“Impactamos a alguien”: el mensaje del piloto tras atropellar a un peatón en el aeropuerto de Denver

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un intruso que saltó la valla perimetral del Aeropuerto Internacional de Denver durante maniobras previas al despegue (Reuters)

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un peatón que había saltado la valla perimetral del Aeropuerto Internacional de Denver la noche del viernes, lo que provocó la muerte de la persona y la evacuación de doscientos veinticuatro pasajeros y siete tripulantes, según confirmaron portavoces del aeropuerto y reportes oficiales de la aerolínea.

La víctima, cuya identidad no fue divulgada, logró acceder a la pista dos minutos antes de ser impactada por la aeronave durante las maniobras previas al despegue.

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“El individuo no formaba parte del personal autorizado y la valla perimetral se encontraba intacta tras el hecho”, señaló un portavoz del Aeropuerto Internacional de Denver en un comunicado. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, calificó públicamente al fallecido como un “intruso” y aseguró que se prioriza la colaboración interinstitucional en la investigación.

La Administración Federal de Aviación (FAA), regulador aeronáutico de EE. UU. y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), agencia federal de investigación de accidentes abrieron sendas investigaciones para esclarecer las circunstancias.

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El avión de Frontier Airlines, cuyo destino era Los Ángeles, se encontraba en fase de rodaje cuando el piloto notificó a la torre de control la situación de emergencia diciendo: “tenemos un incendio en el motor, impactamos a alguien”, según consta en el audio publicado por ATC.com y confirmado por fuentes de la Administración Federal de Aviación (FAA), regulador aeronáutico de EE. UU..

El controlador aéreo instruyó de inmediato la evacuación de la aeronave y coordinó la llegada de los equipos de emergencia. La tripulación desplegó los toboganes inflables tras detectar humo en la cabina, lo que permitió evacuar a todos los ocupantes en cuestión de minutos.

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De acuerdo con el Departamento de Bomberos de Denver, ninguno de los pasajeros ni integrantes de la tripulación sufrió heridas de gravedad.

Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Denver informó que 12 personas recibieron atención médica por lesiones leves y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales para observación. Imágenes y videos verificados por la cadena estadounidense de noticias CBS News muestran humo en el interior del avión y rastros de sangre en la zona del motor afectado.

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Frontier Airlines comunicó que el vuelo fue reprogramado para una nueva salida tras la evacuación y las revisiones técnicas de rigor.

Tanto la compañía como la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), agencia federal de investigación de accidentes iniciaron investigaciones paralelas para determinar cómo el peatón accedió al área restringida y si existieron fallas en los protocolos de seguridad, en coordinación con la policía local y la Administración Federal de Aviación (FAA), regulador aeronáutico de EE. UU..

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Cómo accedió el peatón a la pista y qué se sabe de la investigación

La víctima logró acceder a la pista dos minutos antes del impacto sin pertenecer a personal autorizado y la valla no presentaba daños (X)

Fuentes del Aeropuerto Internacional de Denver detallaron que el peatón saltó la valla perimetral alrededor de las 20:30 y accedió a la pista activa por donde circulaba el avión.

Las primeras diligencias técnicas, según el área de seguridad aeroportuaria, constataron que la barrera no presentaba daños ni aperturas, por lo que se investiga si la persona la trepó sin dejar rastros o si hubo deficiencias en los controles de vigilancia.

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La Administración Federal de Aviación (FAA), regulador aeronáutico de EE. UU. informó que el acceso no autorizado a la pista constituye una infracción seria de las normas de seguridad aérea y que se revisan las grabaciones de videovigilancia para reconstruir el trayecto del peatón desde su ingreso al perímetro hasta el momento del impacto.

El portavoz del Departamento de Policía de Denver indicó que la identidad del fallecido permanece bajo reserva hasta la notificación a los familiares.

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La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), agencia federal de investigación de accidentes y la policía llevan adelante una investigación conjunta para determinar si existió complicidad interna o si el hecho responde a un acto aislado; las autoridades precisaron que hasta el momento no se detectaron amenazas adicionales ni indicios de sabotaje.

Reacciones oficiales y medidas adoptadas tras el accidente

Las autoridades de la FAA y la NTSB abrieron investigaciones independientes para determinar si existieron fallas de seguridad en el aeropuerto de Denver (aboywhopaints/ Instagram)

El secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró ante la prensa que “el incidente será investigado exhaustivamente” y anticipó una revisión integral de los sistemas de seguridad perimetral en los principales aeropuertos del país.

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Por su parte, Frontier Airlines aseguró su colaboración con las autoridades y garantizó que los pasajeros evacuados recibirán acompañamiento y facilidades para reprogramar sus viajes.

El Aeropuerto Internacional de Denver mantendrá cerrada la pista involucrada hasta la conclusión de los peritajes técnicos y la remoción de la aeronave, un procedimiento que, según el área de operaciones, podría extenderse hasta la mañana del sábado.

Las operaciones aéreas continúan bajo restricciones temporales para garantizar la seguridad de los vuelos programados.

Videos grabados por pasajeros muestran escenas de confusión y nerviosismo durante la evacuación, con humo visible en la cabina y el despliegue de los toboganes inflables.

Testigos citados por la cadena estadounidense de noticias CBS News relataron que la tripulación actuó de inmediato y la asistencia de los equipos de emergencia ayudó a los viajeros en la pista bajo temperaturas de 5 °C (41 °F).

Estado de los pasajeros y la tripulación según autoridades

El portavoz del Aeropuerto Internacional de Denver confirmó que, de los doscientos veinticuatro pasajeros y siete tripulantes a bordo, 12 personas fueron atendidas por lesiones leves y cinco permanecen en observación en hospitales locales.

La mayoría presentaba contusiones y síntomas de ansiedad derivados de la evacuación de emergencia, pero ningún caso fue clasificado como grave.

La Administración Federal de Aviación (FAA), regulador aeronáutico de EE. UU. reiteró que la seguridad de los pasajeros no estuvo comprometida en ningún momento tras la alerta y que los sistemas de respuesta funcionaron conforme a los protocolos internacionales.

Tanto la aerolínea como los organismos reguladores recalcaron que la investigación busca identificar posibles vulnerabilidades para evitar hechos similares en el futuro.

El hecho de que el peatón haya logrado acceder a la pista sin ser detectado en tiempo real se debió a que, según informaron fuentes aeroportuarias, los sistemas de vigilancia no registraron su presencia durante el breve intervalo en que trepó la valla y se dirigió a la zona activa, lo que es motivo central de la investigación técnica actualmente en curso.