Hallan un nuevo “pez demonio” de cueva en Alabama y su ADN sorprende a los expertos

Un nuevo pez sin ojos fue hallado en la cueva Bobcat de Huntsville, Alabama, y los investigadores lo identificaron como Demogorgonichthys arcanus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo pez cavernícola sin ojos apareció en la cueva Bobcat, en Huntsville, Alabama, y los investigadores lo identificaron como Demogorgonichthys arcanus, una especie tan distinta en términos genéticos que recibió su propio género. El hallazgo quedó descrito en un estudio publicado en Scientific Reports.

Investigadores de Auburn University descubrieron en la cueva Bobcat un pez pálido de menos de dos pulgadas (unos 5 centímetros), sin ojos y con rasgos genéticos singulares. El hallazgo amplía el registro de fauna subterránea en Alabama y apunta a un linaje propio dentro de ese ecosistema.

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Jonathan Armbruster, coautor del estudio y conservador de peces del Auburn University Museum of Natural History, explicó que el caso se aparta de lo habitual en taxonomía: “La mayoría de las veces, cuando descubrimos nuevas especies, encontramos diferencias dentro de organismos que ya sabíamos que existían. Esto fue distinto. Fue un descubrimiento nuevo que no se había visto antes, y eso es muy raro”.

Las diferencias genéticas resultaron tan marcadas que los investigadores situaron al pez en un género propio, una decisión poco frecuente en este tipo de registros.

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Qué distingue a Demogorgonichthys arcanus

El ejemplar fue encontrado en la cueva Bobcat, en Huntsville, y fue descrito en Scientific Reports por un equipo de Auburn University, que lo clasificó como Demogorgonichthys arcanus (Gentileza, estudio Surprising cryptic cavefish diversity in a long-studied karst cave ecosystem of northern Alabama, publicado en Scientific Reports)

El estudio lo vincula con el pez cavernícola sureño (Typhlichthys subterraneus) y con el pez cavernícola de Alabama (Speoplatyrhinus poulsoni), ya que existen diferencias en el hocico y en la forma del cuerpo frente a especies emparentadas. Aun así, el equipo subrayó diferencias genéticas que lo separan de ambos.

Armbruster destacó además una señal biológica ligada a la percepción de la luz: “El pez cavernícola sureño muestra algún tipo de respuesta a la luz. Con este pez, no vemos eso. Falta parte del gen de la rodopsina, así que ya no es funcional”.

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Ese rasgo refuerza la idea de una adaptación extrema al ambiente subterráneo. La falta de funcionalidad de ese gen aparece en el estudio como otro elemento que distingue a la especie.

El origen del nombre del nuevo pez

El nombre científico remite a una criatura mitológica del mundo subterráneo. La coautora Pamela Hart, bióloga de la University of Alabama, mantenía desde hace tiempo una lista de seres mitológicos del inframundo como posible fuente para nombrar futuras especies.

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El origen del Demogorgon se remonta a la antigua Grecia. Además, el poeta del siglo XVII John Milton lo describió en Paradise Lost. La segunda parte del nombre también alude al carácter esquivo del animal. “Arcanus” significa “oculto” o “secreto” en latín.

Un hallazgo que refuerza la conservación del hábitat

Los análisis revelaron una distancia hereditaria inusual frente a especies emparentadas, por lo que el animal pasó a una categoría taxonómica aparte, una decisión poco habitual en este tipo de registros (Gentileza, estudio Surprising cryptic cavefish diversity in a long-studied karst cave ecosystem of northern Alabama, publicado en Scientific Reports)

La cueva Bobcat integra una red subterránea de piedra caliza de casi 454 metros. El recorrido solo es posible por túneles bajos inundados y pasos embarrados.

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Los investigadores vigilan ese sistema de forma regular desde hace casi 40 años por la presencia del camarón cavernícola de Alabama (Palaemonias alabamae). Ese crustáceo, casi translúcido y en peligro extremo, solo está documentado en sistemas de cuevas entre Alabama y Tennessee.

En ese mismo entorno convive el nuevo pez cavernícola demonio. Hasta el momento, los investigadores solo han visto alrededor de 20 ejemplares al mismo tiempo.

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Armbruster planteó dos posibilidades sobre su presencia en la cueva. La especie pudo haber permanecido en el acuífero y haber aparecido hace poco en ese punto, o pudo haber estado allí antes sin que nadie la detectara.

El descubrimiento añade un argumento a favor de proteger estos sistemas subterráneos poco explorados. La presencia de una especie con linaje propio refuerza el valor biológico de un hábitat que ya estaba bajo observación por su fauna vulnerable.

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