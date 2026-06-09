Estados Unidos

Wall Street cerró mixto en medio de una nueva caída de las tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial

La jornada terminó con una baja del 0,98% en el Nasdaq y del 0,27% en el S&P 500, mientras el Dow avanzó 0,14%, en un día de fuertes oscilaciones intradiarias

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Fotografía de archivo de una sesión de Wall Street. EFE/Sarah Yenesel
Fotografía de archivo de una sesión de Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Las bolsas de Wall Street cerraron con resultados mixtos el martes tras una jornada de fuertes oscilaciones, impulsadas por el desplome de las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial y por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el derribo de un helicóptero militar estadounidense cerca del estrecho de Ormuz.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 19,08 puntos, un 0,27%, para cerrar en 7.386,65 unidades. El Nasdaq Composite retrocedió 250,84 puntos, un 0,98%, hasta las 25.678,82 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones, en cambio, sumó 86,10 puntos, un 0,14%, y terminó en 50.872,11 unidades.

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El sector tecnológico protagonizó la mayor turbulencia de la sesión. El índice tecnológico del S&P 500 llegó a hundirse más del 4% en el peor momento del día antes de recuperar parte del terreno perdido, mientras que el índice de semiconductores de Filadelfia cayó hasta un 8,6% tras haber abierto con una ganancia del 3%.

Micron Technology ilustró la volatilidad del día: pasó de subir un 4% a desplomarse un 10%, para terminar con una caída del 1,4%. La acción del fabricante de memoria informática había trepado un 9,9% el lunes y se había hundido un 13,3% el viernes, y acumula una subida del triple en lo que va del año, lo que alimenta las críticas de que su valoración ha avanzado demasiado rápido. Marvell Technology cedió un 7,6% y Advanced Micro Devices bajó un 3%, ambas tras borrar las ganancias iniciales.

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El índice de volatilidad Cboe llegó a su nivel más alto desde el 7 de abril durante la sesión. “Cuando el repunte se estancó esta mañana, el mercado se puso en venta de forma generalizada. También se está produciendo una rotación... por lo que en parte se trata de una corrección del impulso”, explicó Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de JonesTrading en Stamford, Connecticut.

Las pérdidas se profundizaron tras una publicación de Trump en redes sociales en la que afirmó que Irán había derribado un helicóptero Apache del ejército estadounidense que patrullaba el estrecho de Ormuz y declaró que Estados Unidos “debe” responder al ataque. El mensaje avivó las dudas sobre las perspectivas de una tregua en el conflicto de Oriente Medio y frenó la caída del precio del petróleo, según señaló O’Rourke.

Wall Street registra volatilidad este jueves 4 de junio por factores corporativos, geopolíticos y económicos que generan resultados mixtos entre sus principales índices.
La jornada terminó con una baja del 0,98% en el Nasdaq y del 0,27% en el S&P 500, mientras el Dow avanzó 0,14%, en un día de fuertes oscilaciones intradiarias

Los precios del crudo habían bajado cerca de un 3% durante la jornada —el barril de Brent cayó hasta USD 91,45— ante las esperanzas de un posible acuerdo entre Washington y Teherán que permitiera reabrir el estrecho de Ormuz a los buques petroleros. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajó al 4,52% desde el 4,56% del lunes, aunque se mantiene muy por encima del 3,97% registrado antes del inicio del conflicto con Irán.

Los inversores también aguardan con cautela los datos de precios al consumidor de mayo, que se publicarán el miércoles, y los de precios mayoristas, previstos para el jueves. La fortaleza del mercado laboral y la persistencia de la inflación llevan a los operadores de Wall Street a anticipar que la Reserva Federal deberá subir su tasa de referencia al menos una vez antes de que concluya el año.

Fotografía del archivo del edificio sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street (NY, EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares
Fotografía del archivo del edificio sede de la Bolsa de Valores de Nueva York, en Wall Street (NY, EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares

La tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos alcanzó recientemente su nivel más alto en nueve meses, y el encarecimiento del crédito podría desalentar la construcción de centros de datos de inteligencia artificial que sostienen el crecimiento de la economía. A ello se suma la expectativa en torno al debut bursátil de SpaceX, previsto para el viernes, que genera inquietud ante una posible sobrevaloración en el segmento de acciones tecnológicas de alto crecimiento. OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, anunció el lunes que presentó documentación confidencial ante los reguladores estadounidenses para abrir la puerta a su propia oferta pública inicial.

Pese a las turbulencias, cerca de tres de cada cuatro acciones del S&P 500 cerraron en terreno positivo. Las aerolíneas se beneficiaron de la caída del petróleo: American Airlines subió un 3,6% y Delta Air Lines ganó un 3,8%. J.M. Smucker se disparó un 10,4% tras publicar ganancias trimestrales superiores a las estimaciones de los analistas; la empresa, dueña de las marcas Folgers y Hostess, se benefició de precios más altos del café y los productos de panadería.

Nuvalent se disparó un 39,3% después de que GSK acordara adquirir la biotecnológica por USD 10.600 millones; las acciones de GSK que cotizan en Nueva York sumaron un 1,2%. En Asia, el índice Kospi de Corea del Sur rebotó un 8,2% y recuperó casi en su totalidad la caída del 8,3% registrada el lunes, arrastrado por el comportamiento de grandes empresas tecnológicas como SK Hynix y Samsung Electronics.

(Con información de AP y Reuters)

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