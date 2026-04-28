Estados Unidos

La renta consume los ingresos de los inquilinos, la escasez de viviendas agrava la crisis y Nueva York busca soluciones urgentes

El aumento de precios, la falta de departamentos familiares y las promesas de reformas municipales definen el panorama de miles de residentes que luchan por acceder a un hogar digno en la ciudad

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Más de la mitad de los inquilinos en Nueva York destina más del 30% de sus ingresos mensuales solo al pago de la renta, según datos oficiales (Foto: Pixabay)
Más de la mitad de los inquilinos en Nueva York destina más del 30% de sus ingresos mensuales solo al pago de la renta, según datos oficiales (Foto: Pixabay)

Inquilinos en Nueva York destinan hoy más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de la renta, un reflejo de la aguda crisis de accesibilidad a la vivienda en una de las ciudades más costosas del mundo.

La administración municipal, bajo la conducción de Zohran Mamdani, asumió el compromiso de promover reformas zonales y congelamiento de alquileres, con el objetivo de revertir el efecto de décadas de escasa construcción de viviendas, según un análisis de Business Insider basado en datos oficiales y en testimonios de expertos y residentes.

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Entre 2011 y 2023, la ciudad de Nueva York sumó 895.000 nuevos empleos y construyó apenas 350.000 viviendas en el mismo periodo.

Esto llevó la tasa de vacancia en 2023 al 1,4%, el nivel más bajo desde 1968 y muy por debajo del rango saludable estimado entre 5 y 8%, de acuerdo con Business Insider. La escasez de oferta intensifica la presión sobre los precios y limita el acceso a viviendas asequibles.

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Un estudio del Fiscal Policy Institute advierte que la crisis obliga a miles de familias —sobre todo aquellas con niños y pertenecientes a comunidades afroamericanas e hispanoamericanas de menores ingresos— a dejar la ciudad en busca de opciones más accesibles.

Varias personas de diversas edades, incluyendo niños y ancianos, se congregan en un salón, observando papeles y un contrato de alquiler. Edificios de Nueva York al fondo.
En la última década, la ciudad sumó 895.000 empleos pero construyó solo 350.000 viviendas, intensificando la crisis de accesibilidad a la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras de StreetEasy citadas por Business Insider indican que para 2023, los trabajadores con ingresos medios (unos USD 88.600 anuales) solo accedían a menos del 5% de las viviendas disponibles, mientras que quienes cumplen tareas esenciales calificaban para menos del 1% de las opciones en el mercado.

Más de la mitad de los inquilinos destina más del 30% de sus ingresos a la renta

El informe de Business Insider señala que más del 50% de los hogares de inquilinos en Nueva York son considerados “sobrecargados”, pues gastan más del 30% de sus ingresos en vivienda.

Además, alrededor del 30% de los inquilinos dedican más del 50% de sus ingresos mensuales al pago de la renta, fenómeno que impacta principalmente a quienes están por debajo del ingreso medio, pero también toca a sectores de clase media y alta.

Massiel Lugo, residente de Jackson Heights, contó a Business Insider que su alquiler mensual de USD 1.700 supera el 30% de sus ingresos, lo que la sitúa como “sobrecargada” según los parámetros de accesibilidad.

StreetEasy indica que el alquiler medio en Jackson Heights aumentó aproximadamente un 26% entre 2020 y 2025, empujando a más hogares a esta categoría.

Lugo afirma: “Sé que soy muy afortunada con el departamento que tengo”, aunque reconoce que mudarse a barrios similares resulta inalcanzable por los precios.

Aumentos de precios y escasez de viviendas familiares

La oferta reciente de viviendas privilegia unidades de uno o dos dormitorios de alta gama, orientadas a inquilinos de mayores ingresos.

Vista de una calle con una hilera de edificios de ladrillo de varios pisos, escaleras frontales, acera con árboles, SUV y coches estacionados
La escasez de oferta de viviendas en Nueva York llevó la tasa de vacancia al 1,4% en 2023, el menor nivel desde 1968 (Google Maps)

El alquiler medio para toda la ciudad llega a USD 4.400 mensuales (USD 52.800 al año), muy por encima del umbral recomendado del 30% de los ingresos.

El acceso a viviendas familiares de dos o tres dormitorios permanece aún más restringido. Datos del Fiscal Policy Institute revelan que más del 40% de los departamentos con tres o más dormitorios han sido ocupados por los mismos inquilinos durante más de diez años, lo que refuerza la falta de movilidad y la perpetuación de la crisis.

Reformas, políticas y expectativas para la vivienda asequible

El alcalde Zohran Mamdani sostuvo ante Business Insider: “Para muchos trabajadores es cada vez más imposible encontrar un hogar asequible en Nueva York, construir una vida digna sin ganar cientos de miles de dólares al año”.

Prometió congelar los alquileres en los departamentos bajo régimen de “renta estabilizada” y construir 200.000 unidades de vivienda asequible permanente en diez años. El avance de la medida depende del aval estatal y enfrenta el reto de equilibrar la sustentabilidad del sector.

En 2024, el municipio aprobó la reforma de zonificación City of Yes, que habilita 80.000 nuevas viviendas en quince años. Annemarie Gray, directora de Open New York, estima que para restablecer el equilibrio sería necesario edificar 500.000 unidades en la próxima década.

El plan del alcalde Zohran Mamdani apunta a congelar alquileres y construir 200.000 viviendas asequibles en una década para mitigar la crisis (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)
El plan del alcalde Zohran Mamdani apunta a congelar alquileres y construir 200.000 viviendas asequibles en una década para mitigar la crisis (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

El sector inmobiliario exige menos trabas y una agilización de permisos, señalando que construir un edificio puede demorar hasta 4 años en Manhattan, según la Real Estate Board of New York.

La mayoría de los neoyorquinos enfrenta hoy una presión financiera inédita por el precio de la vivienda, con un mandato social claro para que la administración municipal actúe frente al encarecimiento y la escasez de opciones asequibles.

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