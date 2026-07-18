La ciudad de Nueva York pone a prueba nuevos andamios peatonales: cómo son y dónde encontrarlos

El Departamento de Edificios presentó los nuevos diseños de andamios en el Bajo Manhattan para mejorar la experiencia peatonal en las aceras (NYC Department of Buildings).

La ciudad de Nueva York instaló dos de los seis nuevos prototipos de andamios para aceras, conocidos como “sidewalk sheds”, frente a la sede del Departamento de Edificios en el Bajo Manhattan (280 Broadway), como parte de un proceso que busca transformar la experiencia peatonal y reemplazar los tradicionales andamios verde oscuro que predominan en las calles de la ciudad.

El comisionado de Edificios, Ahmed Tigani, afirmó en el video del anuncio en Instagram: “Durante demasiado tiempo, las estructuras temporales de andamios han dominado nuestras calles, oscureciendo nuestras aceras y dificultando caminar de un punto A a un punto B. Hoy, presentamos el futuro. Estos diseños mejoran la experiencia del peatón y se adaptan mejor a los vecindarios donde deben instalarse”.

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Primeros prototipos instalados: Flex Shed y Rigid Shed

De acuerdo con Bloomberg, Nueva York cuenta actualmente con más de 7.500 andamios para aceras, una cifra que supera ampliamente la de otras grandes urbes. Esto se debe a la Ley Local 11, que obliga a propietarios a instalar protecciones peatonales cuando se detectan problemas estructurales en las fachadas, precisó el Gobierno de la ciudad.

En febrero de 2024, las autoridades encargaron a dos estudios, Arup y Practice for Architecture and Urbanism (PAU), el desarrollo de alternativas innovadoras para modernizar este sistema. En 2025, cada firma presentó tres propuestas que priorizan materiales económicos y optimizan la seguridad, la experiencia de los usuarios y el entorno urbano.

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Según el Departamento de Edificios, la instalación de estos andamios mejorará el tránsito peatonal al ofrecer mayor amplitud, mejor visibilidad y más luz en el área inferior, sin comprometer las condiciones de seguridad para quienes circulan.

El Rigid Shed fue diseñado para obras de gran escala y ocupa menos acera para facilitar el tránsito peatonal en Nueva York (NYC Buildings).

Los primeros diseños instalados son los denominados “Rigid Shed” y “Flex Shed”, desarrollados por la firma internacional de ingeniería Arup. El primero está pensado para obras de gran escala, como la construcción de rascacielos y operaciones con grúas torre. Su estructura ocupa poca acera y facilita el tránsito peatonal.

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El segundo es un modelo ligero y adaptable, ideal para tareas de mantenimiento o intervenciones de emergencia, con techos y columnas ajustables que permiten sortear obstáculos urbanos como señales de tráfico o paradas de autobús.

El Flex Shed ofrece un modelo ligero y adaptable para mantenimiento o emergencias (NYC Buildings).

Otros modelos de andamios peatonales que probará la ciudad

Entre los diseños seleccionados por la ciudad se encuentran el “Speed Shed”, el “Baseline Shed” y el “Wide Baseline Shed”, de PAU, así como el “Air Shed”, de Arup. Cada uno responde a distintas necesidades y situaciones urbanas.

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El “Speed Shed” presenta una estructura ligera y de fácil instalación, lo que lo hace adecuado para intervenciones de corta duración o situaciones de emergencia. Su techo inclinado con malla permite el paso de luz natural.

El Speed Shed presenta una estructura ligera para intervenciones de corta duración (NYC Buildings).

El “Baseline Shed” se caracteriza por su versatilidad, ya que está disponible en versiones para distintos niveles de intensidad de proyectos y puede adaptarse a diferentes dimensiones de edificios y aceras. Su techo transparente e inclinado facilita la entrada de luz.

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El Baseline Shed se caracteriza por su versatilidad en distintos tipos de proyectos (NYC Buildings).

El “Air Shed” se eleva completamente sobre la acera y se ancla al edificio, lo que elimina cualquier interferencia en el paso peatonal. Su diseño en voladizo, similar a un balcón, resulta especialmente útil para reparaciones de fachadas o reemplazo de ventanas y permite un tránsito libre debajo de la estructura.

El Air Shed se ancla al edificio y libera por completo la acera (NYC Buildings).

El “Wide Baseline Shed” está pensado para proyectos de gran envergadura, especialmente en avenidas o aceras amplias. Utiliza columnas robustas ubicadas a mayor distancia entre sí, lo que minimiza las obstrucciones para los peatones.

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La mayor separación entre columnas del andamio Wide Baseline Shed reduce las obstrucciones en el paso peatonal (NYC Buildings).

Los planos de los nuevos andamios atraviesan el proceso de reglamentación del Departamento de Edificios. Esta formalización facilitará que los modelos actualizados de protección peatonal puedan utilizarse en obras y en edificios con fachadas peligrosas en toda la ciudad.

Asimismo, el Departamento de Edificios planea realizar actividades informativas durante el año para que el público acceda a más detalles sobre los seis prototipos de andamios peatonales.

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