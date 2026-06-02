El sindicato del Departamento de Bomberos de Nueva York reclama un quinto integrante por camión para reforzar rescates

El sindicato de bomberos de Nueva York exige sumar un quinto bombero por camión en 86 compañías para reforzar la seguridad ante incendios (Reuters)

El sindicato del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) reclamó a la administración del alcalde Zohran Mamdani que revierta los recortes de dotación vigentes desde la era de Michael Bloomberg y financie la incorporación de un quinto bombero por camión en 86 compañías.

El pedido se instaló en la antesala de la negociación del próximo presupuesto municipal y apuntó a reducir tiempos de trabajo en escena en incendios residenciales.

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La discusión se concentró en una pregunta operativa: qué cambia, en la práctica, con un integrante más por dotación. La Asociación de Bomberos Uniformados (Uniformed Firefighters Association, UFA) sostuvo que el quinto bombero acelera tareas en los primeros minutos —tendido de líneas, abastecimiento de agua, ingreso, control de humo y apoyo a rescates— y reduce la probabilidad de que un incendio de una sola alarma escale a un incidente de múltiples alarmas.

El reclamo ocurrió con el aumento de víctimas como telón de fondo. Según informó CBS News New York, la ciudad registró 51 muertes por incendios en lo que va de 2026, un total que los organizadores describieron como “casi el doble” del mismo período del año pasado.

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En esa lista mencionaron, entre otros casos recientes, la muerte de un bebé de un año en un departamento del Bronx en mayo y la de tres personas en otro incendio en el mismo distrito en abril.

La protesta se realizó frente a la estación Engine Company 7/Ladder Company 1, en Duane Street, en el Bajo Manhattan, con la participación de dirigentes gremiales, familiares de víctimas y la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin.

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El objetivo fue impulsar una ampliación de fondos para llevar el quinto bombero a 86 compañías, cerca de la mitad del total de la ciudad.

La petición de más personal operativo surge tras el aumento de muertes por incendios en 2026, con 51 víctimas registradas hasta la fecha (CBS News)

Hoy, la financiación del quinto integrante está limitada a 20 compañías consideradas las de mayor actividad operativa. Menin reclamó una asignación de USD 91.700.000 para extender el programa y reforzar la dotación en compañías que, según su planteo, operan en corredores de alto riesgo.

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Menin sostuvo que la incorporación de un quinto integrante “ayudaría a reducir el tiempo necesario para extinguir incendios” y aumentaría la protección de civiles y bomberos.

En el mismo sentido, la UFA argumentó que la estructura de cuatro integrantes obliga a repartir tareas esenciales entre menos personas en el arranque de la intervención, lo que puede demorar el despliegue inicial en edificios con recorridos largos, múltiples pisos o pasillos extensos.

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Andrew Ansbro, presidente de la UFA, planteó que la ampliación de personal reforzaría las operaciones de rescate y permitiría sofocar con mayor rapidez incidentes que, de otro modo, pueden crecer en magnitud. “Esto evitará que los incendios de una sola alarma se conviertan en incendios de múltiples alarmas, porque podremos sofocarlos más rápidamente”, afirmó.

Bobby Eustace, vicepresidente de la UFA, vinculó el pedido con procedimientos básicos del combate contra el fuego. “En todos los manuales de bomberos se indica que lo más seguro es echar agua al fuego lo más rápido posible. La forma más rápida de hacerlo es con más bomberos”, sostuvo.

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El debate presupuestario y el alcance del plan

El Consejo Municipal, liderado por Julie Menin, pide una asignación presupuestaria de USD 91,7 millones para reforzar el personal en zonas de alto riesgo (EP)

La discusión por el quinto bombero se cruzó con la negociación del presupuesto que entra en vigor el 1 de julio, un tramo del calendario político en el que el Consejo Municipal y la alcaldía definen prioridades de gasto.

La propuesta de Menin apunta a un esquema de expansión que, de aprobarse, multiplicaría por más de cuatro la cobertura actual del programa.

El sindicato insistió en que la medida no se limita a una mejora laboral, sino que impacta en tiempos de trabajo en escena, capacidad de rescate y seguridad operativa.

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El argumento central es que un quinto bombero reduce la sobrecarga en los minutos iniciales, cuando se define la estrategia del ataque al fuego y se ejecutan maniobras simultáneas.

El debate también incluyó matices técnicos dentro del propio FDNY. Según informóABC7 New York, autoridades del Departamento señalaron en una audiencia presupuestaria que no está claro si el quinto integrante mejora los tiempos de respuesta en todos los escenarios.

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Indicaron que el efecto sería mayor en zonas con edificios grandes y tendidos de mangueras más extensos, donde la primera dotación requiere más manos sin perder funciones de apoyo.

La administración Mamdani evitó comprometer una decisión inmediata. Según CBS News New York, un vocero del FDNY indicó que el gobierno municipal esperaba continuar las conversaciones con el Consejo Municipal sobre una propuesta vinculada a un programa piloto del quinto bombero.

Un repunte de muertes y el foco en la prevención

Casi una cuarta parte de las muertes por incendio en 2026 se vincula a siniestros intencionales, según el subcomisionado Daniel Flynn del FDNY (REUTERS/Ryan Murphy)

El reclamo sindical se instaló en paralelo a un diagnóstico oficial sobre el aumento de fallecidos por incendios. El 20 de mayo, el primer subcomisionado del FDNY, Daniel Flynn, confirmó que 46 personas murieron por incendios en la ciudad en lo que iba de 2026, un salto demás del 60%en comparación con el mismo período de 2025.

Ese recuento se conoció antes del balance citado luego por CBS News New York, que ubicó el total en 51 muertes “en lo que va del año”.

Flynn atribuyó parte del repunte a incendios intencionales. Indicó que casi una cuarta parte de las muertes de 2026 se vinculó a incendios provocados y precisó que se registraron 12 fallecimientos asociados a esa causa en lo que iba del año, mientras que en todo 2025 se contabilizaron tres.

En ese marco, el FDNY trabajó con el Departamento de Policía de Nueva York en investigaciones y arrestos.

El FDNY subrayó un punto de prevención que se repitió en investigaciones recientes: la propagación rápida de humo y fuego cuando quedan puertas abiertas en pasillos o departamentos.

Investigadores del Departamento vincularon esa práctica con la velocidad de extensión de las llamas en incendios mortales en el Bronx y en Inwood, y reforzaron el mensaje de que “puertas cerradas salvan vidas” porque limitan el avance de gases tóxicos hacia escaleras y áreas comunes.

Entre quienes participaron de la protesta estuvo Haji Dukuray, que perdió a cinco familiares. “No hay palabras para describir cómo nos sentimos todavía. Cuando voy a nuestra mezquita local, veo el vacío que dejó”, afirmó.