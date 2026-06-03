Estados Unidos

Un fugitivo que robó la identidad de un joven fallecido en 1975 se declaró culpable

El hombre de 73 años admitió haber utilizado durante más de cuatro décadas el nombre de un estudiante universitario para obtener pasaportes, documentos y beneficios federales

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Fotografía policial de dos ángulos de un hombre blanco de pelo rizado oscuro y gafas, vistiendo un uniforme naranja de la cárcel, con una placa de identificación
Campbell tramitó pasaportes, documentos oficiales y una tarjeta de la Seguridad Social con el nombre de Walter Lee Coffman (United States Marshals Service).

Stephen Craig Campbell, de 73 años, se declaró culpable de fraude, robo de identidad agravado, uso de documentos falsos y posesión ilegal de armas de fuego, tras vivir más de cuarenta años con la identidad de un universitario fallecido en 1975.

De acuerdo con CBS News, Campbell fue arrestado en Weed, Nuevo México, en febrero de 2025. Tenía una orden de arresto pendiente desde 1983 en Wyoming, por no comparecer ante el tribunal después de enfrentar un cargo original de intento de asesinato en primer grado. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigación (FBI) confirmaron que enfrenta una pena de hasta 12 años de prisión.

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El uso extensivo de la identidad robada

El acusado utilizó el nombre de Walter Lee Coffman, quien falleció en un accidente automovilístico poco después de graduarse en la Universidad de Arkansas. Durante años, Campbell solicitó y renovó documentación bajo esa identidad. A su vez, compró una propiedad de 44 acres en Weed, Nuevo México, en 2003.

La investigación reveló que Campbell y Coffman coincidieron en la Universidad de Arkansas en la década de 1970. Tras la muerte de Coffman, Campbell solicitó en 1984 un pasaporte estadounidense con su propia fotografía y la dirección de su residencia, pero usó el nombre y los datos del fallecido.

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Renovó ese documento en múltiples ocasiones y obtuvo una tarjeta de la Seguridad Social en 1995 con el mismo método, según fuentes judiciales federales. La fiscalía federal añadió que en 1992 contactó a la Administración del Seguro Social para intentar eliminar el registro de defunción de Coffman.

Por su parte, la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA OIG) detectó que Campbell obtuvo aproximadamente USD 140.000 en prestaciones federales de jubilación desde 2015.

Stephen Craig Campbell, Universidad de Arkansas, asesinato en primer grado, Nuevo México, bomba
La investigación federal indicó que Stephen Craig Campbell intentó eliminar en 1992 el registro de defunción de Coffman ante la Administración del Seguro Social (United Stades Attorney's Office District of New Mexico).

En septiembre de 2019, presentó un pasaporte fraudulento en la oficina de vehículos de Cloudcroft, Nuevo México, para renovar su licencia de conducir. Por consiguiente, agentes de la Unidad de Prevención de Fraude del Centro Nacional de Pasaportes descubrieron la muerte de Coffman y el presunto uso fraudulento de su identidad durante décadas.

Las autoridades federales señalaron que Campbell se benefició de la falta de tecnología de control en las décadas de 1980 y 1990: “Si esto ocurriera hoy, la probabilidad de que alguien pudiera evadir a las fuerzas del orden durante 40 años es prácticamente nula”, dijo Raul Bujanda, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Albuquerque, a KRQE.

Stephen Craig Campbell, Universidad de Arkansas, asesinato en primer grado, Nuevo México, bomba
El caso salió a la luz después de que Campbell presentó un pasaporte fraudulento en 2019 para renovar una licencia de conducir en Nuevo México (United Stades Attorney's Office District of New Mexico).

El intento de asesinato en Wyoming

El acusado permaneció cuatro décadas en la lista de los más buscados del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos por un intento de asesinato en Wyoming a principios de los años 80.

Según los fiscales federales, Campbell colocó un artefacto explosivo en la vivienda del novio de su exesposa. El dispositivo detonó cuando la mujer abrió la caja y le amputó un dedo, además de causarle otras lesiones y provocar un incendio que dañó la vivienda y una contigua.

En consecuencia, fue arrestado y liberado bajo fianza, sin embargo, no asistió a la audiencia judicial de 1983. Ese hecho derivó en la emisión de una orden de captura que permaneció vigente hasta su detención en 2025.

La captura en Nuevo México: despliegue y hallazgos

La detención de Stephen Craig Campbell fue el 19 de febrero de 2025 en su residencia de Weed, Nuevo México, tras una operación de arresto y registro coordinada por el FBI, la SSA OIG, la Oficina del Fiscal Federal de Nuevo México y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Durante el operativo, Campbell se ubicó con un rifle en una posición elevada y parcialmente oculta cerca del límite de la propiedad, desde donde vigiló el avance de las autoridades. El arma estaba lista para disparar con una bala en la recámara de alta potencia capaz de perforar chalecos antibalas estándar.

Una gran colección de fusiles, escopetas y pistolas, junto a cajas de municiones, exhibidos sobre una mesa y el suelo
La captura de Stephen Craig Campbell en Weed, Nuevo México, terminó con la incautación de 57 armas de fuego, munición de alta capacidad y documentación falsa (Social Security Administration).

Los agentes utilizaron dispositivos de estruendo y le ordenaron de manera reiterada que dejara el arma. Campbell abandonó el rifle, salió del área boscosa donde se encontraba y fue arrestado.

Le tomaron las huellas dactilares y corroboraron su identidad real y su estatus de fugitivo, incluida la orden de captura vigente por intento de asesinato en primer grado emitida en Wyoming. Además, en el registro de la vivienda, se incautaron 57 armas de fuego, munición de alta capacidad y documentación falsa.

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