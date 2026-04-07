Un nadador murió en Florida en medio de playas llenas y advertencias por corrientes de resaca

Un hombre falleció en Pompano Beach tras ser arrastrado por una corriente de resaca en plena alerta meteorológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre falleció el domingo en la playa de Pompano Beach, ubicada en el condado de Broward, tras ser arrastrado por una corriente de resaca durante una jornada marcada por advertencias oficiales sobre condiciones peligrosas en el mar. El suceso ocurrió en un contexto de alta afluencia de turistas por el receso universitario de primavera y activó protocolos especiales de vigilancia y prevención en la costa atlántica de Florida. La ciudad de Pompano Beach y su departamento de bomberos confirmaron el caso, informando que los equipos de Ocean Rescue y Fire Rescue intervinieron tras una alerta sobre un nadador en peligro, hallaron a un hombre inconsciente en el agua, lo retiraron y realizaron maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar (RCP). El paciente fue trasladado al hospital Broward Health North, donde fue declarado muerto.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Administración de Pompano Beach, el suceso ocurrió a las 19:40 del domingo en la zona de 10 N. Pompano Beach Boulevard, un sector frecuentado por residentes y visitantes. Los equipos de Ocean Rescue y Fire Rescue respondieron de inmediato a la emergencia y lograron hallar a un hombre adulto inconsciente, quien fue retirado del agua e inmediatamente sometido a maniobras avanzadas de RCP. El paciente fue llevado al hospital Broward Health North, donde se confirmó su muerte poco después, según el parte oficial.

Durante la semana anterior, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) mantenía activa una alerta por alto riesgo de corrientes de resaca y oleaje elevado en la franja atlántica central de Florida. Estas condiciones, que suelen intensificarse en periodos de turismo masivo como el spring break, motivaron un refuerzo de las medidas preventivas y la presencia de personal de emergencia en las playas.

¿Cómo ocurrió el suceso y qué se sabe de la víctima?

La ciudad de Pompano Beach detalló que la emergencia movilizó a los equipos de rescate aproximadamente a las 19:40, tras el aviso de un nadador en apuros en uno de los puntos más concurridos de la playa. Los socorristas localizaron a un hombre adulto inconsciente y lo retiraron del agua. Según el comunicado, “pese a los esfuerzos de reanimación avanzados, el paciente fue declarado fallecido en el hospital”. Las autoridades locales no difundieron la identidad del fallecido y no informaron sobre otros posibles afectados.

La intervención de Ocean Rescue y Fire Rescue implicó la aplicación inmediata de maniobras de RCP en la playa y durante el traslado, con participación de personal especializado en emergencias acuáticas. Este operativo forma parte de los protocolos habituales de respuesta rápida ante eventos ocurridos en el litoral, especialmente bajo condiciones meteorológicas adversas.

Equipos de Ocean Rescue y Fire Rescue de Broward activaron protocolos de emergencia ante el llamado por un nadador en peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué advertencias estaban activas en la costa de Florida?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantenía vigente una advertencia por alto riesgo de corrientes de resaca y oleaje elevado en las playas de Florida, incluido el condado de Broward, desde el fin de semana anterior al suceso. Según el NWS, el oleaje superaba 1,2 metros (4 pies), con vientos intensos y marea alta, variables que favorecen la formación de corrientes peligrosas. Las autoridades desaconsejaban la entrada al mar incluso para nadadores experimentados y destacaron que las corrientes de resaca pueden superar los 2 metros por segundo (aproximadamente 8 pies por segundo), lo que dificulta el regreso a la costa.

Estos comunicados preventivos se difundieron mediante alertas públicas, banderas de advertencia en las playas y mensajes en medios locales y redes sociales oficiales. Según el reporte de Fox Weather, el canal especializado en meteorología, las advertencias meteorológicas coincidieron con una de las semanas de mayor concurrencia de bañistas, lo que motivó una vigilancia reforzada por los servicios de emergencia.

¿Qué son las corrientes de resaca y por qué representan un peligro?

Las corrientes de resaca son flujos angostos y potentes que se desplazan de la orilla hacia mar abierto, generados por el rompimiento desigual de las olas. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), este fenómeno es uno de los principales riesgos acuáticos en las costas del país. La NOAA estima que cada año, alrededor de 100 personas fallecen en el país como consecuencia de eventos vinculados a corrientes de resaca.

El NWS explica que, ante una corriente de resaca, es recomendable nadar en paralelo a la orilla para salir de la zona de arrastre, evitando el agotamiento físico que implica intentar regresar directamente contra la corriente. Las autoridades recomiendan respetar las señales de advertencia y consultar los reportes meteorológicos antes de ingresar al mar.

¿Qué acciones están tomando las autoridades locales?

La ciudad de Pompano Beach y los organismos de emergencia del condado de Broward han reforzado los protocolos de respuesta inmediata, la capacitación de socorristas y la cobertura en los puntos de mayor riesgo. El comunicado municipal subraya el papel de la ciudadanía: “El compromiso de nuestro personal es proteger a los visitantes y residentes, pero la colaboración del público resulta esencial para reducir el riesgo de accidentes”.

El municipio dispone de líneas de información y recursos digitales para que residentes y turistas consulten el estado de las playas, condiciones del mar y recomendaciones oficiales. También se incrementaron los patrullajes en la costa y la difusión de mensajes educativos para quienes visitan la zona durante el receso universitario.

La alerta por alto riesgo de corrientes de resaca y oleaje elevado se mantenía vigente durante el receso universitario en Florida. (REUTERS/Yana Paskova)

¿Cuál es el impacto del receso universitario de primavera en la seguridad costera?

La temporada de spring break incrementa la presencia de turistas en las playas de Florida y aumenta la presión sobre los servicios de emergencia y los sistemas de rescate acuático. Según Fox Weather, el canal especializado en meteorología, los periodos de mayor concurrencia suelen correlacionarse con un aumento en el número de eventos relacionados con corrientes de resaca y otros riesgos del mar. Las autoridades locales reforzaron los patrullajes y la difusión de mensajes preventivos para reducir el impacto de estos sucesos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y las oficinas de emergencia de los condados costeros actualizan sus reportes y alertas, proporcionando información en tiempo real sobre condiciones meteorológicas y del mar para anticipar emergencias y facilitar la intervención de los equipos de rescate.

¿Qué datos y antecedentes existen sobre ahogamientos en Florida?

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y el Servicio Meteorológico Nacional, Florida figura entre los estados con mayor incidencia de muertes por corrientes de resaca en Estados Unidos. Durante 2023, al menos 30 personas fallecieron en las playas del estado debido a estos fenómenos, según datos de agencias federales y estatales. El comunicado de la ciudad de Pompano Beach indica que, durante la primera semana de abril, los equipos de rescate llevaron a cabo varios operativos en la zona, aunque solo en este caso se confirmó una muerte.

¿Qué recomendaciones hacen los organismos oficiales para prevenir accidentes?

Las autoridades recomiendan que bañistas y turistas consulten los informes del Servicio Meteorológico Nacional antes de acudir a la playa y permanezcan en zonas vigiladas por socorristas certificados. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Informarse sobre las condiciones del mar antes de ingresar al agua.

Atender las advertencias y banderas en las playas.

Nadar solo en áreas supervisadas por personal especializado.

Avisar de inmediato a los servicios de emergencia al observar alguna situación peligrosa.

El NWS y la NOAA insisten en que la prevención y el respeto por las normas de seguridad pueden evitar tragedias similares a la ocurrida en Pompano Beach.