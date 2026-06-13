El FBI allanó una planta aeroespacial en California tras una emergencia química que evacuó a 50.000 personas

El FBI allanó la planta de GKN Aerospace en Garden Grove por el recalentamiento de un tanque químico que obligó a evacuar a 50.000 personas (AP Foto/Ethan Swope)

El FBI allanó el miércoles la planta de GKN Aerospace Transparency Systems en Garden Grove, condado de Orange, California, en el marco de una investigación federal por el recalentamiento de un tanque químico que en mayo obligó a evacuar a 50.000 personas.

La orden de registro, firmada por un juez federal la semana pasada, autoriza la incautación de documentos, muestras del químico y registros del sistema de enfriamiento de la instalación.

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El incidente que desencadenó la investigación ocurrió el 21 de mayo, cuando un tanque con entre 22.700 y 26.500 litros de metacrilato de metilo —un líquido altamente inflamable y tóxico— comenzó a sobrecalentarse en la planta aeroespacial.

Las evacuaciones empezaron al día siguiente ante el riesgo de una explosión. La empresa fabrica ventanas de cabina, domos y parabrisas para aeronaves.

Qué busca el FBI en la planta

La orden judicial detalla tres categorías de evidencia que los agentes federales deben incautar.

La primera abarca documentos y registros vinculados al “almacenamiento, uso o eliminación” del metacrilato de metilo. La segunda incluye “muestras de la sustancia dentro de cualquier tanque, recipiente, tambor, cuba, vasija o contenedor que se sospeche contiene o contuvo anteriormente metacrilato de metilo y/o cualquier sustancia peligrosa”, según el texto de la orden citado por The Associated Press.

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La orden judicial autoriza al FBI a incautar documentos, muestras de metacrilato de metilo y registros del sistema de enfriamiento de la planta de California (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

La tercera categoría comprende registros de “cualquier equipo de enfriamiento u otro equipo utilizado para controlar o regular la temperatura” del químico.

Varios vehículos y agentes federales se apostaron frente a la instalación el miércoles por la mañana. Un portavoz de GKN declaró a The Associated Press: “Cooperamos con las autoridades en nuestra instalación de Garden Grove y continuaremos haciéndolo”.

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Por qué el tanque se recalentó

La causa técnica del incidente ya fue establecida por las autoridades: una válvula del sistema de enfriamiento, que mantenía el tanque a 10°C (50°F), falló.

Sin esa válvula, la temperatura interior del tanque escaló hasta 37,7°C (100°F). Los equipos de emergencia rociaron agua sobre la estructura hasta que la temperatura bajó a 33,3°C (92°F). Los técnicos de la empresa y los bomberos también retiraron el aislamiento del tanque para acelerar el enfriamiento.

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Las autoridades establecieron que una válvula del sistema de enfriamiento falló y permitió que la temperatura del tanque subiera de 10°C a 37,7°C (AP Foto/Ethan Swope)

Una grieta que se formó de manera fortuita en el tanque liberó presión y evitó la explosión. Eso permitió que la mayoría de los evacuados regresara a sus hogares durante el fin de semana del Memorial Day. Las últimas órdenes de evacuación se levantaron luego de que la temperatura del tanque se mantuviera estable durante cuatro horas sin intervención de los aspersores.

El químico y sus riesgos para la salud

El metacrilato de metilo es un líquido usado en la fabricación de plásticos, recubrimientos, acrílico y prótesis dentales. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte que la exposición al compuesto puede provocar problemas respiratorios graves, trastornos neurológicos e irritación en piel, ojos y garganta.

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El químico aún permanece en el tanque, según la Agencia de Salud del condado de Orange, que lidera las tareas de limpieza. La agencia tenía previsto trasladar el metacrilato neutralizado en camiones sellados a fines de la semana pasada, pero el traslado no ocurrió “por falta de recursos disponibles”, según un comunicado oficial. La nueva fecha aún no fue confirmada.

La investigación criminal paralela y las demandas

El FBI no actúa solo. La fiscalía del condado de Orange también abrió una investigación criminal contra la planta. La portavoz Kimberly Edds confirmó a AP que enviaron una carta de preservación a GKN con la instrucción de no modificar ni destruir ninguna prueba, y que el asesor legal externo de la empresa acusó recibo.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte que el metacrilato de metilo puede causar problemas respiratorios, trastornos neurológicos e irritación (REUTERS/ Caroline Brehman)

Alrededor de una docena de personas y negocios afectados por la evacuación presentaron demandas federales contra la compañía. Algunos residentes informaron olores fuertes, irritación respiratoria, dolores de cabeza y mareos, y cuestionan por qué la planta opera tan cerca de zonas residenciales.

El abogado Alex Wheeler, que representa a varios demandantes, dijo que “a medida que más información se hace pública, resulta cada vez más claro que el riesgo que representa la operación de GKN en Garden Grove puede requerir una solución a largo plazo y permanente”.

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La disculpa de GKN y el pedido de la comunidad

El martes por la noche, Steve Carlin, directivo de GKN Aerospace, habló ante la comunidad en una reunión pública. “En nombre de GKN y de la planta de Garden Grove quiero decir que lamento que este evento haya ocurrido”, afirmó, según AP. Prometió transparencia durante la investigación.

Los líderes municipales de Garden Grove y los vecinos le pidieron a la empresa que traslade los tanques de metacrilato fuera de la planta. Carlin respondió que es demasiado pronto para tomar esa decisión, dado que la investigación sobre lo ocurrido recién comienza.

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La planta emplea a más de 500 personas y tiene una larga historia en la ciudad. El incidente en Garden Grove fue el primero de dos emergencias químicas graves en la costa oeste en menos de una semana: cinco días después, un tanque con un químico corrosivo en una papelera de Longview, Washington, se rompió e implotó, y dejó 11 muertos.