometidos fuera del territorio continental de Estados Unidos.

Quién era Anna Kepner y el impacto en su familia

Anna Kepner, de 18 años, estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria y viajaba en el crucero junto a su padre, abuelos, madrastra y los hijos de su madrastra, entre ellos el presunto agresor.

Según reconstruyó la familia en entrevistas previas con medios estadounidenses, el viaje familiar había sido planificado para celebrar el cierre de su etapa escolar y compartir tiempo juntos antes de que Anna iniciara la universidad.

El padre biológico de la víctima, Christopher Kepner, expresó su pedido de justicia tras la imputación del adolescente. En diálogo con NBC News, manifestó: “Debe ser arrestado en este momento. Ahora es un adulto y debe ser arrestado. Esa es la posición de la familia. Se debe hacer justicia”.

La autopsia confirmó que Anna Kepner, de 18 años, murió por asfixia intencional bajo circunstancias violentas a bordo de la embarcación (Instagram/@anna.kepner16)

La familia Kepner, que reside en Titusville, ha recibido apoyo de la comunidad local y sigue de cerca cada avance del proceso judicial.

La muerte de Anna fue reportada inicialmente como un posible caso médico. La autopsia realizada por el forense del condado de Miami-Dade confirmó que la causa fue asfixia intencional, lo que motivó la intervención inmediata de autoridades federales.

El hecho de que el crimen ocurriera en aguas internacionales generó desafíos jurisdiccionales y obligó a la coordinación entre agencias estatales y federales.

Antecedentes del caso y repercusión en medios

Desde el fallecimiento de Anna Kepner, el caso ha recibido cobertura en medios nacionales e internacionales, incluyendo Infobae, que en noviembre de 2023 publicó un informe detallado sobre la investigación y las primeras declaraciones de familiares y autoridades.

En ese momento, la noticia tuvo repercusión no solo por la gravedad del crimen, sino por la decisión inusual de imputar como adulto a un adolescente de 16 años, algo poco frecuente en la justicia federal de Estados Unidos.

Durante los meses siguientes, la familia Kepner reiteró la necesidad de que el acusado enfrentara las máximas penas previstas por la ley, subrayando el impacto irreparable que la muerte de Anna tuvo en sus vidas.

Organizaciones de apoyo a víctimas de crímenes violentos han seguido el caso, advirtiendo que situaciones semejantes suceden en cruceros con mayor frecuencia de la reportada oficialmente por el carácter internacional de muchas travesías.

De acuerdo con la Oficina del Fiscal Federal, la próxima audiencia se realizará en el tribunal del Distrito Sur de Florida en las próximas semanas, donde se presentarán pruebas adicionales recogidas tanto en el barco como en los análisis forenses.

La defensa del acusado no ha emitido declaraciones públicas, y los documentos judiciales están reservados en detalles para proteger la identidad de los menores involucrados.

El crimen generó repercusión nacional e internacional, destacando los desafíos legales y la rara imputación como adulto de un menor en Estados Unidos (Captura NBC Miami)

Justicia federal estadounidense y crímenes en aguas internacionales

El crimen que terminó con la vida de Anna Kepner evidenció los retos legales que enfrentan las autoridades de Estados Unidos cuando delitos graves se registran en aguas internacionales.

En estos casos, la jurisdicción federal asume el mando y juzgar a menores como adultos exige la intervención de un gran jurado y la presentación de pruebas contundentes.

Las investigaciones conjuntas entre Guardia Costera, FBI y fiscalía buscan determinar con precisión los hechos y asegurar un proceso judicial transparente.

El caso ha impulsado debates sobre la seguridad en cruceros y la protección de menores durante estos viajes, además de instalar la discusión sobre la responsabilidad de las compañías navieras ante hechos de violencia a bordo.

La familia Kepner persiste en su demanda de justicia y acompaña cada etapa del proceso judicial, mientras la comunidad de Titusville sigue expectante el avance del caso, que aún no tiene fecha de juicio confirmada.