El 30% de los participantes en una encuesta en EE. UU. admite haber robado en tiendas este año ante la presión de la inflación

El 30% de los encuestados en Estados Unidos admitió haber robado en tiendas en 2026, frente al 24% de 2024, según una encuesta de LendingTree (REUTERS/David Ryder)

El 30% de los encuestados en Estados Unidos afirmó haber robado en tiendas este año, frente al 24% de 2024, según una nueva investigación del sitio financiero LendingTree, un aumento que la propia encuesta vinculó con la presión de la inflación y las dificultades para cubrir gastos básicos.

El relevamiento, elaborado a partir de una encuesta a 2.000 personas realizada a comienzos de junio, registró que cerca del 90% de quienes admitieron haber hurtado mencionó la falta de dinero y la situación económica general entre las razones de esos robos.

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Según el estudio de LendingTree, citado también por CBS News, los productos sustraídos se orientaron sobre todo a artículos de primera necesidad, más que a bienes prescindibles.

Matt Schulz, analista de finanzas para consumidores de LendingTree, atribuyó el fenómeno a la persistencia del estrés financiero en los hogares y sostuvo que, cuando las personas “están dispuestas a arriesgarse a cometer hurtos en tiendas por productos básicos como alimentos y artículos de higiene personal, es una señal inequívoca de que muchas familias están pasando por grandes dificultades para llegar a fin de mes”.

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“Estos hallazgos demuestran la profunda influencia que la inflación y el estrés financiero siguen teniendo en muchos hogares”, dijo.

Cómo leyeron el sondeo otros medios

Una nota de la cadena estadounidense CBS News presentó el estudio como un indicador de presión sobre el consumo y consignó que el aumento de la inflación este año fue explicado, según el relevamiento, por el encarecimiento del petróleo y la gasolina tras la guerra con Irán.

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En esa reconstrucción, el medio vinculó el salto en las admisiones de hurto con el impacto del costo de vida y la tensión sobre el presupuesto de los hogares.

La lectura de Schulz, citada por el medio, apuntó a que el hecho de arriesgarse a hurtar artículos básicos revela un deterioro en la capacidad de muchas familias para cubrir gastos cotidianos.

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Los alimentos y los productos de higiene aparecen entre los bienes más robados

El estudio de LendingTree indicó que los robos en tiendas se concentraron en productos de primera necesidad, con alimentos, bebidas no alcohólicas y artículos de higiene entre los más mencionados (REUTERS/David Ryder)

La encuesta apuntó a un patrón de robos centrado en necesidades cotidianas. Según el estudio de LendingTree, los alimentos y las bebidas no alcohólicas encabezaron la lista de productos más robados por quienes reconocieron haber hurtado.

En segundo lugar aparecieron la ropa y, detrás, los artículos de higiene personal. Los encuestados también mencionaron juguetes, tecnología y aparatos electrónicos, además de material escolar, de acuerdo con el relevamiento.

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De acuerdo con la investigación, la inflación se aceleró este año, sobre todo porque la guerra con Irán elevó los precios del petróleo y de la gasolina, y ese contexto económico quedó en el centro de la explicación del estudio sobre por qué más personas dijeron haber recurrido al hurto.

Otra cobertura, publicada por la revista estadounidense Newsweek, sumó desagregaciones del mismo sondeo y planteó una lectura adicional: el crecimiento de los encuestados que dijeron hurtar de manera habitual. Según ese artículo, el porcentaje de consultados que afirmó que “roba regularmente” subió de 6,1% en 2024 a 11,5% en 2026.

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La nota también indicó que el incremento fue especialmente marcado entre hombres —de ocho% en 2024 a 15,6% en 2026— y entre padres con hijos menores de 18 años —de 9,8% a 19,7%—, siempre de acuerdo con la comparación de resultados del relevamiento citada por el medio.

En el apartado sobre motivaciones, Newsweek destacó que, si bien una mayoría asoció el hurto con la inflación y la economía, entre quienes admitieron robar cayó el porcentaje de los que dijeron hacerlo por razones de asequibilidad.

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El artículo señaló que, en la comparación del sondeo, bajó la proporción de quienes atribuyeron el hurto a que los artículos eran demasiado caros o a la necesidad de “llegar a fin de mes”, además de la de quienes dijeron hacerlo para “ahorrar unos pocos dólares”.

En cuanto al tipo de productos, Newsweek coincidió con el relevamiento en ubicar a los alimentos y bebidas no alcohólicas como el rubro más mencionado, y agregó porcentajes dentro del mismo sondeo para las categorías siguientes: ropa, accesorios o joyería; y productos de higiene personal. La nota también consignó menciones a robos de productos para bebés o pañales y de útiles escolares.

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Las grandes cadenas concentran la mayor parte de las menciones

Las grandes cadenas comerciales concentraron más menciones de hurto en tiendas y Walmart fue señalada por el 47% de los consultados como el comercio más fácil para robar (REUTERS/Mike Blake)

Quienes reconocieron haber robado indicaron que tenían una ligera mayor inclinación a hacerlo en una gran cadena comercial antes que en una tienda independiente. La encuesta también preguntó qué comercios resultaban más fáciles de robar.

En esas respuestas, Walmart fue mencionado con mayor frecuencia por el 47% de los consultados. Después aparecieron Family Dollar, Amazon Fresh y Kroger.

Schulz explicó que las grandes cadenas pueden convertirse en un objetivo más frecuente por una combinación de accesibilidad, anonimato y volumen de clientes: “Las grandes cadenas comerciales pueden ser un objetivo más frecuente porque son más accesibles, ofrecen mayor anonimato y tienden a atraer a más compradores”, afirmó.

El analista agregó que los grandes minoristas suelen tener mucho tránsito peatonal, superficies amplias, cajas de autopago y una oferta extensa de artículos esenciales. Ese entorno, sostuvo, facilita que alguien pase desapercibido.

En el mismo tramo, el relevamiento recogido por CBS News indicó que la encuesta consultó de manera explícita sobre los comercios que los encuestados consideraban “más fáciles” para robar, seguido por cadenas y formatos específicos nombrados por los consultados.

El estudio advierte sobre multas, gastos legales y efectos duraderos

El estudio advirtió que el hurto en tiendas puede derivar en multas, gastos legales, arrestos y problemas futuros para conseguir trabajo o alquilar un apartamento (REUTERS/Jeenah Moon/Foto de archivo)

La encuesta también subrayó que el hurto en tiendas expone a quienes lo cometen a consecuencias inmediatas y de largo plazo. Schulz planteó que puede parecer una salida frente a un problema urgente de liquidez, pero el costo de ser descubierto puede ser mayor.

“Robar en tiendas puede parecer una solución a un problema inmediato de liquidez, pero ser atrapado puede generar un problema mucho mayor”, dijo. Luego precisó que las consecuencias incluyen multas y gastos legales en el corto plazo, además de dificultades futuras para conseguir trabajo o alquilar un apartamento.

En la misma línea, Newsweek destacó otro dato del sondeo: entre quienes admitieron haber robado, 47,6% dijo haber sido descubierto alguna vez, un porcentaje casi sin cambios frente al 47,7% registrado en 2024, según el artículo.

A partir de ese universo, el medio también enumeró consecuencias informadas por los encuestados cuando fueron sorprendidos: en 2026, 27,3% dijo haber sido arrestado la última vez que lo descubrieron, frente al 24,2% de 2024.

En esa reconstrucción, Newsweek agregó que, ante el último episodio reportado por los encuestados que fueron descubiertos, 37,6% dijo haber recibido una advertencia, 14,9% informó una multa, 13,5% dijo haber sido vetado del comercio y 6,7% sostuvo que no hubo consecuencias.

Además, el artículo señaló que 60,7% del total de encuestados se mostró a favor de castigos o controles más estrictos, una proporción similar a la registrada en 2024.

Por su parte, el artículo de CBS News insistió en el carácter acumulativo del riesgo: el costo inmediato de una sanción, sumado a la posibilidad de antecedentes y a eventuales efectos colaterales, puede escalar por encima de la “solución” de corto plazo que persigue quien decide robar artículos de primera necesidad.

En el enfoque de Schulz, citado por el medio, la advertencia apuntó a que el precio de ser descubierto puede agravar la situación financiera que motivó el hurto.