Trump dijo que Estados Unidos tiene suficiente munición para seguir la guerra con Irán, pero admitió que quiere disponer de más armamento

Trump dijo que Estados Unidos tiene suficiente munición para la guerra con Irán, pero afirmó que quiere disponer de más armamento

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El presidente Donald Trump aseguró este lunes que las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con suficiente munición para sostener las operaciones militares contra Irán, aunque admitió que preferiría disponer de mayores reservas de armamento avanzado mientras Washington mantiene en pausa los bombardeos para dar espacio a la vía diplomática.

Durante declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, cuando viajaba hacia el estado de Michigan, el mandatario fue consultado sobre la capacidad militar del país y respondió que no existe un problema inmediato de abastecimiento.

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“Estamos en muy buena forma. Pero, para algunas de las cosas más sofisticadas, sin duda nos gustaría tener más”, afirmó.

Trump sostuvo que Estados Unidos mantiene un amplio inventario de municiones para distintos tipos de operaciones.

“Tenemos muchas municiones”, declaró. Sin embargo, señaló que parte del material militar fue enviado a Ucrania durante la administración de Joe Biden para respaldar a Kiev frente a la invasión rusa.

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El presidente agregó que la industria de defensa estadounidense trabaja para incrementar la fabricación de armamento, incluidos los sistemas de defensa antimisiles Patriot, considerados uno de los principales componentes de la protección aérea del país y de sus aliados.

Un sistema de defensa antimisiles Patriot, uno de los equipos cuya producción Estados Unidos busca acelerar en medio del conflicto con Irán

Las declaraciones se producen en un momento en que la administración estadounidense evalúa la evolución del conflicto con Irán y después de que surgieran versiones sobre una posible preocupación en Washington por el nivel de algunas reservas militares. Trump restó importancia a esos señalamientos y aseguró que la capacidad operativa de Estados Unidos permanece intacta.

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El mandatario insistió en que las Fuerzas Armadas disponen de los recursos necesarios para continuar las operaciones si fuera necesario, aunque reiteró que le gustaría reforzar el inventario de equipos considerados estratégicos.

Además de referirse al armamento, Trump habló sobre los recursos financieros obtenidos por Estados Unidos tras los cambios registrados en Venezuela y sugirió que esos fondos podrían destinarse al fortalecimiento de las capacidades militares del país.

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“Estamos recibiendo mucho dinero. Miles y miles de millones de dólares”, afirmó al referirse a Venezuela. El mandatario agregó que “eso ocurrirá también con Irán”, sin ofrecer detalles adicionales sobre esa afirmación.

Trump mantiene abierta la vía diplomática

Junto con su mensaje sobre la capacidad militar estadounidense, Trump reiteró que mantiene expectativas de alcanzar un entendimiento con Irán para poner fin al conflicto, aunque dejó claro que la suspensión de los bombardeos dependerá del resultado de las conversaciones.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, durante un acto en Milford, Michigan

Consultado sobre el estado de los contactos diplomáticos, el presidente respondió: “Tengo mucha paciencia... Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder”.

Según explicó, Washington decidió detener temporalmente los ataques para permitir que continúen los esfuerzos diplomáticos. No obstante, advirtió que esa pausa podría terminar si no se alcanzan avances.

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“Si no sucede, volveremos a hacer lo que estábamos haciendo hace dos días”, afirmó, en referencia a la posibilidad de reanudar los bombardeos sobre territorio iraní.

Trump aseguró además que fue el régimen iraní quien solicitó mantener contactos con Estados Unidos. “La única razón por la que quieren reunirse es porque los hemos estado golpeando muy duro”, sostuvo.

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Desde Teherán, sin embargo, los ayatollahs ofrecieron una versión distinta. El régimen afirmó que actualmente no mantiene negociaciones con Washington, pese a que los enfrentamientos entre ambos países permanecen suspendidos desde hace varios días.

El conflicto entre ambos países se intensificó tras meses de enfrentamientos relacionados con el control del estrecho de Ormuz y la navegación en esa vía marítima estratégica para el comercio energético mundial. Mientras continúan los contactos indirectos, Washington mantiene su capacidad militar desplegada en la región y asegura que dispone de los medios necesarios para responder si fracasa la negociación.

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