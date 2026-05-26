Mantienen la evacuación de miles de personas por alerta química en el sur de California

Las autoridades mantienen evacuadas a 16.000 personas cerca de la planta GKN Aerospace por riesgo de explosión menor o derrame químico. REUTERS/David Swanson

Una grieta que se abrió de forma accidental en un tanque químico sobrecalentado en Garden Grove evitó una explosión catastrófica, pero las autoridades dijeron el martes que 16.000 personas evacuadas todavía no podían volver a sus casas cerca de la planta de GKN Aerospace Transparency Systems, porque persiste el riesgo de una detonación menor o de un derrame, según Associated Press.

La emergencia obligó a evacuar a unas 50.000 personas en Garden Grove y zonas vecinas del condado de Orange. La mayoría regresó después de que apareciera la grieta durante el fin de semana del Día de los Caídos, pero alrededor de un tercio de los residentes siguió bajo orden de evacuación.

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La emergencia obligó a evacuar a unas 50.000 personas en Garden Grove y zonas vecinas del condado de Orange, según Associated Press. REUTERS/ Caroline Brehman TPX IMAGES OF THE DAY

Los equipos de emergencia lanzaron 1.250 galones de agua por minuto durante cinco días sobre el tanque dañado, lo que implicó el uso de unos 9 millones de galones de agua, según el departamento de bomberos citado por Associated Press. El martes, la temperatura interior había bajado a 33,3 °C (92 °F), desde 37,7 °C (100 °F) durante el fin de semana.

Qué desencadenó la crisis en el tanque de California

La sustancia almacenada en el tanque es metacrilato de metilo, un químico muy inflamable usado para fabricar piezas plásticas, y el depósito contiene entre 22.700 y 26.500 litros, equivalentes a 6.000 a 7.000 galones, según Associated Press.

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El tanque se sobrecalentó porque falló una válvula del sistema de enfriamiento, informaron los bomberos, según la agencia estadounidense. “Eso era lo que lo mantenía a 50 °C”, a 10 °C, dijo al medio TJ McGovern, jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

“Debido a esa falla, el tanque entró en un proceso de calentamiento porque ya no seguía enfriándose”, dijo McGovern en una conferencia de prensa el lunes por la noche, según Associated Press.

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La empresa mantuvo en funcionamiento el sistema de rociadores y, además, sus especialistas técnicos y los bomberos retiraron el aislamiento del tanque para ayudar a enfriarlo.

Durante la noche, los equipos también trabajaron para neutralizar dos tanques cercanos y evitar que se vieran afectados por el depósito comprometido, dijo a Associated Press el capitán de bomberos del condado de Orange Brian Yau.

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Andrew Whelton, profesor de ingeniería de la Universidad Purdue, explicó que, a medida que el tanque se calentaba, el químico pasó de líquido a gas, lo que elevó la presión interna y el riesgo de explosión.

Whelton aseguró que parte del metacrilato de metilo podría haberse endurecido hasta formar un plástico estable parecido al plexiglás, lo que habría reducido parte del peligro.

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La empresa mantuvo en funcionamiento el sistema de rociadores y, además, sus especialistas técnicos y los bomberos retiraron el aislamiento del tanque para ayudar a enfriarlo. REUTERS/David Swanson

“El tanque iba camino de una explosión catastrófica”, dijo Whelton" e indicó que “la formación de una grieta parece haber permitido liberar presión”, agregó el especialista.

Aun así, el experto advirtió que sigue existiendo la posibilidad de una explosión menor capaz de lanzar fragmentos o incluso una nube química hacia viviendas cercanas, según Associated Press. También señaló que el tanque debe acercarse a entre 15,6 y 21,1 °C, equivalentes a 60 a 70 °F, para que las condiciones se consideren mucho más seguras.

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Los residentes evacuados relatan síntomas, gastos y desconfianza

Isabel Méndez, una de las personas que todavía esperaba autorización para volver a su casa rodante, contó a la agencia estadounidense que durante la evacuación de la semana pasada sufrió una erupción en el rostro, hormigueo en los labios y dolor de garganta. Después de pasar varias noches costosas en un hotel, se trasladó a la casa de su madre al norte de Los Ángeles.

Méndez contó a Associated Press que no confía en las garantías oficiales sobre la seguridad de la zona. “Por supuesto que sigue siendo peligroso”, afirmó.

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El tanque se sobrecalentó porque falló una válvula del sistema de enfriamiento, informaron los bomberos, según la agencia estadounidense. REUTERS/ Caroline Brehman

Regina Chinsio-Kwong dijo: “No hubo contaminación”. “Deberían sentirse cómodos volviendo a casa incluso si están al otro lado de esa nueva línea de la zona”, manifestó.

McGovern dijo en esa misma conferencia, que las autoridades analizaron el agua de los desagües pluviales y la encontraron limpia.

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Por su parte, la supervisora del condado de Orange Janet Nguyen añadió que el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur controlará el aire durante varios meses y que la EPA revisará alcantarillas y drenajes pluviales para detectar posibles derrames.

Chinh Nguyen, de 62 años, seguía sin poder volver a su vivienda en Stanton, según la agencia. Nguyem relató que la primera noche de la evacuación durmió con su esposa y sus dos hijos adultos en la peluquería de su esposa: “Dormimos como perros en el suelo. No teníamos opción. No teníamos adónde ir”.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la exposición a ese compuesto puede causar problemas respiratorios graves, alteraciones neurológicas e irritación en la piel, los ojos y la garganta. REUTERS/ Caroline Brehman

La familia se aloja ahora en un refugio instalado en una escuela secundaria de Huntington Beach, según Associated Press. Nguyen reveló que espera regresar antes de que se agote la comida que dejó para sus 10 periquitos.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), la exposición a ese compuesto puede causar problemas respiratorios graves, alteraciones neurológicas e irritación en la piel, los ojos y la garganta.

La crisis se desarrolla en la zona central del condado de Orange, un sector densamente poblado que agrupa varias ciudades, entre ellas Garden Grove, según Associated Press.

Esa ciudad, de 170.000 habitantes, y la vecina Westminster albergan Little Saigon, la mayor comunidad vietnamita fuera de Vietnam, y están junto a Anaheim, donde se encuentran los dos parques temáticos de Disneyland, que no estuvieron bajo orden de evacuación.

El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove informó que tres escuelas seguían cerradas y que no estaba claro si reabrirían antes del fin del ciclo lectivo esta semana, según Associated Press.

A qué se dedica GKN Aerospace Transparency Systems

GKN Aerospace Transparency Systems fabrica ventanas de cabina, cubiertas y parabrisas para aeronaves militares y comerciales, y emplea a unas 16.000 personas en 32 plantas de producción distribuidas en 12 países, de acuerdo con el sitio web de la empresa citado por Associated Press.

La compañía declaró: “Pedimos disculpas por la interrupción continua que está causando este incidente y nuestra prioridad sigue siendo resolverlo de manera segura, para que los residentes puedan regresar a sus hogares lo antes posible”, según Associated Press.