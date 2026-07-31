El Ejército de Israel destruyó infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano

La existencia de estas instalaciones representaba una amenaza directa para los residentes del norte de Israel y para el despliegue militar en la frontera con Líbano.

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El Ejército israelí destruyó varios objetivos clave en la red de túneles subterráneos sobre el Castillo de Beaufort, en el sur de Líbano, según informó el jueves las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La operación, realizada por fuerzas de la División 36 bajo el mando del Comando Norte, se enmarcó en una acción limitada dentro del denominado espacio de seguridad en territorio libanés.

Las autoridades militares indicaron que la red subterránea funcionaba como complejo de mando central, desde donde se dirigían operaciones y se guiaban ataques contra las fuerzas israelíes y civiles. Se trata de una infraestructura estratégica construida durante dos décadas, con varios niveles, que servía como sede central de la unidad “Badr” en el sur de Líbano, financiada y organizada por el régimen de Irán.

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La existencia de estas instalaciones representaba una amenaza directa para los residentes del norte de Israel y para el despliegue militar en la frontera, al encontrarse a unos 6 kilómetros de Metula y Avtzur del Galilea, según detallaron las FDI por medio de la red social X. Desde estos túneles se lanzaron docenas de drones, 700 toneñadas artefactos explosivos y misiles antitanque, de acuerdo con la información oficial.

Durante las últimas semanas, el Ejército israelí completó el control del área del Castillo de Beaufort y la limpieza de las infraestructuras subterráneas y preparó su destrucción. La operación de la noche pasada destruyó una parte significativa de la red de túneles en la zona.

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Las fuerzas israelíes mantienen operaciones en el área de Ali Taher y aseguran una alta preparación tanto en labores ofensivas como defensivas. El Ejército advirtió que cualquier ataque por parte del grupo terrorista será respondido en consecuencia y reiteró su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en Líbano, trasafirmar que continuará actuando para eliminar cualquier amenaza contra sus fuerzas.

Las fuerzas terrestres israelíes llevaron a cabo una operación militar en la cresta de Beaufort, en el sur del Líbano (@IDFonline)

Israel y Líbano celebrarán entre el 4 y el 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones con mediación de Estados Unidos para avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, cuyo objetivo es consolidar la retirada de las tropas israelíes, ampliar el despliegue del Ejército libanés y fortalecer la estabilidad en la frontera común.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que las reuniones se basarán en los avances logrados tras la puesta en marcha de la primera zona piloto en el sur de Líbano y después del encuentro realizado la semana pasada en Washington entre el presidente libanés, Joseph Aoun, y el presidente estadounidense, Donald Trump. “Estamos entrando en estas conversaciones con un impulso significativo tras el exitoso lanzamiento de la primera zona piloto en el sur de Líbano y la productiva reunión del presidente Aoun con el presidente Trump la semana pasada”, señaló el Departamento de Estado.

Según la misma fuente, las conversaciones técnicas previstas en Roma buscarán perfeccionar el modelo de zonas piloto para extenderlo gradualmente, en un contexto marcado por las tensiones regionales y los esfuerzos por consolidar la seguridad en la frontera entre Israel y Líbano.

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El presidente libanés Joseph Aoun junto a su homólogo estadounidense, Donald Trump (EFE/Archivo)

El Departamento de Estado sostuvo que estas zonas representan una oportunidad para restaurar la autoridad del Estado libanés mediante el desarme verificable de organizaciones armadas y generar confianza para avanzar hacia nuevas etapas del proceso.

La administración de Trump considera que el llamado “Marco Trilateral” entre Estados Unidos, Israel y Líbano constituye el mecanismo adecuado para alcanzar una paz duradera, y sostiene que su implementación beneficia a ambas partes.

La nueva ronda de negociaciones fue anunciada tras la visita oficial de Aoun a Washington. Durante su encuentro con Trump en la Casa Blanca, el presidente libanés reclamó la retirada total de las tropas israelíes de los territorios libaneses que permanecen bajo control de Israel tras señalar que ese repliegue es un paso “esencial” para consolidar la estabilidad, permitir que el Estado libanés recupere plenamente su soberanía y avanzar en la aplicación del marco tripartito firmado el 26 de junio en Washington.

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