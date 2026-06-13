Siete tornados arrasan Illinois e Indiana: tres muertos, más de 200 edificios en ruinas y miles sin luz

Al menos siete tornados confirmados tocaron tierra en Illinois e Indiana y dejaron más de 200 edificios dañados, cortes de luz masivos y tres muertos en la semana de tormentas del Medio Oeste (ABC News)

Al menos siete tornados tocaron tierra en el norte y centro de Illinois y el noroeste de Indiana la tarde y noche del jueves 12 de junio. El fenómeno dejó más de 200 edificios dañados, cientos de miles de hogares sin electricidad y tres muertos en toda la semana de tormentas más activa del año en el centro de Estados Unidos.

Las tormentas del jueves azotaron el Medio Oeste en dos fases. La primera barrió Iowa por la mañana; la segunda, más intensa, descargó los tornados sobre Illinois e Indiana más tarde. Las ciudades de Merrillville y Hebron, en Indiana, y Streator, en Illinois, concentraron los daños más graves. No hubo víctimas mortales en esas localidades, aunque sí heridos leves.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Chicago publicó las clasificaciones preliminares en su sitio oficial. Los dos más intensos fueron los de Streator, Illinois, y Kouts, Indiana, ambos con categoría EF-3, con vientos de entre 218 y 266 km/h.

Un tornado toca tierra cerca de Reddick, Illinois, como parte de una serie de fenómenos de clima severo que impactaron el norte y centro de Illinois y el noroeste de Indiana el 11 de junio (NWS)

El tornado de Merrillville alcanzó categoría EF-2 (vientos de 179 a 217 km/h), mientras que los de Wenona/Osage Township, Graymont-Dwight y Bartlett, en Illinois, y St. John, en Indiana, se clasificaron como EF-1 o EF-0.

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La agencia aclaró que todas esas calificaciones son preliminares y que los equipos de campo continuarán los relevamientos en los próximos días, incluidas zonas del centro del condado Cook, el sur del condado de Lake en Indiana y múltiples áreas al sur del río Kankakee.

Además de los tornados, se registraron daños por vientos rectilíneos de alta intensidad en partes del área metropolitana de Chicago y lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el norte de Illinois.

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Qué pasó en las zonas más afectadas

En Merrillville, a 53 kilómetros al sureste de Chicago, más de 200 edificios resultaron dañados o destruidos, según informaron las autoridades locales a AP, la agencia de noticias estadounidense. Los tornados arrancaron techos de tres edificios residenciales, derribaron árboles y postes de luz, y destrozaron parabrisas de autos.

El techo de la preparatoria Andrean High School también sufrió daños severos. La escuela cerró el viernes y pidió a la comunidad mantenerse alejada del campus por la presencia de líneas eléctricas activas, vidrios rotos y estructuras inestables.

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El Servicio Meteorológico Nacional de Chicago informó que los tornados de Streator, Illinois, y Kouts, Indiana, alcanzaron categoría EF-3 con vientos de entre 218 y 266 km/h (ABC News)

En Streator, ciudad a unos 160 kilómetros al suroeste de Chicago, casi una docena de viviendas quedaron dañadas, algunas destruidas por completo.

Un video difundido por CNN muestra el rescate de un hombre atrapado entre los escombros de su casa. “Creo que tiene la pierna rota”, se escucha decir a una mujer fuera de cámara mientras policías retiran escombros para liberarlo.

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La alcaldesa Tara Bedei confirmó que cuatro personas fueron trasladadas a un hospital con heridas leves y que no hubo muertes.

El alcance regional de las tormentas

Otras localidades también registraron destrozos: Bartlett y Woodstock en los suburbios del noroeste de Chicago, y Bridgeview al suroeste de la ciudad, donde se observaron techos arrancados de edificios de apartamentos, garajes colapsados sobre autos y postes partidos por la mitad.

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En Streator, Illinois, casi una docena de viviendas sufrió daños y cuatro personas fueron hospitalizadas con heridas leves, sin reportes de muertes (ABC News)

En el condado de Lake, Ashley Morgan, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Indiana, informó a CNN que más de 100 estructuras resultaron dañadas o destruidas.

Cortes de luz y operaciones de emergencia

Cerca de 180.000 hogares y negocios permanecían sin electricidad en Illinois el viernes por la tarde, y casi 115.000 en Indiana, según datos de PowerOutage.us, sitio especializado en el seguimiento de cortes de electricidad.

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Commonwealth Edison informó que esperaba restablecer el 80% del servicio para el domingo por la noche. NIPSCO, la principal proveedora en Indiana, dijo que trabajaba para restablecer el suministro “lo antes posible” sin dar una fecha concreta.

Las tormentas azotaron el Medio Oeste en dos fases: primero impactaron en Iowa y luego descargaron los tornados más intensos sobre Illinois e Indiana (ABC News)

La Cruz Roja Americana instaló un refugio de 700 camas para los desplazados. En Streator, el ayuntamiento habilitó un centro de reunificación para familias. Decenas de agencias de la región colaboraron con los equipos locales de emergencia para despejar calles bloqueadas por árboles y cables caídos.

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Tres muertos y un frente que avanzó hacia el este

Las tres muertes de la jornada ocurrieron en puntos distintos. Un hombre de 54 años murió en Des Moines, Iowa, al caerle un árbol en un campamento de personas sin hogar durante la primera fase de tormentas, según informó la policía a AP.

Dos viviendas seriamente dañadas y escombros por todas partes tras el impacto de un tornado en la zona rural M-049. (ABC News)

En Maryland, dos mujeres fallecieron en incidentes separados cuando árboles cayeron sobre ellas durante la noche: una en una zona residencial de Upper Marlboro y otra en un sendero de un parque estatal en el condado de Montgomery, donde se registraron ráfagas de hasta 119 km/h.

Desde el domingo anterior, se acumularon casi 1.500 informes de daños por viento, granizo y tornados en el centro y el este de Estados Unidos, según CNN. El viernes, el frente frío que originó los tornados del Medio Oeste avanzó hacia el este y puso en alerta a ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington.