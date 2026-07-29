El Senado de Estados Unidos confirmó a Jay Clayton como director nacional de Inteligencia (REUTERS)

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El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Jay Clayton como director nacional de Inteligencia, con una votación de 51 a 47, lo que le otorga el control permanente de las 18 agencias de inteligencia del país en un contexto marcado por las nuevas afirmaciones del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude en las elecciones de 2020 y a pocos meses de los comicios de medio mandato.

La designación recibió el respaldo de la mayoría republicana, mientras que todos los senadores demócratas votaron en contra. Poco después de la aprobación, Trump celebró el resultado con un mensaje en Truth Social. “¡Jay es excepcional en todos los sentidos y hará un trabajo espectacular como director!”, escribió el mandatario.

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Clayton, ex presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y ex fiscal federal, reemplaza a Tulsi Gabbard, quien renunció el mes pasado. Además, toma el mando de una comunidad de inteligencia integrada por 18 organismos que atravesó cambios en su conducción y una reducción de personal durante las últimas semanas.

Su confirmación llega en medio de cuestionamientos por el uso de los organismos de seguridad nacional en el debate político sobre las elecciones presidenciales de 2020 y el proceso electoral previsto para los comicios legislativos.

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A comienzos de este mes, Trump difundió durante un discurso televisado desde la Casa Blanca documentos de inteligencia desclasificados que, según sostuvo, demostraban una interferencia china en las elecciones. En esa misma intervención volvió a afirmar, sin presentar pruebas que respaldaran esa acusación, que los comicios de 2020 fueron objeto de fraude.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (EP)

Clayton sucede además al director interino de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, un aliado político de Trump que ocupó el cargo de manera temporal sin experiencia previa en el área de inteligencia.

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Durante su breve gestión, Pulte también mantuvo su cargo como regulador federal de vivienda, desde donde remitió a varios adversarios políticos de Trump para una eventual investigación judicial y supervisó una importante reducción de personal en la Oficina del Director Nacional de Inteligencia.

Horas antes de la votación en el Senado, Pulte aseguró que una quinta ronda de despidos llevaría el recorte de personal del organismo coordinador de inteligencia a cerca del 30% en las próximas semanas.

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Críticas durante la confirmación

Aunque en un primer momento algunos demócratas consideraron que Clayton representaba una alternativa más tradicional que Pulte, esa percepción cambió durante la audiencia de confirmación ante el Comité de Inteligencia del Senado.

Consultado en varias oportunidades sobre si el demócrata Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020, Clayton evitó responder de manera directa y se limitó a señalar que Biden “fue certificado” como vencedor. “No soy un negacionista electoral”, afirmó Clayton ante los senadores, sin contestar expresamente la pregunta.

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El vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, sostuvo que los demócratas quedaron “entre la espada y la pared”, debido a que consideraban a Clayton una mejor opción que Pulte, aunque manifestaron preocupación por sus respuestas durante la audiencia.

“No soy un negacionista electoral”, afirmó Clayton ante los senadores, sin contestar expresamente la pregunta (REUTERS)

El senador demócrata por California Adam Schiff también cuestionó la postura del nuevo director de Inteligencia. “Sugiere que, si el presidente quiere que las agencias de inteligencia fabriquen algo para justificar una interferencia en las elecciones legislativas, Jay Clayton no tiene la fortaleza para enfrentarlo”, declaró Schiff a CNN.

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Por su parte, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó el desempeño de Clayton durante la audiencia como “desastroso”.

Respaldo republicano

Los republicanos defendieron la trayectoria de Clayton tanto al frente de la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer mandato de Trump como en su etapa posterior como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York.

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El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, sostuvo que la experiencia de Clayton en la lucha contra los delitos financieros y en causas vinculadas con la seguridad nacional lo convierte en un dirigente preparado para enfrentar un escenario de amenazas crecientes.

Su llegada al cargo también podría facilitar la reanudación de las negociaciones sobre la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que autoriza al gobierno estadounidense a recopilar comunicaciones de ciudadanos extranjeros ubicados fuera de Estados Unidos sin necesidad de una orden judicial individual.

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El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune (REUTERS)

Los demócratas se resistían a renovar esa facultad mientras Pulte permanecía como director interino de Inteligencia, debido a sus preocupaciones por un posible exceso en el uso de esas atribuciones por parte de la administración.

Sin embargo, cualquier avance legislativo sobre la renovación de esa disposición deberá esperar al menos hasta septiembre, ya que la Cámara de Representantes concluyó sus sesiones en Washington antes del receso de verano.

(Con información de AFP)