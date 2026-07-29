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El Senado de EEUU dio luz verde al nuevo paquete de sanciones contra Rusia durante la visita de Zelensky

El presidente de Ucrania asistió a la sesión donde los legisladores estadounidenses avanzaron sobre las medidas contra las arcas del Kremlim, Putin y reforzaron los castigos contra el régimen de Irán

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llega al Capitolio de Estados Unidos el martes 28 de julio de 2026, en Washington (AP/Allison Robbert)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, llega al Capitolio de Estados Unidos el martes 28 de julio de 2026, en Washington (AP/Allison Robbert)
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La presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelensky en el Capitolio marcó un punto de inflexión en la agenda internacional de sanciones contra Rusia, al coincidir con la primera votación clave en el Senado de Estados Unidos para avanzar en un ambicioso proyecto de ley que penaliza la compra de energía rusa.

El mandatario de Ucrania, quien viajó a Washington para rendir homenaje a Lindsey Graham, senador republicano y principal negociador de la iniciativa, en su funeral, participó en reuniones privadas con los senadores antes de asistir a la votación desde la tribuna. “Fue un honor estar presente durante el recuento de votos”, compartió el jefe de Estado en la red social X, y añadió: “Este es el primer paso para poner en práctica los planes de Lindsey, y sin duda un paso hacia la paz”.

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La votación bipartidista, que resultó en 86 votos a favor y 12 en contra, representa un avance decisivo para la estrategia estadounidense de aislar económicamente a Moscú, al apuntar directamente contra los países que sigan adquiriendo petróleo y gas rusos y endurecer las restricciones a bancos, proyectos energéticos y dirigentes del Kremlin.

La decisión del Senado de avanzar en la legislación sobre sanciones a Rusia se produce tras más de un año de intensas negociaciones lideradas por Graham y Richard Blumenthal, senador demócrata de Connecticut. El acuerdo definitivo con la Casa Blanca se cerró solo un día antes de la muerte de Graham, quien acababa de regresar de Ucrania tras reunirse con Zelensky. “Es una parte importante de su legado”, remarcó Blumenthal, quien recordó que Graham calificó el acuerdo como “un gran negocio” en su última conversación.

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El proyecto de ley permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles a los cinco principales compradores globales de petróleo o gas natural ruso, entre ellos China e India, y contempla excepciones para los países que importen menos del 15% de su gas desde Rusia y demuestren estar reduciendo esa dependencia. Incluye además nuevas sanciones contra Putin, las élites militares y financieras rusas, y extiende restricciones a los petroleros de bandera cambiada utilizados para eludir las sanciones existentes.

Volodimir Zelensky (en el centro), aparece acompañado —de izquierda a derecha— por los senadores Katie Britt (republicana por Alabama), Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), James Risch (republicano por Idaho) y Roger Wicker (republicano por Misisipi), a su llegada al Capitolio de EE UU (AP/Rod Lamkey, Jr.)
Volodimir Zelensky (en el centro), aparece acompañado —de izquierda a derecha— por los senadores Katie Britt (republicana por Alabama), Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut), James Risch (republicano por Idaho) y Roger Wicker (republicano por Misisipi), a su llegada al Capitolio de EE UU (AP/Rod Lamkey, Jr.)

La iniciativa incorpora una cláusula de exención presidencial, que faculta a la Casa Blanca a levantar restricciones si certifica ante el Congreso que ello responde al interés nacional. Además, los negociadores incluyeron también una prórroga de sanciones contra Irán en el mismo paquete legislativo.

Durante su recorrido por el Capitolio para asistir a la votación, Zelensky agradeció el respaldo a la propuesta y subrayó la relevancia de incrementar la presión sobre Rusia. “Las sanciones contra Rusia son muy importantes”, declaró, al señalar que la medida afecta la capacidad de financiamiento ruso para la guerra y representa “una gran señal para Europa” y “un gran apoyo” para la sociedad ucraniana. “El verdadero problema son los sistemas y misiles antibalísticos”, agregó el mandatario.

El avance del proyecto responde a una coyuntura marcada por el avance que está logrando Ucrania en el conflicto armado. De acuerdo con el senador Jim Justice, Zelensky transmitió a los legisladores que “ahora están ganando la guerra”, tras años de resistencia y consolidación.

En una reunión previa, el presidente ucraniano destacó ante los senadores la importancia simbólica y estratégica del proyecto: “Es importante como una señal moral para un país que está cansado y agotado, aunque se mantiene firme e incluso supera a Rusia”, citó el senador Todd Young, republicano de Indiana. Para Young, la ley se convierte en “una pieza clave en ese esfuerzo general” para debilitar la economía rusa y forzar a Putin a negociar.

El senador estadounidense Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) habla con los medios de comunicación tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Eric Lee)
El senador estadounidense Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) habla con los medios de comunicación tras una reunión con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Eric Lee)

El senador Blumenthal subrayó que la presencia de Zelensky fue determinante para consolidar el apoyo bipartidista: “Ver su rostro cuando estaba en la tribuna mientras votábamos fue un verdadero momento de alegría”. La senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire, remarcó el mensaje que la ley envía a Moscú: “Esta es nuestra mejor oportunidad para apoyar a Ucrania. Estamos defendiendo no solo a su país, sino también al resto de Europa de una Rusia cada vez más agresiva”.

Durante las reuniones con los legisladores, Zelensky insistió en la necesidad de mantener la ayuda militar y económica. El senador Mike Rounds relató que el mandatario ucraniano enfatizó el efecto disuasorio de las sanciones: “Putin se lo pensaría dos veces antes de intentar negociar un acuerdo si las sanciones estuvieran vigentes y, de hecho, generaran más irritación”.

La inclusión de una extensión de las sanciones a Irán en el paquete, a pedido de Trump, ilustra la dimensión geopolítica ampliada de la legislación, que ahora apunta a restringir no solo los ingresos energéticos rusos, sino también a limitar la capacidad de maniobra de otros actores adversos a los intereses estadounidense.

(Con información de Associated Press)

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