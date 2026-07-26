La Policía de Alemania dijo que el sospechoso del atropello múltiple en Berlín tendría vínculos “con redes islamistas”

La Policía busca a los responsables del atropello múltiple en Berlín (REUTERS/Christian Mang)

La Policía alemana informó el domingo por la madrugada que el sospechoso de embestir con un vehículo a una multitud durante la fiesta del Orgullo en Berlín fue “identificado” pero aún no “detenido”, y tendría vínculos con “redes islamistas”.

El o los presuntos autores, que abandonaron el vehículo en el lugar, a unos cientos de metros de la marcha de orgullo, siguen siendo buscados en toda la capital alemana, según el portavoz.

En tanto, el canciller alemán Friedrich Merz prometió castigar a los responsables del atropello múltiple, que hasta el momento dejó un saldo de un muerto y 17 heridos, algunos de ellos en estado grave.

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El Gobierno informó que Merz recibió la noticia de inmediato y estableció contacto directo con las autoridades de seguridad (Reuters)

El mandatario declaró en un comunicado durante la madrugada del domingo que él y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, estaban siendo informados sobre la investigación de este “acto horrendo”.

Asimismo, ambos expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y agradecieron la labor de las fuerzas de seguridad y anunciaron su compromiso para esclarecer y castigar el acto.

Esta jornada, cuando se esperaba que el evento concluyera con una celebración multitudinaria, la fiesta se vio abruptamente interrumpida por la tragedia. Los servicios de emergencia atendieron a los afectados en el lugar, mientras la policía inició la búsqueda de los ocupantes del vehículo, que fue hallado abandonado cerca del sitio del incidente.

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Los servicios de emergencia asistieron a los heridos en el lugar y la policía buscó a los ocupantes del automóvil (Reuters)

En una declaración pública, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, sostuvo que la libertad de la ciudad resultó atacada de la manera más brutal, y destacó que la reunión por un Berlín tolerante y pacífico quedó interrumpida de forma violenta.

Tras el atropello, los organizadores suspendieron el evento rápidamente y pidieron a los asistentes que abandonaran el parque y regresaran a sus hogares. En paralelo, la policía reforzó la seguridad en la zona y solicitó a los presentes evitar cruzar el bosque por seguridad.

“Creemos que un vehículo ingresó al parque Tiergarten y atropelló a varias personas, causándoles lesiones”, señalaron las autoridades en redes sociales, y más tarde informaron que estaban buscando a los ocupantes del automóvil.

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Los agentes continuaron la investigación durante toda la noche, con la búsqueda de pistas sobre los responsables y el móvil del ataque. Las autoridades informaron que algunos de los heridos se encuentran en estado crítico y permanecen bajo atención en hospitales de la ciudad.

Un vehículo atropelló a una multitud en Berlín

El atentado se sumó a una serie de ataques violentos registrados en espacios públicos en Alemania en los últimos años. En febrero de 2025, un apuñalamiento en el Monumento al Holocausto de Berlín, a poca distancia del lugar del incidente del sábado, dejó un turista español gravemente herido. El responsable, un joven sirio de 20 años, fue condenado a 13 años de prisión.

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Luego, en junio, un psiquiatra saudí fue condenado a cadena perpetua por matar a seis personas y herir a más de 300 en un ataque durante un mercado navideño en Magdeburgo. El antecedente más grave ocurrió en diciembre de 2016, cuando un camión embistió un mercado navideño en Berlín y mató a 12 personas.

(Con información de EFE)