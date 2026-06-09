Estados Unidos

Imputan a 18 personas por 80 robos organizados en tiendas de Long Island

La fiscalía de Nueva York desmanteló una red delictiva dedicada a saquear comercios locales. Los acusados acopiaban la mercancía en depósitos para luego comercializarla en plataformas digitales

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Vista aérea de dos hombres en sudaderas con capucha empujando un carrito lleno de cajas de mercancía a través de una salida de tienda, con un empleado al fondo
18 acusados enfrentan cargos de delito grave por integrar una red de robo organizado en tiendas de Long Island con pérdidas superiores a USD 110.000 (CBS New York )

18 personas enfrentan cargos de delito grave por integrar una red de robo organizado en tiendas de Long Island, Nueva York, tras una operación del fiscal del condado de Suffolk que acumuló más de USD 110.000 en pérdidas para los comercios afectados.

El fiscal Ray Tierney anunció los resultados el lunes en un Home Depot de Commack. Los acusados cometieron en conjunto 80 robos en cinco tiendas durante los últimos seis meses, según precisó CBS New York.

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Tres de ellos enfrentan cargos de robo en segundo grado, un delito violento de clase C, por haber usado fuerza física para llevarse mercancía.

Quiénes son y cómo operaban

Para el fiscal, no se trata de oportunistas. En diálogo con la CBS, Tierney describió a los imputados como integrantes de una red organizada que selecciona productos caros, fáciles de robar y fáciles de revender: herramientas eléctricas, lavadoras a presión, bobinas de metal y cafeteras.

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Trabajaban en parejas o grupos. Mientras uno salía con la mercancía, el otro interponía obstáculos ante cualquier empleado que intentara detenerlos.

Los artículos robados llegaban luego a depósitos propios, donde los almacenaban, inventariaban y vendían en plataformas como Facebook Marketplace.

“Van a sus depósitos y están organizados como un Home Depot”, dijo Nick Guttman, gerente regional de protección de activos de Home Depot, a la CBS. “Eso es organización”.

Qué robaron y cuánto perdieron las tiendas

Dos casos ilustran la magnitud de la operación. Un acusado sustrajo aproximadamente USD 18.000 en herramientas eléctricas de Home Depot entre el 8 y el 12 de mayo. En otro episodio, dos personas —una de ellas aún no identificada— robaron cerca de USD 8.000 en herramientas entre el 7 de marzo y el 30 de marzo en la misma cadena.

Vista frontal de una tienda Home Depot con su letrero naranja. Una furgoneta blanca está estacionada a la izquierda. Varias personas entran y salen
Tres acusados enfrentan cargos de robo en segundo grado por usar fuerza física para llevarse mercancía en comercios de Nueva York (CBS New York )

Ocho de los 18 acusados protagonizaron una trama paralela centrada en cafeteras. Ese grupo cometió 20 robos en cuatro tiendas distintas, con pérdidas superiores a USD 20.000.

Home Depot estima que en sus tiendas ocurre un robo organizado cada cinco minutos a escala nacional, según declaró Nick Guttman.

Cómo funciona la alianza entre fiscalía y comercios

La Retail Protection Partnership —Alianza de Protección Minorista— nació en octubre de 2023 por iniciativa de Tierney ante el aumento del robo en tiendas de Nueva York y del resto del país. Hoy reúne a más de 20 cadenas: Home Depot, Walmart, Target, Best Buy, Macy’s, CVS Health, Walgreens, Lowe’s, Nordstrom Rack y otras.

La estrategia central se llama “agregación”: los fiscales suman el valor de varios robos cometidos en las mismas fechas o en las mismas tiendas para superar el umbral del delito grave de hurto mayor. Así, casos que antes terminaban como faltas menores ahora se procesan como delitos graves.

Un segundo mecanismo son las notificaciones de prohibición de ingreso. Cuando una tienda, con apoyo policial, notifica formalmente a un reincidente que no puede volver a entrar, cualquier regreso posterior puede derivar en cargos de allanamiento de morada en tercer grado, otro delito grave.

El papel del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se sumó recientemente a la alianza. En las últimas dos semanas, sus agentes colaboraron con el equipo del fiscal en la detención de nueve de los 18 acusados.

De acuerdo a la información de la CBS, esos nueve enfrentaban 48 cargos relacionados con robo, entre ellos 20 por allanamiento vinculado a violaciones de prohibición de ingreso y 19 por hurto mayor.

Varias personas en el pasillo de un supermercado con estanterías llenas de productos. Hay carritos de compras, uno con cajas grandes
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos colaboró en la detención de nueve acusados vinculados con 48 cargos por robo, allanamiento y hurto mayor (CBS New York )

Antes del programa, el condado de Suffolk elevaba apenas seis casos de robo en tiendas al nivel de delito grave por allanamiento al año. En lo que va de 2026, esa cifra ya llegó a 24.

El costo que pagan los consumidores

Tierney fue directo sobre las consecuencias para la población: “Como consumidores, pagamos los robos ajenos en forma de precios más altos, productos bajo llave y empleos perdidos cuando los comercios abandonan una comunidad”, dijo ante los medios locales.

Los hurtos menores en Suffolk County bajaron de 6.041 en 2024 a 5.774 en 2025. Al ritmo actual de 2026, el condado proyecta cerrar el año con unos 4.800 casos, según informó la fiscalía.

El comisionado de Policía del condado, Kevin Catalina, atribuyó el descenso a las nuevas estrategias: “La disminución en los incidentes demuestra que nuestros esfuerzos funcionan”, señaló en un comunicado.

El mensaje del fiscal

Tierney dejó un mensaje sin ambigüedades para quienes consideren robar en el condado: “No se trata de necesidad. Se trata de codicia”.

Y agregó: “No estamos hablando de personas que cometen un error una o dos veces. Hablamos de personas acusadas de integrar una red de robo organizado que explotan el sistema para delinquir una y otra vez sin consecuencias”.

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