Estados Unidos

La exdirectora de FEMA explica qué deben hacer las familias del centro de Texas al comenzar la recuperación tras las inundaciones

La exfuncionaria Deanne Criswell aconsejó mantener la calma, revisar el entorno con criterio, y evitar decisiones apresuradas durante los primeros días, cuando la confusión y el impacto emocional pueden llevar a errores costosos

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Deanne Criswell afirmó que las familias del centro de Texas deben iniciar la recuperación tras las inundaciones con calma y priorizar el bienestar familiar
Deanne Criswell afirmó que las familias del centro de Texas deben iniciar la recuperación tras las inundaciones con calma y priorizar el bienestar familiar

Las familias del centro de Texas se encuentran frente a una de las etapas más difíciles tras las devastadoras inundaciones que azotaron la región en los últimos días. En medio de la incertidumbre y el impacto emocional, la orientación adecuada puede marcar la diferencia en la recuperación. Deanne Criswell, exdirectora de FEMA, compartió pautas clave para quienes inician este proceso, subrayando que “es muy difícil porque se suma al trauma que ya han sufrido”. El primer paso fundamental, según Criswell, es mantener la calma y priorizar el bienestar familiar, siguiendo una ruta informada que ayude a evitar errores costosos en el corto y mediano plazo.

La especialista remarcó que la recuperación debe comenzar de inmediato, pese a la confusión habitual tras un desastre. Recomienda a las familias evaluar con serenidad su entorno, identificar daños y necesidades urgentes, y no apresurarse en la toma de decisiones importantes sin información verificada. Es crucial documentar de manera detallada las pérdidas materiales y recopilar pruebas, como fotografías y listas de objetos dañados, ya que esto facilitará cualquier trámite con aseguradoras o instituciones públicas más adelante. La gestión organizada y el registro meticuloso desde el primer momento pueden acelerar significativamente el acceso a recursos y reducir los riesgos de omitir detalles críticos en la solicitud de ayuda.

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Importancia de escuchar a las autoridades estatales y locales durante la emergencia

Criswell pidió escuchar a las autoridades estatales y locales durante la emergencia para recibir información actualizada sobre refugios, rutas seguras y ayuda (Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas vía AP)
Criswell pidió escuchar a las autoridades estatales y locales durante la emergencia para recibir información actualizada sobre refugios, rutas seguras y ayuda (Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas vía AP)

En el contexto de una catástrofe natural, Criswell insistió en la necesidad de “escuchar a las autoridades estatales y locales para asegurarse de recibir la mejor información sobre lo que deben hacer para mantener a su familia a salvo”. Las instrucciones oficiales suelen contener recomendaciones actualizadas sobre condiciones climáticas, rutas seguras, centros de refugio y puntos de distribución de ayuda. Este canal de información resulta esencial, ya que las autoridades tienen acceso directo a datos en tiempo real y pueden coordinar de forma más eficaz los recursos disponibles en la comunidad. Además, seguir las indicaciones oficiales ayuda a evitar la dispersión y la sobrecarga de los servicios de emergencia, permitiendo que la atención llegue primero a quienes más lo necesitan.

La experiencia demuestra que en situaciones de crisis, la desinformación y los rumores pueden propagarse con rapidez, generando confusión y poniendo en riesgo a las familias. Por ello, se recomienda verificar cualquier dato antes de actuar y, en caso de dudas, acudir a fuentes oficiales como sitios web gubernamentales, radios locales o líneas telefónicas de ayuda. El cumplimiento estricto de las recomendaciones también protege a los equipos de rescate y facilita la restauración de servicios básicos en menor tiempo.

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Evaluación del seguro y acceso a ayudas para la recuperación

Las familias afectadas por las inundaciones deben revisar la cobertura del seguro y contactar cuanto antes a sus aseguradoras para iniciar los reclamos
Las familias afectadas por las inundaciones deben revisar la cobertura del seguro y contactar cuanto antes a sus aseguradoras para iniciar los reclamos

Uno de los ejes principales en la fase inicial de recuperación es la evaluación de la cobertura de seguro. Criswell planteó preguntas directas: “¿Tienen suficiente seguro para cubrir parte de sus pérdidas? Si no, ¿saben cómo obtener ayuda adicional? ¿Habrá alguna oportunidad de recibir ayuda federal en el futuro?” Las familias deben revisar cuidadosamente los términos de sus pólizas, identificar qué daños están cubiertos y contactar lo antes posible a sus agentes de seguros para iniciar los reclamos. En muchos casos, las aseguradoras requieren reportes inmediatos y pruebas documentales para procesar las solicitudes.

Cuando la cobertura no es suficiente, las familias tienen la opción de buscar asistencia en programas estatales, municipales o federales. Es importante informarse sobre plazos, requisitos y procedimientos para acceder a estos recursos, ya que algunos fondos pueden estar disponibles solo por tiempo limitado o bajo condiciones específicas. La gestión temprana de estos trámites aumenta las probabilidades de obtener apoyo y reduce la carga financiera que supone la reconstrucción tras el desastre.

Cambios propuestos en la gestión de desastres por parte del Consejo de Revisión de FEMA

El Consejo de Revisión de FEMA propuso transferir más responsabilidad a los estados y elevar el umbral para la asistencia federal en desastres (REUTERS/Nathan Howard)
El Consejo de Revisión de FEMA propuso transferir más responsabilidad a los estados y elevar el umbral para la asistencia federal en desastres (REUTERS/Nathan Howard)

Mientras las familias del centro de Texas afrontan la realidad de las inundaciones, el Consejo de Revisión de FEMA, designado por el presidente, ha recomendado modificaciones sustanciales en la política de gestión de desastres. Las propuestas incluyen transferir mayor responsabilidad de la respuesta a los estados y gobiernos locales, elevar el umbral para que FEMA proporcione asistencia federal y agilizar la entrega de fondos federales. Según el análisis de Criswell, muchas de estas recomendaciones requerirán la aprobación del Congreso y un proceso de adaptación gradual.

Estas sugerencias buscan fortalecer la capacidad de respuesta local y hacer más eficiente la administración de recursos, aunque también implican retos adicionales para las autoridades estatales y municipales, quienes deberán asumir funciones que antes eran gestionadas a nivel federal.

Desafíos para la implementación de nuevas políticas y transferencia de responsabilidades a estados y municipios

Criswell advirtió sobre dos preocupaciones centrales respecto a la reforma: la primera es la forma en que se implementarán los cambios, ya que algunas medidas deberán aplicarse gradualmente para no desbordar los presupuestos y capacidades de los gobiernos locales. “Algunas de esas medidas deberán implementarse gradualmente con el tiempo para que los estados y las jurisdicciones locales puedan adaptarse, ya que sus presupuestos ya están definidos”, señaló.

El segundo desafío radica en la transferencia de riesgos y responsabilidades administrativas. Las autoridades locales deberán realizar comprobaciones de cumplimiento más estrictas para evitar, en el futuro, reclamos de devolución de fondos federales por parte del gobierno central. Esto exige personal capacitado y recursos técnicos que muchas veces no están disponibles en comunidades más pequeñas o con menos recursos.

Incremento de la imprevisibilidad y frecuencia de desastres como las inundaciones en Hill Country

Las inundaciones recientes en Hill Country han puesto en evidencia un fenómeno creciente: la imprevisibilidad y recurrencia de eventos extremos. Según Criswell, “estamos viendo cómo se baten récords año tras año”. La antigua idea de que ciertos desastres solo ocurren de manera aislada o con baja probabilidad ha perdido vigencia, pues los registros muestran que eventos catalogados como poco frecuentes pueden repetirse en intervalos cortos.

Este aumento en la frecuencia y severidad de los desastres obliga a las comunidades y a las autoridades a revisar sus modelos de riesgo y a prepararse para escenarios cada vez más complejos y cambiantes.

Relevancia de la preparación y adaptación de los planes de emergencia

La exdirectora de FEMA subrayó la necesidad de contar con un plan de preparación para emergencias que pueda adaptarse a condiciones que cambian rápidamente. La flexibilidad y la actualización constante de estos planes son esenciales para enfrentar la creciente incertidumbre y proteger a las familias ante futuros desastres.

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