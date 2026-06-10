Video: así fue el feroz ataque de un tiburón a un empleado dentro de una base naval en Florida

Un trabajador del Centro de Guerra de Superficie Naval quedó con lesiones severas tras ser mordido mientras nadaba con un colega en la zona del puerto deportivo. Fue operado de urgencia en el hospital HCA Gulf Coast

Un empleado civil de la base naval de Panama City en Florida sufrió heridas críticas tras un ataque de tiburón ocurrido durante el horario del almuerzo. El incidente ocurrió el lunes alrededor de las 11:45, cerca del mediodía, en la zona del puerto deportivo de la instalación militar, según confirmaron las autoridades locales.

El trabajador, de unos 20 años y con cuatro años de antigüedad en la base, nadaba junto a un colega cuando el animal lo atacó. Los equipos de emergencia atendieron al herido en el sitio y lo trasladaron de inmediato al hospital HCA Gulf Coast, donde ingresó en cirugía de urgencia.

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El ataque de tiburón ocurrió el lunes alrededor de las 11:45 en la zona del puerto deportivo de la base naval de Panama City (WJHG)

El hombre permanece en estado crítico, según informó el comandante de la base Tristan Oliveria a los medios locales.

Dónde y cuándo ocurrió el ataque

El hecho ocurrió cerca del muelle de la marina de Bienestar, Recreación y Moral de la base naval, el área suele ser utilizada por trabajadores y militares para actividades recreativas durante los descansos laborales.

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Fue allí donde el empleado decidió nadar junto a un compañero, sin que existieran informes previos de riesgo inminente por presencia de tiburones en esa zona ese día.

Un empleado civil de la base naval de Panama City en Florida sufrió un ataque de tiburón durante el horario de almuerzo y quedó en estado crítico (WJHG)

Testigos, civiles y personal militar colaboraron con los socorristas y ayudaron a mantener con vida al herido hasta la llegada de la ambulancia, según la versión de las autoridades recogida por ABC News.

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Tras la llegada de los servicios de emergencia de la base, el herido recibió atención médica inmediata antes de ser trasladado al hospital.

Detalles sobre la víctima y cómo se encuentra

El afectado es un civil que trabaja para el Centro de Guerra de Superficie Naval, según confirmaron fuentes oficiales. Su identidad no fue revelada por motivos de privacidad y debido a la investigación en curso.

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El compañero que nadaba con él resultó ileso. El comandante Tristan Oliveria, responsable de la base, lamentó el hecho y expresó: “Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia, y agradecemos a los primeros respondedores que brindaron ayuda inmediata y garantizaron el traslado oportuno al hospital”, declaró a la cadena local WJHG.

La Oficina del Sheriff del condado de Bay, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la NOAA investigan el ataque de tiburón y mantienen la vigilancia en la zona (Google Maps )

El ataque dejó lesiones graves en ambos brazos del trabajador, según precisó Oliveria. El hombre fue llevado de urgencia al quirófano tras su arribo al centro médico, donde los médicos procuran estabilizarlo.

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Qué se sabe sobre el tiburón y la investigación

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar la especie de tiburón que participó en el ataque. Un video grabado por testigos y difundido en redes sociales muestra la presencia de una aleta dorsal cerca del nadador justo antes de que desapareciera bajo el agua, de acuerdo con la crónica de NBC News.

El hecho generó conmoción entre los presentes y renovó la preocupación por la seguridad en las zonas de baño cercanas a bases navales en la región de Florida.

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Los socorristas y testigos asistieron al herido tras el ataque de tiburón y lo trasladaron al hospital HCA Gulf Coast para una cirugía de urgencia (WJHG)

La Oficina del Sheriff del condado de Bay, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica participan en una investigación que sigue abierta para esclarecer las circunstancias del ataque y prevenir futuros incidentes.

Por ahora, no se han emitido restricciones de acceso a la zona, pero se mantiene la vigilancia y el monitoreo de actividad marina.

Cómo respondieron los equipos de emergencia

Los primeros en actuar fueron los servicios de bomberos y emergencias de la base, que atendieron la llamada a través del 911. Inicialmente, el reporte señalaba un posible ahogamiento, pero al llegar al lugar, los socorristas identificaron rápidamente las heridas provocadas por mordedura de tiburón.

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El comandante Oliveria declaró: “Prioridad en cada una de las operaciones”. Las autoridades agradecieron también la labor de quienes asistieron en el lugar antes del arribo de los equipos médicos.

De acuerdo con la información oficial, se trata de un hecho aislado y poco frecuente en la base, aunque las investigaciones continúan y no se descartan nuevas medidas de seguridad. Mientras tanto, se reforzaron las advertencias y recomendaciones para quienes practiquen actividades acuáticas en la zona.

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Las autoridades prometieron brindar actualizaciones a medida que avancen las pesquisas y se conozca el estado de salud del empleado, cuya evolución continúa bajo observación médica.