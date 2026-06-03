Estados Unidos

Por qué Donald Trump eligió a Bill Pulte para dirigir la inteligencia nacional

La Casa Blanca apuesta por “Little Trump” para blindar la agenda exterior del Ejecutivo en plena fricción con sectores republicanos, pese a su falta de trayectoria en seguridad y a las dudas expresadas en el Congreso y entre asesores

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Primer plano de Donald Trump, con cabello rubio y corbata roja, señalando al frente. En la esquina superior izquierda, un retrato circular de un hombre sonriente
El presidente Trump designó a Bill Pulte como director interino de inteligencia nacional pese a su falta de experiencia en seguridad nacional

La designación de Bill Pulte como Director Interino de Inteligencia Nacional por parte del presidente Trump generó una ola de escepticismo y preocupación tanto en el Congreso como en el entorno de la Casa Blanca. La noticia, anunciada de forma inesperada en redes sociales, sorprendió no solo a los funcionarios del Departamento del Tesoro, sino también a varios de los principales asesores de la administración.

El nombramiento de Pulte se produce pese a que carece de experiencia en el ámbito de la seguridad nacional. Su principal atributo ante Trump ha sido la lealtad demostrada en su gestión al frente de la agencia encargada del mercado hipotecario.

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Según fuentes próximas al proceso, el empresario y filántropo estadounidense prometió defender con firmeza la agenda de política exterior del Ejecutivo. Manifestó su respaldo a la intervención militar en Irán y su disposición a apoyar cualquier iniciativa presidencial en ese terreno.

El perfil disruptivo de Bill Pulte, conocido como 'el pequeño Trump', refleja la preferencia presidencial por la lealtad sobre la experiencia técnica (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)
El perfil disruptivo de Bill Pulte, conocido como 'el pequeño Trump', refleja la preferencia presidencial por la lealtad sobre la experiencia técnica (REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo)

Para explicar por qué Trump optó por este perfil, resulta clave entender el contexto político: el presidente enfrenta una creciente tensión con algunos sectores republicanos y busca rodearse de figuras dispuestas a respaldar sus decisiones sin fisuras.

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En este clima, la lealtad personal se convierte en un criterio de selección más relevante que la trayectoria técnica, lo que explica la sorpresiva elección de Pulte.

Críticas y reacciones en el Congreso

Según indicó The Wall Street Journal (WSJ), la reacción entre los legisladores republicanos fue inmediata y marcada por la desconfianza.

El senador John Cornyn (republicano por Texas) expresó que “no hay indicios de que esté cualificado para el puesto”, mientras que el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), advirtió sobre los riesgos de transformar la dirección de inteligencia en un instrumento para perseguir adversarios políticos.

Algunas voces internas de la Casa Blanca, que han tenido roces previos con Pulte por su estilo poco ortodoxo, compartieron en privado su inquietud.

Bill Pulte afronta críticas internas tras protagonizar disputas y encabezar investigaciones por supuesto fraude hipotecario sin imputaciones formales (REUTERS/Evan Vucci)
Bill Pulte afronta críticas internas tras protagonizar disputas y encabezar investigaciones por supuesto fraude hipotecario sin imputaciones formales (REUTERS/Evan Vucci)

Pulte, apodado “Little Trump” (“pequeño Trump”) por su cercanía y sintonía con el presidente, cultivó una relación directa con Trump, pasando por alto los canales habituales y ganándose tanto el recelo de otros funcionarios como la protección del propio mandatario.

Episodios de tensión, como su enfrentamiento con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y su costumbre de llevar materiales gráficos a los clubes de golf de Trump para exponer sus argumentos, delinean un perfil disruptivo pero eficaz para acceder a la toma de decisiones.

La noticia del nombramiento de Bill Pulte como director interino de inteligencia nacional implica que ocupará el cargo de manera temporal, sin requerir confirmación del Senado.

Antecedentes y controversias en la gestión de Pulte

La trayectoria de Pulte destaca más por la polémica que por los logros convencionales en la función pública. Al frente de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, ha protagonizado disputas con otros altos cargos y ha promovido investigaciones por presunto fraude hipotecario contra figuras públicas como Adam Schiff y Lisa Cook, aunque ninguna de estas acciones terminó en imputaciones formales.

El caso más avanzado, contra Letitia James —fiscal general de Nueva York y reconocida por su papel en demandas relevantes contra líderes políticos y grandes corporaciones— fue el que más avanzó en términos judiciales.

El Senado cuestiona la idoneidad de Pulte, destacando posibles riesgos de parcialidad política en la dirección de inteligencia nacional (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)
El Senado cuestiona la idoneidad de Pulte, destacando posibles riesgos de parcialidad política en la dirección de inteligencia nacional (REUTERS/Annabelle Gordon/File Photo)

Pulte también apoyó abiertamente la campaña para destituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal y manifestó, tanto en público como en privado, su acuerdo con la estrategia militar en Irán. La hasta ahora directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, había anunciado recientemente su renuncia, motivada por su escepticismo sobre la injerencia exterior en conflictos internacionales.

De acuerdo con fuentes consultadas por The Wall Street Journal, la intervención de Pulte en investigaciones y denuncias públicas generó malestar en el Departamento de Justicia, cuyos altos funcionarios lo acusan de extralimitarse en sus funciones habituales.

Perfil y visión de la administración Trump

El entorno del mandatario resalta la confianza que el presidente deposita en Pulte. El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, sostuvo que se trata de “una excelente elección”, mientras que Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, subrayó el respaldo personal del presidente.

Aunque algunos miembros del círculo presidencial intentaron desplazar a Pulte, Donald Trump ha defendido su permanencia por considerar que representa un aliado fiel en la defensa de su proyecto político.

Analistas consideran polémico el nombramiento de Pulte, señalando que la falta de experiencia en inteligencia puede afectar la seguridad nacional de Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)
Analistas consideran polémico el nombramiento de Pulte, señalando que la falta de experiencia en inteligencia puede afectar la seguridad nacional de Estados Unidos (REUTERS/Evan Vucci)

Desde la perspectiva de analistas como The Atlantic, el nombramiento resulta “desconcertante y previsible” a la vez. Se destaca que, aunque Pulte no ha expresado simpatía por líderes extranjeros controvertidos, su falta de experiencia en inteligencia y su historial de acciones partidistas lo convierten en una figura polémica para un cargo que requiere “juicio, sabiduría y probidad”.

El propio Pulte desestimó los riesgos derivados del conflicto con Irán en materia hipotecaria y financiera, considerándolos temporales y confiando en que “Irán dejará de ser una amenaza una vez que termine el conflicto”, según sus palabras.

Mientras tanto, queda por ver cómo impactará su gestión en un área tan sensible como la inteligencia nacional.

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