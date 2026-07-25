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La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a los civiles que viven cerca de bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

El comunicado difundido por IRNA exige mantenerse a 500 metros de edificios donde, según Teherán, se ocultan tropas para dirigir operaciones y llama a reportar traslados a su departamento de Relaciones Públicas

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Irán advierte a civiles de la región que se alejen de instalaciones donde se refugien militares estadounidenses y descarta cualquier concesión ante lo que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, calificó como tácticas de “intimidación” de Washington, en medio de una escalada que lleva dos semanas activa tras el colapso del alto el fuego de junio.

La Guardia Revolucionaria iraní emitió este viernes un comunicado, recogido por la agencia nacional de noticias IRNA, en el que exige a la población de países de la región que mantengan una distancia mínima de 500 metros de cualquier edificio que albergue a militares estadounidenses. El organismo asegura que numerosos efectivos de las fuerzas armadas de Estados Unidos han abandonado sus bases y se han trasladado a inmuebles convencionales para dirigir sus operaciones desde allí, ante el temor a represalias iraníes.

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“Advertimos a la población de los países donde se encuentran las tropas estadounidenses que mantengan inmediatamente una distancia mínima de 500 metros de los alojamientos residenciales clandestinos y los escondites de los estadounidenses para garantizar su propia seguridad”, señala el comunicado de la Guardia. El organismo también instó a los civiles a notificar directamente a su departamento de Relaciones Públicas cualquier movimiento o traslado de personal militar estadounidense.

Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

La Guardia advirtió que “no dudará en llevar a cabo una rápida represalia” contra sus enemigos si estos continúan sus ataques contra infraestructuras y bienes civiles. Washington alega que sus operaciones buscan debilitar las capacidades del organismo militar y proteger el tránsito por el estrecho de Ormuz. Irán responde con ataques diarios a países de Oriente Medio aliados de Estados Unidos que albergan instalaciones militares del país norteamericano, entre ellos Kuwait, Baréin, Jordania y Catar.

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Desde el encuentro de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, Araqchi defendió que Irán no responderá “de ninguna manera a un lenguaje de fuerza, presión o amenazas”. El canciller, cuyas declaraciones fueron recogidas por la radiotelevisión estatal IRIB, atribuyó el estancamiento de las negociaciones no a la mediación en sí, sino a los “enfoques de Estados Unidos”, a los que señaló como “el principal problema” del proceso diplomático.

Miembros de las fuerzas de seguridad iraníes montan guardia durante una concentración en apoyo al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
Miembros de las fuerzas de seguridad iraníes montan guardia durante una concentración en apoyo al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

“Proteger al pueblo iraní y los intereses de Irán en el estrecho de Ormuz son algunos de nuestros principios, y los estamos respetando”, precisó Araqchi, quien añadió que su país continuará su curso “hasta que se alcancen los objetivos y las demandas legítimas del pueblo iraní”. En los márgenes de esa misma reunión, el ministro de Exteriores de Pakistán —que junto a Catar ejerce de mediador entre ambas potencias— pidió a Irán mantener el diálogo y trabajar sobre el denominado Memorando de Islamabad.

La escalada actual se desencadenó casi dos semanas atrás, cuando Estados Unidos e Irán retomaron los ataques tras dar por roto el alto el fuego pactado en junio, después de que Teherán atacara buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz.

(Con información de EFE y Europa Press)

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