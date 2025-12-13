Estados Unidos

Celulares en las escuelas de Estados Unidos: qué dicen las nuevas políticas y cómo impactan en el aula

El informe presentado insiste en que el debate sobre la tecnología debe ir acompañado de una revalorización del acompañamiento emocional y pedagógico

Guardar
El 97% de las escuelas
El 97% de las escuelas públicas de Estados Unidos aplica políticas para regular el uso de teléfonos móviles entre los estudiantes (Imagen ilustrativa Infobae)

La presencia de celulares en los bolsillos de los estudiantes ha transformado la dinámica escolar en Estados Unidos. Desde debates entre padres y docentes hasta nuevas regulaciones estatales, estos dispositivos se han convertido en un actor central del aula moderna.

Lejos de ofrecer una única respuesta, las escuelas públicas despliegan un abanico de estrategias para gestionar la tecnología y sus posibles efectos en el aprendizaje y la salud mental.

Políticas diversas: de la prohibición total a la flexibilidad

El 97% de las escuelas públicas de Estados Unidos ya aplica algún tipo de política sobre el uso de teléfonos móviles, según un informe de la Universidad de Harvard. El estudio, difundido en octubre de 2024 y basado en datos del ciclo 2024-2025, identifica diferencias marcadas en la severidad de las normativas y despierta interrogantes sobre el impacto de esas medidas en el bienestar de los estudiantes.

El informe de Harvard revela
El informe de Harvard revela diferencias en la severidad de las normativas sobre celulares en escuelas primarias y secundarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación contó con la colaboración de equipos de Brigham and Women’s Hospital, Brown University y RAND, y consultó a directores de escuelas públicas para conocer tanto el alcance como la naturaleza de las regulaciones.

Hao Yu, profesor asociado en Harvard Medical School y el Harvard Pilgrim Health Care Institute, describió el fenómeno: “Casi todas las escuelas públicas que encuestamos indicaron que tienen una política sobre teléfonos móviles”, afirmó, según la Universidad de Harvard.

El informe clasifica las normativas de acuerdo con su nivel de rigor: desde prohibiciones completas hasta autorizaciones restringidas donde los estudiantes pueden llevar el dispositivo, pero no usarlo en el horario escolar.

Las escuelas primarias imponen mayores
Las escuelas primarias imponen mayores restricciones al uso de teléfonos móviles que las secundarias, según datos del ciclo 2024-2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo intermedio permite la presencia de teléfonos, aunque limita su uso a los momentos fuera de clase. Las políticas más flexibles dejan la decisión al profesorado o, en ciertos casos, carecen de restricciones.

Un enfoque gradual según la edad

Según el análisis, las escuelas primarias demuestran mayor severidad: el 6,8% veta por completo los teléfonos y el 81,6% impide su uso en la jornada escolar. En secundario, cerca del 75% permite que los estudiantes porten teléfonos, pero prohíbe su utilización en horario de clases; aproximadamente el 15% lo autoriza únicamente fuera del aula.

En el nivel secundario, las restricciones disminuyen: solo una cuarta parte impide su uso durante las clases, la mitad habilita el acceso fuera del aula y casi un 25% permite el uso en clase con permiso docente.

Las políticas escolares sobre celulares
Las políticas escolares sobre celulares varían desde la prohibición total hasta la flexibilidad según la decisión del profesorado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yu explicó que esta progresión sigue la creciente autonomía estudiantil conforme avanzan en su formación. Advirtió, sin embargo, que las normativas más flexibles coinciden con los niveles donde existen mayores tasas de depresión entre los estudiantes. El estudio no establece un vínculo causal entre la flexibilidad normativa y el estado de salud mental.

Dudas persistentes sobre la eficacia de las normas

Uno de los interrogantes principales es la eficacia real de estas regulaciones. Aunque varios estados han aprobado prohibiciones generales, la ejecución recae en los directores y el personal docente. “Incluso si un estado prohíbe los teléfonos en las escuelas, la aplicación de la ley depende realmente de los directores y los profesores”, señaló Yu, según la Universidad de Harvard.

El informe subraya que falta información sobre cómo estos actores implementan y supervisan las normas en la práctica diaria.

El estudio de Harvard advierte
El estudio de Harvard advierte que las normativas más flexibles coinciden con mayores tasas de depresión estudiantil, aunque no establece causalidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible relación entre las políticas de uso de celulares y la salud mental estudiantil permanece abierta. Aunque Yu reconoció que donde existen regulaciones más flexibles también hay más casos de depresión, la investigación no abordó directamente esa conexión. El equipo de la Universidad de Harvard insiste en la necesidad de investigaciones futuras enfocadas en las diferencias entre escuelas públicas tradicionales, charter y privadas, así como en el impacto de estas medidas sobre el bienestar de los estudiantes.

Ante la omnipresencia de teléfonos móviles y la inteligencia artificial en la vida de los jóvenes, el estudio plantea la urgencia de buscar un equilibrio entre la regulación de estos dispositivos y su integración académica.

Para los docentes, el reto actual es acompañar a los estudiantes en el uso responsable de la tecnología, conscientes de que ya constituye parte de su realidad cotidiana y profesional.

Temas Relacionados

Políticas escolares sobre teléfonos móvilesUniversidad de HarvardEscuelas públicas de Estados UnidosSalud mental estudiantilRegulación de smartphonesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La FDA ordena retirar canela en polvo del mercado por niveles de plomo en 14 estados

La medida preventiva se tomó tras pruebas de laboratorio que detectaron contaminación metálica en un lote específico distribuido este año

La FDA ordena retirar canela

Más de 20.000 evacuados mientras regresan las lluvias intensas a tres estados de EEUU

Un nuevo sistema asociado a ríos atmosféricos mantiene activas las alertas oficiales ante posibles crecidas, con suelos saturados y riesgo elevado en varias comunidades

Más de 20.000 evacuados mientras

“Zootopia 2″ supera los mil millones en tiempo récord y lidera la taquilla mundial

El filme animado de Walt Disney logró una marca histórica en menos de tres semanas, impulsado por un sólido desempeño fuera de Estados Unidos

“Zootopia 2″ supera los mil

Nueva York es el octavo estado donde más del 50% de las licencias de conducir a inmigrantes no cumplían normas federales

Una revisión del Departamento de Transporte detectó que numerosos permisos se otorgaron o renovaron sin comprobar la vigencia de visas o autorizaciones laborales, lo que expone al estado a sanciones financieras

Nueva York es el octavo

Recaudaba fondos para el velorio de su hijo y terminó detenida por su asesinato

La investigación dio un giro inesperado cuando nuevas pruebas llevaron a la policía a cambiar la hipótesis inicial del caso y avanzar con cargos penales que ahora quedan en manos de la Justicia

Recaudaba fondos para el velorio
DEPORTES
Racing y Estudiantes definirán al

Racing y Estudiantes definirán al campeón del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora, TV y formaciones

Cuánto dinero ganará el campeón del Torneo Clausura: la abismal diferencia con otras ligas de Sudamérica y Europa

A 48 horas de confirmarlo como refuerzo, Argentino de Quilmes desistió de fichar a Alexis Zárate

Los videos y las fotos de los disturbios tras la visita de Lionel Messi a un estadio de la India: el caos que se desató y los destrozos del público

La reacción de Lionel Messi al ver su imponente estatua en India

TELESHOW
La sorpresiva reacción de Fabiana

La sorpresiva reacción de Fabiana Cantilo cuando le nombraron a Andrés Calamaro: “Me da bronca”

Damián Betular y Paula Chaves serán los conductores de los Martín Fierro de Streaming

“La puta que vale la pena estar vivo”: Héctor Alterio y el origen de una frase que marcó a una generación

Las repercusiones en el mundo de la política y el espectáculo por la muerte de Héctor Alterio

Seis películas inolvidables con Héctor Alterio que impactaron en el cine argentino y español

INFOBAE AMÉRICA

José Sacristán dejó el cine

José Sacristán dejó el cine y prefiere el teatro: “Resuelvo mejor, hago lo que quiero y estoy más a gusto”

Emboscada de ISIS a un convoy militar en Siria: murieron un civil y dos soldados estadounidenses

El cerebro y el campo cuántico: una hipótesis revolucionaria sobre el origen de la conciencia

António Guterres encabezó el cierre de la misión de la ONU en Irak tras más de dos décadas

La vida cinematográfica de Héctor Alterio en España, un actor en el exilio y figura clave del cine español