Nueva York implementa una ley pionera que exige revelar el uso de intérpretes sintéticos de IA en anuncios

La entrada en vigor de la norma se sumó a un paquete de regulaciones sobre inteligencia artificial y seguridad digital impulsado por la gobernación de Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis).

La gobernadora Kathy Hochul anunció que ya rige en Nueva York la primera ley del país que exige informar cuando una publicidad incluye intérpretes sintéticos generados con IA. La medida busca reforzar la transparencia para consumidores y trabajadores del cine y la televisión, de acuerdo con el comunicado oficial de la gobernación.

La normativa fue firmada en diciembre de 2025 y entró en vigor en un contexto más amplio de regulaciones estatales sobre inteligencia artificial y seguridad digital. Entre ellas figura la creación de la Oficina de Innovación, Gobernanza, Integridad y Confianza Digital (DIGIT), orientada a regular a grandes desarrolladores de IA de frontera.

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Hochul afirmó en el comunicado oficial que Nueva York está “marcando las reglas del juego en lugar de dejar que la IA tome las riendas”. La gobernadora añadió: “Exigir una divulgación sencilla y honesta cuando un anuncio utiliza intérpretes sintéticos protege a los consumidores, respeta a nuestros creativos y mantiene a Nueva York a la vanguardia de la innovación responsable”.

Advertencias obligatorias para el uso de intérpretes sintéticos en la publicidad

Los intérpretes sintéticos se crean de forma digital y aparentan ser personas reales para, en ocasiones, vender productos. Debido al acceso cada vez más sencillo a la tecnología, aumentó su uso en todas las formas de medios, incluidas las redes sociales y la publicidad digital.

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Sin una advertencia de que el contenido que ve el público no es real, los intérpretes sintéticos y los contenidos manipulados pueden debilitar la capacidad de distinguir con precisión entre hechos y ficción, según la gobernación de Nueva York.

De acuerdo con ABC News, los anuncios que no informen de manera explícita el uso de un artista sintético recibirán una sanción económica de USD 1.000 en la primera ocasión y de USD 5.000 por cada reincidencia.

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La normativa establece excepciones para anuncios relacionados con películas, series, contenidos de streaming, videojuegos y demás producciones donde todos los intérpretes sean sintéticos. Además, no se extiende a anuncios de audio ni a casos en los que la inteligencia artificial se emplee únicamente para traducir idiomas.

La medida fue apoyada por Rebecca Damon, directora ejecutiva local para Nueva York y responsable de política laboral de SAG-AFTRA, quien agradeció la iniciativa de la gobernadora y declaró: “Esta ley de divulgación de publicidad sintética protege a consumidores y trabajadores de los riesgos que plantean las tecnologías de IA en rápido desarrollo. Las protecciones que ofrece la ley mitigan la sustitución de intérpretes, previenen el engaño al consumidor y reafirman el valor continuo del talento humano”.

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El gobierno de Nueva York advirtió que, sin una advertencia, los contenidos manipulados con IA pueden dificultar la distinción entre hechos y ficción (REUTERS/Dado Ruvic).

La medida se integra en un paquete más amplio de controles sobre IA y plataformas digitales

Según la gobernación, la entrada en vigor de la ley sobre intérpretes sintéticos complementa otros esfuerzos de Kathy Hochul para orientar el uso de la inteligencia artificial hacia el bien común y mantener a los neoyorquinos seguros en línea.

Entre esas iniciativas figuran la Ley SAFE for Kids y la Ley de Protección de Datos Infantiles que restringen los contenidos adictivos para menores y prohíben a operadores en línea recopilar y monetizar datos infantiles sin consentimiento informado.

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La legislación AI Companion estableció salvaguardas para redirigir conversaciones sobre autolesiones hacia recursos de salud mental e interrumpir conductas adictivas no saludables, además de prohibir material de abuso sexual infantil generado con IA.

A eso se sumó la agenda Unplug and Play (Desconéctate y juega) para financiar infraestructura social y espacios físicos como áreas de juego, centros comunitarios y piscinas, junto con la expansión de programas juveniles, con el objetivo de fomentar la socialización sana y el desarrollo infantil.

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El comunicado agrega que la Ley de Etiquetas de Advertencia obligará a las empresas de redes sociales a publicar avisos sobre el posible impacto de las plataformas en la salud mental.

Kathy Hochul sostuvo que la divulgación de publicidad con IA protege a los consumidores, respeta a los creativos y apunta a una innovación responsable en Nueva York (Reuters).

La gobernación también incluyó la Ley de Prácticas Engañosas en Inteligencia Artificial que refuerza la protección frente al uso no autorizado de imagen o voz y frente a la difusión no autorizada de imágenes íntimas.

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En el presupuesto estatal del ejercicio fiscal 2027 también entró en vigor la Safe by Design Act, que exige que los controles parentales para menores queden configurados en su nivel máximo de protección en plataformas sociales y de videojuegos de uso común.

Según el comunicado, esa ley impide que personas mayores de 18 años sin conexión previa puedan comunicarse en privado con menores, ver su perfil completo o etiquetarlos en contenidos.

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A su vez, desactiva por defecto la ubicación, exige aprobación parental para nuevas conexiones de niños menores de 13 años, deshabilita determinadas funciones de chatbots de IA en plataformas para niños, permite a los padres fijar límites sobre transacciones financieras en videojuegos en línea y les permite revisar el historial de operaciones de sus hijos.