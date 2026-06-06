Estados Unidos

Video: el rescate de una anciana atrapada en un auto en un canal de Broward, a segundos de morir ahogada

Dos oficiales y un bombero lograron sacar con vida a una mujer antes de que su vehículo se hundiera en Pompano Beach. La emergencia se resolvió en menos de un minuto.

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Dos policías de Broward y un bombero fuera de servicio se lanzaron a un canal y actuaron en segundos para sacar con vida a una mujer antes de que el vehículo quedara bajo el agua (Broward Sheriff’s Office)

Dos agentes del Condado de Broward y un capitán de bomberos fuera de servicio rescataron a una mujer de edad avanzada atrapada en un auto que se hundía en un canal de Pompano Beach el 1 de mayo. Tuvieron menos de un minuto para sacarla con vida.

El Broward Sheriff’s Office (BSO) publicó el viernes 5 de junio el video de las cámaras corporales que registró el rescate. Las imágenes muestran cada segundo de la operación, desde el salto al canal hasta el momento en que el auto desaparece bajo el agua.

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Los tres primeros en llegar

A las 10:30 de la mañana, el Centro de Comunicaciones Regional del Condado de Broward recibió el reporte de un vehículo en el agua, junto a un centro comercial en el bloque 2600 de South Palm Aire Drive.

Un SUV plateado está parcialmente sumergido en un cuerpo de agua. Una persona flota cerca del vehículo, sujetando una cuerda amarilla. Hay un edificio y palmeras al fondo
El momento exacto en que dos agentes del BSO y un bombero rescatan a la anciana del canal. La operación completa demoró apenas un minuto antes de que el vehículo se hundiera por completo (Broward Sheriff’s Office)

El detective Robert Rutkowski, el agente Zachary Kerin y el capitán de bomberos de Fort Lauderdale Keith Costa —fuera de servicio en ese momento— fueron los primeros en llegar. Los tres se lanzaron al canal de inmediato.

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Rutkowski tomó un flotador con una cuerda amarilla que otro agente tenía listo y saltó al agua. “Nuestro trabajo era salvar una vida; eso fue lo que hicimos”, declaró en el video del BSO. “Lo logramos”.

Por qué rompieron la ventana en lugar de abrir la puerta

Los rescatistas descartaron abrir la puerta del vehículo para no acelerar el hundimiento. Costa lo explicó a CBS Miami: “En esa situación, no queríamos abrir una puerta porque eso aumenta la probabilidad de que el vehículo se hunda”. Con la mujer aún con el cinturón puesto, el riesgo era demasiado alto.

Kerin rompió la ventana del lado del pasajero y se cortó la mano en el proceso. La maniobra les ganó los segundos que necesitaban.

Menos de un minuto antes de que el auto desapareciera

Una vez rota la ventana, el tiempo se acortó aún más. “Fue muy rápido. En el segundo en que el agua empezó a filtrarse por esa ventana, solo fueron unos instantes antes de que el vehículo quedara bajo el agua”, recordó Costa ante CBS Miami.

Vista aérea de una intersección. Se ven varios vehículos policiales verdes y blancos, una ambulancia roja y blanca, y coches oscuros en la carretera y arcén
El detective Robert Rutkowski, el agente Zachary Kerin y el capitán Keith Costa fueron los primeros en llegar al vehículo en el agua (Broward Sheriff’s Office)

Rutkowski lo cuantificó: “Probablemente tuvimos alrededor de un minuto antes de que el vehículo se hundiera”, según el video del BSO. Las imágenes muestran cómo, segundos después de sacar a la mujer, el auto desaparece por completo bajo la superficie.

El estado de la víctima durante el rescate

La mujer estaba “asustada” y “nerviosa”, según describió Costa, pero siguió las instrucciones de los rescatistas. “La tranquilizamos en todo momento”, dijo el capitán.

Un coche blanco se hunde en un canal de agua oscura; su parte trasera y techo están visibles. Edificios y árboles se distinguen al fondo
Zachary Kerin rompió la ventana del lado del pasajero y se cortó la mano durante la maniobra para liberar a la conductora (Broward Sheriff’s Office)

Costa también subrayó el factor circunstancial de su presencia: “La razón por la que uno entra a este trabajo es para ayudar a la gente y salvar vidas; este fue un incidente en el que estuve en el lugar correcto en el momento correcto”, declaró.

La respuesta del sheriff

Más agentes del BSO y personal de Pompano Beach Fire Rescue llegaron al canal poco después. Entre todos jalaron a la mujer y a los rescatistas hacia la orilla, donde los paramédicos la atendieron y le dieron el alta. El BSO determinó que el accidente fue involuntario.

El sheriff Gregory Tony valoró el operativo en un comunicado: “La cámara corporal muestra un rescate increíble. Muestra cómo la diferencia entre la tragedia y la supervivencia se midió en segundos. La conductora está viva hoy gracias a sus acciones rápidas”.

“Nuestro trabajo era salvar una vida; eso fue lo que hicimos”, resumió Rutkowski. “Lo logramos”.

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