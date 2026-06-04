Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

La cantante y el empresario habrían decidido separarse de mutuo acuerdo tras atravesar un período de distanciamiento. (Photo © 2025 Instar Images/The Grosby Group)

La cantante Camila Cabello vuelve a estar soltera. Diversos medios estadounidenses informaron este 4 de junio que la intérprete de éxitos como “Havana” y “Señorita” puso fin a su relación con el empresario Henry Junior Chalhoub, con quien mantenía un romance desde finales de 2024.

La noticia fue confirmada por la revista PEOPLE, que señaló que la pareja decidió tomar caminos separados después de más de un año de relación. El portal TMZ fue el primero en reportar la ruptura, mientras que representantes de la artista no emitieron comentarios sobre la información.

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The Sun aseguró que el quiebre definitivo ha sido reciente y tras una charla franca entre ambos. “Camila y Henry tuvieron una conversación honesta y llegaron a la conclusión de que debían terminar la relación”, afirmó la fuente. Según el mismo testimonio, ambos disfrutaron mucho del tiempo que compartieron, pero finalmente entendieron que la relación “no estaba destinada a funcionar”.

¿Quién es Henry Chalhoub?

Henry Junior Chalhoub pertenece a una de las familias más influyentes del sector del lujo en Medio Oriente. Su familia fundó Chalhoub Group, una compañía especializada en la distribución de marcas de alta gama en la región.

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Henry Chalhoub pertenece a la familia propietaria de uno de los grupos de distribución de lujo más importantes de Medio Oriente. (Photo © 2025 Backgrid UK/The Grosby Group)

Según información citada por PEOPLE, el grupo trabaja con reconocidas firmas internacionales como Versace, Jimmy Choo, Jacquemus y varias marcas pertenecientes al conglomerado LVMH.

Por su parte, el diario británico The Sun aseguró que la fortuna familiar está valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares, motivo por el cual Chalhoub suele ser descrito por la prensa internacional como un heredero multimillonario.

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Aunque mantiene un perfil mucho más discreto que el de Cabello, el empresario llamó la atención de los medios desde que comenzó a aparecer junto a la artista en distintos destinos internacionales.

Los primeros rumores sobre una relación surgieron en noviembre de 2024. En ese momento, ambos fueron vistos en una fiesta posterior al desfile de Elie Saab celebrado en Arabia Saudita.

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Con el paso de los meses, las apariciones juntos se volvieron más frecuentes. Poco después fueron fotografiados tomados de la mano durante unas vacaciones en St. Barts, en el Caribe.

El romance llegó a su fin meses después de que ambos fueran vistos disfrutando de festivales y viajes alrededor del mundo. (Photo © 2025 Spread Pictures/The Grosby Group)

La relación avanzó durante 2025. En marzo de ese año asistieron al desfile otoño-invierno de Chanel en la Semana de la Moda de París. En videos compartidos en redes sociales se les vio caminando de la mano y mostrando una evidente afinidad.

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A pesar de ello, Cabello optó por mantener el vínculo lejos de la exposición mediática. La cantante ya había explicado en entrevistas anteriores que considera su vida sentimental una parte muy importante de su intimidad y prefiere no compartir demasiados detalles públicamente.

Sin embargo, la artista sí incluía alusiones a Chalhoub en las postales que publicaba en Instagram. En julio de 2025, en una recopilación de fotografías tomadas durante unas vacaciones en Ibiza, Cabello publicó una imagen suya sosteniendo la mano de un hombre.

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En la descripción de la foto, la cantante escribió que estaba disfrutando de “enamorarse”, leer ficción durante horas, practicar guitarra y vivir nuevas experiencias. Durante esa misma escapada a Ibiza, ambos fueron fotografiados compartiendo besos y gestos cariñosos en un muelle y también dentro del agua, imágenes que circularon ampliamente en medios de entretenimiento.

Una fotografía del cumpleaños número 29 de Camila mostró a Chalhoub observándola con admiración durante la celebración.(Instagram)

Meses después, Cabello volvió a incluir a su pareja en una publicación especial. El 5 de marzo de 2026 compartió fotografías de la celebración de su cumpleaños número 29. Entre ellas aparecía una imagen de Chalhoub observándola mientras ella sonreía frente a un pastel decorado con flores rosadas.

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La aparición pública más reciente de la pareja ocurrió durante el festival Coachella en abril de 2026, cuando fueron vistos caminando de la mano. En esa edición del evento, Cabello subió al escenario como invitada sorpresa de Young Thug.