Estados Unidos

Usaban terapias infantiles falsas para desviar fondos de Medicaid: hay 4 detenidos y 14 autos de lujo incautados

Empleados estatales en Ohio financiaban una vida de extravagancias mientras desatendían a cientos de menores vulnerables, mediante una red de corrupción que el Departamento de Justicia acaba de desarticular

Guardar
Vista aérea de un taller con múltiples coches de lujo, incluyendo uno blanco y negro, uno beige, y varios negros, con capós y puertas abiertas. Varias personas presentes
Cuatro personas enfrentan cargos federales por desviar fondos de Medicaid en Ohio con una red que facturó servicios de salud mental para niños que no se prestaron (Houston Police Department)

Cuatro personas enfrentan cargos federales por desviar fondos del programa Medicaid en Ohio a través de una red que facturó servicios de salud mental para niños que jamás se prestaron.

Los acusados son dos empleados del estado de Ohio y dos cómplices. Todos se entregaron a las autoridades esta semana. Las autoridades incautaron 14 vehículos de lujo, entre ellos un Maserati, un Mercedes, un Bentley y un McLaren.

PUBLICIDAD

La red ofrecía, en apariencia, servicios de terapia conductual y psicoterapia a niños y jóvenes que asistían a campamentos de verano, grupos religiosos y programas recreativos. A cada participante le diagnosticaban un trastorno de ajuste conductual, sin realizar ninguna evaluación clínica.

Los organizadores exigían completar formularios de admisión y entregar el número de beneficiario de Medicaid, el dato que permite facturar los servicios. Nadie recibió atención real: no hubo pruebas, no hubo terapias, no hubo seguimiento médico.

PUBLICIDAD

Los fondos obtenidos financiaron la flota de automóviles de lujo en lugar de llegar a los niños que el sistema debía proteger.

Cargos y reacción oficial

El fiscal general en funciones Todd Blanche presentó el caso el jueves en una conferencia de prensa en Ohio. En el anuncio participaron funcionarios del Departamento de Justicia, autoridades estatales y miembros del Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude del presidente Trump, que encabeza el vicepresidente JD Vance.

Gráfico azul con texto sobre la incautación de $470,000 y 14 coches de lujo. Muestra una cuadrícula con 14 vehículos de alta gama incautados
La causa por fraude en Medicaid en Ohio involucra a dos empleados estatales, dos cómplices y la incautación de 14 vehículos de lujo, entre ellos un Maserati, un Mercedes, un Bentley y un McLaren (Houston Police Department)

El caso fue uno de varios expedientes dados a conocer durante la última semana, que en conjunto suman cerca de USD 50 millones en fraudes, incluido un esquema de USD 1,4 millones vinculado a préstamos del programa de COVID-19.

Un vocero de Vance calificó las acusaciones de “repugnantes” en una declaración a CBS News: “Es repugnante que los estafadores hayan podido privar de servicios de desarrollo esenciales a niños estadounidenses en necesidad”, y agregó que los millones de dólares en impuestos robados “se usaron para comprar autos de lujo”.

La nueva lista del FBI

En la misma conferencia, el director del FBI, Kash Patel, presentó una lista pública de los “estafadores más buscados” del país. “Está activa, oficialmente en el sitio web del FBI”, dijo Patel, e instó a todos los estadounidenses a revisar los nombres y los montos, que según describió ascienden a “decenas de millones y miles de millones de dólares en fraude”.

Cartel oficial del FBI que muestra ocho fotos de tipo ficha policial de "Los Estafadores Más Buscados", con nombres y crímenes asociados
Los organizadores exigían formularios de admisión y números de beneficiario de Medicaid para facturar servicios que no incluían pruebas, terapias ni seguimiento médico (Houston Police Department)

El Departamento de Justicia también creó una División Nacional de Aplicación contra el Fraude, que fusionó varias oficinas previas, incluida la sección de fraude en salud. Colin McDonald, el fiscal general adjunto que la dirige, anunció un acuerdo de intercambio de datos con la secretaría de estado de Ohio para acceder a registros de registro corporativo y detectar vínculos entre entidades de facturación médica.

La disputa con estados demócratas

El grupo de trabajo también apuntó contra varios estados de mayoría demócrata. El presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson, anunció la descertificación formal de la Unidad de Control del Fraude de Medicaid de Hawái, a la que acusó de ser “una de las unidades de menor desempeño del país” pese a recibir “millones y millones de dólares” para combatir el fraude.

El departamento hawaiano rechazó las acusaciones y afirmó en un comunicado que “discrepa firmemente con cualquier sugerencia de que Hawái no ha tomado en serio el fraude en Medicaid”, y anunció que buscará la reconsideración de la decisión federal.

Blanche también acusó al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de no cooperar con el Departamento de Justicia. “Dice que coopera con nosotros. La verdad es que nos está demandando”, afirmó el fiscal.

Los antecedentes investigados

La cadena de noticias CBS News lleva meses investigando distintas modalidades de fraude en programas federales. Un análisis de los registros financieros de los cerca de 1.800 hospicios en el condado de Los Ángeles detectó que más de 700 activan múltiples señales de alerta de fraude según los indicadores definidos por auditores estatales.

La cadena también investigó el mayor esquema de fraude documentado en Minnesota: una red de USD 250 millones que desvió fondos de un programa federal de alimentación infantil durante la pandemia.

Su presunta líder, Aimee Bock, de 45 años, concedió una entrevista exclusiva desde su celda y defendió su conducta, aunque admitió tener arrepentimientos.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasOhioMedicaidFBIEstados UnidosFraude

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rescatan a 39 migrantes de un tráiler que evadió un control en Texas y terminó en llamas tras una persecución

El conductor escapó del retén de Falfurrias, fue seguido por la carretera 281 y el semirremolque con candado fue abierto a tiempo para liberar a los ocupantes

Rescatan a 39 migrantes de un tráiler que evadió un control en Texas y terminó en llamas tras una persecución

Controversia en Hollywood por la película hecha con IA que se estrenará en el Festival de Tribeca

La cinta ‘Dreams of Violets’, de 75 minutos, se proyectará el 10 de junio en Nueva York y reconstruye la represión de las protestas de enero en Irán. Se emplearon reportajes periodísticos, fotografías y testimonios de testigos

Controversia en Hollywood por la película hecha con IA que se estrenará en el Festival de Tribeca

La NBA veta de por vida al aficionado que invadió la cancha en las Finales por una selfie con Victor Wembanyama

El intruso fue detenido tras interrumpir el Juego 1 entre los Spurs y los Knicks en San Antonio, al ingresar al parqué para una foto con el jugador

La NBA veta de por vida al aficionado que invadió la cancha en las Finales por una selfie con Victor Wembanyama

Miami-Dade enfrenta a desarrolladores y residentes por 4 hectáreas en Fisher Island y una terminal de combustible

El condado busca preservar el abastecimiento, mientras el proyecto residencial impulsa el retiro del depósito y la pelea escala en tribunales por el impacto en el puerto

Miami-Dade enfrenta a desarrolladores y residentes por 4 hectáreas en Fisher Island y una terminal de combustible

Las fuerzas estadounidenses registraron cerca de 1.000 cruces del estrecho de Ormuz desde el alto el fuego

Los esfuerzos de Washington se concentran en facilitar el paso seguro de embarcaciones y en evitar nuevos incidentes que puedan agravar la situación regional

Las fuerzas estadounidenses registraron cerca de 1.000 cruces del estrecho de Ormuz desde el alto el fuego

TECNO

Uber ahora con coches autónomos en Madrid: así funciona un servicio sin humanos

Uber ahora con coches autónomos en Madrid: así funciona un servicio sin humanos

Google y el FBI detectan grupo de ciberdelincuentes que envían a falsos trabajadores para robar información

Exejecutivo de ciberseguridad de IBM acusa a la compañía de encubrir filtraciones de datos

Investigador del MIT predice que las computadoras cuánticas serán útiles para la humanidad en menos de 10 años

El nuevo lujo tecnológico: un televisor que se transforma en adorno cuando no lo ves

ENTRETENIMIENTO

El jefe de Netflix asegura que no seguirán colaborando con directores que quieran estrenar en cines: “Ya lo tenemos asumido”

El jefe de Netflix asegura que no seguirán colaborando con directores que quieran estrenar en cines: “Ya lo tenemos asumido”

Sean Penn explica por qué ya no acude a galas de premios, ni siquiera los Oscar: “Es algo que te deja sin ánimos”

Hugh Jackman admitió una rabia interna y explicó por qué Wolverine se volvió su forma de canalizarla

Pink reveló cómo vive las acrobacias aéreas que hará en los premios Tony: “Creo en sentir el miedo y hacerlo de todos modos”

El capítulo final de Fleetwood Mac: qué pasó con cada uno de los integrantes

MUNDO

Ucrania atacó arsenales y depósitos de petróleo en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar

Ucrania atacó arsenales y depósitos de petróleo en las regiones rusas de San Petersburgo y Krasnodar

Estados Unidos sancionó a Irán con un golpe directo a su red de contrabando de hidrocarburos en la región

La guerra de Irán y las presiones de Washington descomponen a las milicias proiraníes de Irak

Donald Trump dijo que Irán no acepta un acuerdo de paz para frenar la guerra porque son “fuertes y orgullosos”

Una delegación del grupo terrorista Hamas viajó a Egipto y buscará evitar su desarme en una nueva ronda de negociaciones