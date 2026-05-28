Cómo ganar entradas para partidos del Mundial 2026 en Nueva Jersey

Welcome World Rewards es la nueva plataforma digital que premia a residentes y turistas de Nueva Jersey por apoyar comercios locales durante la Copa Mundial 2026 (Reuters)

Una nueva iniciativa en Nueva Jersey permitirá a residentes y turistas ganar entradas para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 simplemente al apoyar a pequeñas empresas y participar en eventos comunitarios organizados en todo el estado.

El programa, llamado Welcome World Rewards, comenzará el 1 de junio y se presenta como una plataforma digital que premia a quienes visitan comercios locales y asisten a actividades relacionadas con el torneo.

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Según el gobierno estatal y Telemundo 47, los participantes sumarán puntos cada vez que visiten negocios adheridos o tomen parte en celebraciones comunitarias. Aquellos que logren ciertos hitos podrán canjear puntos por premios, entre los que destacan entradas para partidos de la Copa Mundial, conciertos y otros eventos en recintos como el MetLife Stadium.

“La Copa Mundial de la FIFA representa una oportunidad para mostrar todo aquello que hace especial a Nueva Jersey: nuestras comunidades, nuestra cultura y nuestras pequeñas empresas”, expresó la gobernadora Mikie Sherrill al anunciar la medida en Hackensack, acompañada por autoridades del Comité Anfitrión NYNJ.

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¿Qué es el programa Welcome World Rewards?

Welcome World Rewards es una plataforma digital de recompensas que busca incentivar el movimiento en los comercios y barrios de Nueva Jersey durante la Copa Mundial 2026. La herramienta permitirá a cualquier persona ganar puntos al “registrarse” mediante códigos QR en tiendas, restaurantes y eventos comunitarios adheridos a la iniciativa.

El objetivo principal es que la experiencia mundialista se viva no solo en los estadios, sino en toda la comunidad.

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El programa de recompensas de la Copa Mundial otorgará puntos a quienes visiten tiendas y participen en eventos oficiales empleando códigos QR en todo el estado (X)

De acuerdo con el anuncio oficial, quienes acumulen puntos podrán acceder a sorteos y premios que incluyen boletos para asistir a partidos, entradas para conciertos y experiencias exclusivas para fanáticos.

Además, la plataforma centraliza la información sobre actividades y comercios participantes para que tanto residentes como visitantes puedan planificar sus recorridos y aumentar sus oportunidades.

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¿Cómo funciona el sistema de puntos y premios?

El programa requiere que los usuarios se inscriban en línea. Una vez registrados, deben visitar pequeños negocios y participar en eventos oficiales de la Copa Mundial organizados en el estado.

En cada comercio o evento, encontrarán un código QR que les permitirá registrar su presencia y sumar puntos automáticamente a su cuenta.

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Más de 550 pequeñas empresas de los 21 condados de Nueva Jersey se han sumado a la iniciativa para promover el turismo y el comercio local durante el torneo (Welcome World Rewards Program)

A medida que las personas alcanzan ciertos niveles de participación, acceden a sorteos para boletos de partidos, incluso para la final en el MetLife Stadium, y para otros premios, como mercancía oficial y entradas para eventos deportivos y musicales.

Según la gobernadora Sherrill, “al vincular esta plataforma con las fiestas comunitarias para ver los partidos y los eventos vecinales, estamos generando más oportunidades tanto para los habitantes de Nueva Jersey como para los turistas de participar en este momento”.

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¿Quiénes pueden participar y desde cuándo?

La plataforma se abre a partir del 1 de junio para residentes y visitantes mayores de edad. No es necesario ser residente permanente: cualquier persona que visite Nueva Jersey y participe en las actividades puede inscribirse.

El programa se mantendrá activo durante todo el torneo y funcionará en paralelo a la agenda oficial de la Copa Mundial.

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La información de inscripción y el listado de comercios y eventos adheridos están disponibles en la web oficial del gobierno de Nueva Jersey. Las autoridades esperan que la iniciativa promueva el turismo local y beneficie directamente a más de 550 pequeñas empresas que ya forman parte del programa, de acuerdo al sitio oficial del gobierno estatal.

¿Por qué Nueva Jersey lanza esta iniciativa?

El gobierno estatal y el Comité Anfitrión NYNJ impulsan el programa como parte de una estrategia de USD 5 millones para maximizar el impacto social y económico de la Copa Mundial en todo el territorio. Se busca que el evento deje un legado duradero al fortalecer el tejido comercial y comunitario, más allá de la actividad en los estadios.

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La gobernadora Sherrill subrayó que “el programa ofrece a residentes y visitantes una manera divertida e interactiva de vivir el torneo más allá del estadio, al tiempo que apoyan a los negocios locales de todo nuestro estado”. Además, la iniciativa pretende conectar a millones de fanáticos con el comercio y la cultura local, generando beneficios directos para las comunidades.

¿Qué beneficios adicionales ofrece el programa?

Según el Sitio web oficial del estado de Nueva Jersey, además de los sorteos de boletos para los partidos, los participantes pueden obtener entradas para conciertos, experiencias para fanáticos y acceso a fiestas oficiales organizadas por el Comité Anfitrión. El programa también incluye recompensas como productos y mercancía oficial, e incentiva la participación en festivales culturales y actividades familiares durante el torneo.

Las autoridades destacan que la plataforma Welcome World Rewards “complementa la estrategia más amplia para asegurar que el impacto económico y cultural de la Copa Mundial llegue a todos los rincones de Nueva Jersey”.

Así, los fanáticos pueden combinar la pasión por el fútbol con el descubrimiento de nuevos negocios y eventos locales.

¿Dónde consultar más información?

Para inscribirse y consultar todos los detalles del programa, en la web oficial se actualiza el listado de comercios participantes y las condiciones para participar en los sorteos y canjear puntos.

La iniciativa ya suma la adhesión de cientos de comercios en los 21 condados del estado, y se espera que la cifra aumente a medida que se acerque el inicio del torneo.