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La Policía de Alemania dijo que el sospechoso del atropello múltiple en Berlín tendría vínculos “con redes islamistas”

Las autoridades indicaron que el presunto agresor fue “identificado”, pero aún no detenido. El canciller Merz prometió castigar a los responsables del “acto atroz”, que hasta el momento dejó un muerto y 17 heridos

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La Policía busca a los responsables del atropello múltiple en Berlín (REUTERS/Christian Mang)
La Policía busca a los responsables del atropello múltiple en Berlín (REUTERS/Christian Mang)

La Policía alemana informó el domingo por la madrugada que el sospechoso de embestir con un vehículo a una multitud durante la fiesta del Orgullo en Berlín fue “identificado” pero aún no “detenido”, y tendría vínculos con “redes islamistas”.

El o los presuntos autores, que abandonaron el vehículo en el lugar, a unos cientos de metros de la marcha de orgullo, siguen siendo buscados en toda la capital alemana, según el portavoz.

En tanto, el canciller alemán Friedrich Merz prometió castigar a los responsables del atropello múltiple, que hasta el momento dejó un saldo de un muerto y 17 heridos, algunos de ellos en estado grave.

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El Gobierno informó que Merz recibió la noticia de inmediato y estableció contacto directo con las autoridades de seguridad (Reuters)
El Gobierno informó que Merz recibió la noticia de inmediato y estableció contacto directo con las autoridades de seguridad (Reuters)

El mandatario declaró en un comunicado durante la madrugada del domingo que él y el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, estaban siendo informados sobre la investigación de este “acto horrendo”.

Asimismo, ambos expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y agradecieron la labor de las fuerzas de seguridad y anunciaron su compromiso para esclarecer y castigar el acto.

Esta jornada, cuando se esperaba que el evento concluyera con una celebración multitudinaria, la fiesta se vio abruptamente interrumpida por la tragedia. Los servicios de emergencia atendieron a los afectados en el lugar, mientras la policía inició la búsqueda de los ocupantes del vehículo, que fue hallado abandonado cerca del sitio del incidente.

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Los servicios de emergencia asistieron a los heridos en el lugar y la policía buscó a los ocupantes del automóvil (Reuters)
Los servicios de emergencia asistieron a los heridos en el lugar y la policía buscó a los ocupantes del automóvil (Reuters)

En una declaración pública, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, sostuvo que la libertad de la ciudad resultó atacada de la manera más brutal, y destacó que la reunión por un Berlín tolerante y pacífico quedó interrumpida de forma violenta.

Tras el atropello, los organizadores suspendieron el evento rápidamente y pidieron a los asistentes que abandonaran el parque y regresaran a sus hogares. En paralelo, la policía reforzó la seguridad en la zona y solicitó a los presentes evitar cruzar el bosque por seguridad.

“Creemos que un vehículo ingresó al parque Tiergarten y atropelló a varias personas, causándoles lesiones”, señalaron las autoridades en redes sociales, y más tarde informaron que estaban buscando a los ocupantes del automóvil.

Los agentes continuaron la investigación durante toda la noche, con la búsqueda de pistas sobre los responsables y el móvil del ataque. Las autoridades informaron que algunos de los heridos se encuentran en estado crítico y permanecen bajo atención en hospitales de la ciudad.

Un vehículo atropelló a una multitud en Berlín

El atentado se sumó a una serie de ataques violentos registrados en espacios públicos en Alemania en los últimos años. En febrero de 2025, un apuñalamiento en el Monumento al Holocausto de Berlín, a poca distancia del lugar del incidente del sábado, dejó un turista español gravemente herido. El responsable, un joven sirio de 20 años, fue condenado a 13 años de prisión.

Luego, en junio, un psiquiatra saudí fue condenado a cadena perpetua por matar a seis personas y herir a más de 300 en un ataque durante un mercado navideño en Magdeburgo. El antecedente más grave ocurrió en diciembre de 2016, cuando un camión embistió un mercado navideño en Berlín y mató a 12 personas.

(Con información de EFE)

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