Una madre y su hija mueren en Essex al intentar auxiliar a un niño en el mar

Los servicios de emergencia y los guardacostas acudieron a Seaview Avenue después de un aviso recibido a las 17:35 por varias personas en problemas en el mar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tragedia en la playa de West Mersea dejó dos muertas en Essex, Inglaterra, después de que varias personas tuvieran dificultades en el agua cerca de Seaview Avenue, según informó la Policía de ese condado y recogió The Sun.

Según el medio citado, las víctimas fueron identificadas como Selina Rahman, de 41 años, y su hija Samia Rahman, de 15, que murieron cuando intentaban rescatar a un niño de siete años. La policía informó además que una tercera persona sigue hospitalizada en estado grave y que otras dos sufrieron heridas leves.

La Policía de Essex señaló, en declaraciones citadas por The Sun, que recibió una llamada del servicio de ambulancias a las 17:35 tras avisos de que varias personas estaban en problemas adentro del agua. También indicó que, en esta fase de la investigación, cree que todos los implicados se conocían entre sí.

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“A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, lamentablemente podemos confirmar que una adolescente y una mujer de unos 40 años han fallecido”, señaló el cuerpo policial. Al lugar acudieron agentes y equipos de guardacostas en la zona del parque vacacional Sea View.

Cómo se produjo la emergencia en el agua

Selina Rahman, de 41 años, y su hija Samia Rahman, de 15, murieron en Essex durante un intento de rescate de un niño de siete años (Crédito: Facebook)

La reconstrucción recogida por The Sun sitúa el origen de la emergencia en un menor que tuvo problemas mientras estaba en el agua. Madre e hija entraron entonces para intentar ayudar, pero quedaron atrapadas cuando la marea subió con rapidez.

Mishba Uddin, amigo de la familia, relató: “El pequeño se metió en problemas y el otro intentó salvarlos”. También afirmó que la adolescente y su madre “no eran muy buenas nadadoras” y que habían ido a la playa para pasar el día.

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Varios testigos aseguraron que la marea avanzó muy deprisa en una zona de banco de arena. Uno de ellos dijo que “la marea estaba mucho más arriba que ahora y estaban en ese banco de arena cuando subió la marea”.

Otro vecino habló de corrientes de resaca en ese punto y añadió que el agua “sube muy rápido”. Según esos relatos, varias personas corrieron a ayudar cuando comenzó la emergencia.

Una fuente citada por The Sun describió la escena que vivió la abuela de la adolescente: “Presenció cómo perdía a su hija y a su nieta delante de sus propios ojos. Estaba completamente indefensa.”

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El impacto en la familia y la investigación policial

Uddin, residente de Colchester y amigo de la familia, visitó el lugar después del suceso. “Como comunidad, estamos realmente conmocionados”, afirmó, antes de añadir que los implicados habían llegado desde el este de Londres para pasar el día.

El inspector jefe de detectives Al Pitcher, de la Policía de Essex, pidió colaboración pública para aclarar lo ocurrido. “Pedimos a cualquier persona que estuviera en la playa en ese momento y que aún no haya hablado con los agentes que se ponga en contacto con nosotros para ayudarnos a comprender lo sucedido”, manifestó.

La policía también solicitó a quienes estuvieran en la zona y tengan información o grabaciones que llamen al 101 y citen el número de incidente 1090. La Guardia Costera de West Mersea expresó poco después de la medianoche que sus pensamientos están con la familia afectada.

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El suceso reavivó entre vecinos de West Mersea viejas quejas sobre la seguridad en la playa. Stephen Vince, un residente jubilado de 74 años, dijo a The Sun que en el área ya hubo otra muerte similar hace dos o tres años durante otro intento de rescate. Y añadió que los residentes llevan tiempo pidiendo al ayuntamiento más protección para quienes usan esa zona costera.