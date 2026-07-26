El caso del exconvicto que cometió diez robos tras ser liberado y expuso las fallas del programa de salidas anticipadas en Reino Unido

Stephen Harold salió de la cárcel por hacinamiento carcelario y, 20 días después de entrar en vigor la medida, cometió un robo en una vivienda de Wallasey y admitió otros nueve delitos (Crédito: Policía de Merseyside)

La excarcelación anticipada volvió al centro del debate en Reino Unido después de que Stephen Harold, un reincidente de 54 años, irrumpiera en una vivienda de Wallasey mientras su ocupante dormía, según The Telegraph.

Harold salió de la cárcel bajo el programa de excarcelación anticipada y 20 días después de la entrada en vigor de esa política, entró en una casa en Wallasey, Wirral, robó objetos valorados en miles de libras y después admitió otros nueve robos con allanamiento o tentativas de robo desde su liberación.

Según The Telegraph, Harold se llevó un abrigo de 700 libras, un bolso de 250 libras, un ordenador portátil de 800 libras y unos auriculares. El allanamiento ocurrió el 30 de septiembre de 2024 en una vivienda de Merseyside.

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La fiscal Louise Santamera dijo ante el Tribunal de la Corona de Liverpool que Holly Davies se despertó y encontró abierta la puerta principal, pese a haberla dejado cerrada con llave la noche anterior. Según Liverpool Echo, citado por el diario británico, un vecino revisó la cámara de su timbre y vio a Harold bajarse de una bicicleta y acercarse a la casa hacia las 2:45.

Durante el interrogatorio policial, Harold empezó a “despotricar sobre haber sido expulsado de prisión antes de tiempo sin ningún tipo de apoyo”. Según ese mismo relato, dijo que había delinquido porque “no había podido conseguir su dosis”.

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Los antecedentes del reincidente y su salida anticipada

La fiscalía señaló que una cámara Ring registró a Harold cuando se acercó en bicicleta a la vivienda de Merseyside durante la madrugada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de comparecer ante el Tribunal de la Corona de Liverpool el 1 de abril del año pasado, cuando fue encarcelado durante cuatro años y ocho meses, el criminal acumulaba 25 condenas previas por 66 delitos, entre ellos 32 por robo con allanamiento, según The Telegraph. El periódico indicó que su historial delictivo se remontaba a los años 80.

La condena de 44 meses de la que salió antes de tiempo le había sido impuesta en 2023 por dos cargos de intento de robo, un cargo de robo, un cargo de posesión de herramientas para cometer robos y dos cargos de agresión a trabajadores de los servicios de emergencia, según el periódico.

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Más tarde admitió dos cargos de robo con allanamiento y pidió que se tuvieran en cuenta otros nueve delitos de robo con allanamiento e intento de robo.

John Weate, abogado defensor, sostuvo ante el tribunal que “la vida del acusado se ha visto empañada por el abuso de sustancias controladas”. También afirmó que Harold cumplía esa condena cuando el Gobierno impuso su salida anticipada por la sobrepoblación carcelaria y que había pedido no ser liberado porque tenía miedo y sabía que no estaba preparado.

Reincidencia inmediata y crisis de supervisión: las lecciones del caso Harold

El programa de excarcelación anticipada permitió la salida de más de 38.000 presos en Reino Unido tras cumplir el 40% de la condena para aliviar el hacinamiento carcelario (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Telegraph señaló que Harold fue uno de los más de 38.000 presos que salieron entre septiembre de 2024 y junio de 2025 tras cumplir el 40% de su condena, en vez del 50%. El programa buscaba aliviar el hacinamiento en las cárceles.

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Esta situación y el caso de Harold desencadenaron una fuerte controversia sobre la capacidad real del Servicio de Libertad Condicional (Probation Service) para supervisar a los miles de presos liberados tras la aplicación del programa. De acuerdo con informes oficiales del Ministerio de Justicia (GOV.UK) e investigaciones del sector como las de Skills for Justice, más de 16.000 reclusos salieron a las calles durante los primeros meses de vigencia del programa entre septiembre y diciembre de 2024.

La rápida reincidencia de delincuentes calificados de alto riesgo evidenció las grietas del sistema y la falta de recursos de contención, lo que obligó al Gobierno británico a ajustar los criterios de elegibilidad y excluir explícitamente a condenados por ciertos delitos graves para evitar el impacto negativo en la seguridad pública.

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Durante el interrogatorio, Harold dijo que había sido liberado de prisión antes de tiempo sin apoyo y vinculó los delitos con su adicción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de tratarse de un debate cerrado, la crisis penitenciaria ha derivado en cambios estructurales profundos en la legislación británica. La aprobación de la Ley de Sentencias, que recibió el Asentimiento Real en el Parlamento, busca reemplazar las medidas de liberación de emergencia temporales por un modelo permanente denominado “progresión ganada”.

Según datos publicados en los boletines estadísticos de gestión de ofensores del Gobierno (Offender Management Statistics Quarterly), este nuevo marco legal establece que la liberación anticipada estará estrictamente supeditada al comportamiento y a planes de reinserción dentro de las cárceles, un esfuerzo legislativo por evitar que casos de reincidencia inmediata como el de Harold vuelvan a repetirse.

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