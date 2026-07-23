Estados Unidos

Una comisión de Senado Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para tomar medidas contra vehículos chinos

El senador republicano Ted Cruz, quien lidera la comisión, señaló que el proyecto contempla una medida que impediría a Mercedes-Benz operar si tiene más de un 15% de participación vinculada a entidades chinas

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Un proyecto en discusión podría dejar fuera a marcas extranjeras si superan cierto nivel de participación vinculada a China (Reuters)
Un proyecto en discusión podría dejar fuera a marcas extranjeras si superan cierto nivel de participación vinculada a China (Reuters)

La Comisión de Comercio del Senado de Estados Unidos aprobó el miércoles una ley para endurecer la prohibición del Gobierno a los fabricantes de automóviles chinos de entrar en el mercado local, lo que podría impedir que el fabricante alemán Mercedes-Benz venda vehículos en la mayor economía mundial.

El senador republicano Ted Cruz, presidente de la comisión, advirtió que la disposición del proyecto de ley que prohibiría a las empresas con más del 15% de participación de entidades chinas impediría a Mercedes-Benz MBGn.DE vender vehículos en Estados Unidos debido a su inversión china pasiva de casi el 20%. Afirmó que el proyecto debía modificarse antes de convertirse en ley.

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El republicano Bernie Moreno señaló que Mercedes-Benz tendría hasta 2030 para cumplir con la normativa y que, en caso necesario, podría obtener exenciones del requisito de propiedad.

Cruz señaló que General Motors estaba presionando para que se aprobara dicha disposición con el fin de expulsar a Mercedes-Benz del mercado y hacer más competitiva su marca Cadillac. Afirmó que “nunca consideraríamos” prohibir las ventas de Mercedes-Benz en Estados Unidos.

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Ni Mercedes-Benz ni General Motors respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Moreno y la senadora demócrata Elissa Slotkin propusieron una ley para codificar una normativa impuesta por el Gobierno de Joe Biden que, en la práctica, prohíbe a todos los fabricantes de automóviles chinos vender vehículos de pasajeros en Estados Unidos y adopta otras medidas para impedir que China entre en el mercado estadounidense de vehículos ligeros.

“Estamos evitando una destrucción absoluta, total y completa de nuestra base industrial”, afirmó Moreno, que señaló que GM tiene previsto trasladar a Estados Unidos la producción de su Buick Envision, fabricado en China, para el modelo año 2028, y afirmó que Ford ha acordado trasladar a Estados Unidos la producción de los Lincoln fabricados en China.

Ford trasladará la producción de vehículos Lincoln, actualmente hecha en China, a Estados Unidos (Reuters)
Ford trasladará la producción de vehículos Lincoln, actualmente hecha en China, a Estados Unidos (Reuters)

Añadió que Waymo, la unidad de vehículos autónomos de Google —que había estado negociando con el fabricante chino Geely sobre plataformas procedentes de China—, “se ha comprometido a buscar un fabricante con sede en Detroit para sus futuras plataformas”.

Cruz señaló que otra disposición del proyecto de ley, respaldada por GM, que obligaría a los fabricantes de automóviles a comprar baterías más caras a GM, supondría un incremento de 5.000 dólares en el costo de los vehículos. Una enmienda para revisar los requisitos del software de gestión de baterías no prosperó.

Moreno señaló que dicha enmienda había sido solicitada por Rivian RIVN.O, que no hizo comentarios de inmediato.

El mes pasado, Polestar PSNY.O afirmó que el Gobierno de Donald Trump estaba obligando al fabricante de vehículos eléctricos a dejar de vender autos en Estados Unidos a partir del modelo año 2027. La empresa, con sede en Suecia, es propiedad mayoritaria de la china Geely Holding.

La marca hermana de Polestar y su cofundadora, Volvo Cars, dijo en mayo que había recibido una autorización, aunque señaló que aún debe cumplir las especificaciones de la normativa en toda su gama de modelos vendidos en Estados Unidos.

El Bluetooth, el Wi-Fi, la conectividad móvil y algunas tecnologías de comunicaciones por satélite están incluidas en la normativa debido a preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la capacidad de los vehículos para recopilar datos sensibles sobre los propietarios estadounidenses.

(Reuters)

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