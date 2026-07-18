Una clínica del sur de Florida ayuda a los pacientes a recibir tratamientos que normalmente no pueden costear

Wellness Pedicure en Davie facilita pedicuras médicas a pacientes del sur de Florida que no pueden costear tratamientos de podología (El HCA Florida Aventura Hospital)

En el sur de Florida, una empresa dedicada al bienestar personal ha decidido enfrentar uno de los desafíos menos visibles pero más persistentes para la salud de muchas personas: la dificultad para costear pedicuras médicas, un servicio esencial para quienes padecen diabetes u otras afecciones que incrementan el riesgo de infecciones en los pies. En la ciudad de Davie, la clínica Wellness Pedicure, dirigida por Judith Mella Mignon y Alexandra Salazar, se ha posicionado como un referente en la eliminación de barreras económicas que impiden a muchos acceder a procedimientos de podología básica pero crucial.

La copropietaria Judith Mella Mignon reconoce el impacto que la falta de acceso tiene especialmente en personas mayores: “Me da mucha pena ver a personas mayores que necesitan una pedicura, pero no pueden pagarla”. Esta preocupación ha impulsado al equipo de Wellness Pedicure a adoptar un modelo de atención centrado en la asequibilidad y la empatía, con el objetivo de que ningún paciente deje de recibir el cuidado que necesita por motivos financieros.

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El trabajo que realiza la clínica se distingue por un procedimiento meticuloso y seguro, diseñado bajo estrictas indicaciones de podólogos. En vez de las habituales pedicuras estéticas, el servicio se enfoca en la salud y en la prevención de complicaciones, especialmente para quienes presentan diagnóstico de diabetes o infecciones fúngicas. El personal de Wellness Pedicure está entrenado para limar las uñas, recortar cutículas y exfoliar los pies sin emplear agua, una técnica que reduce de manera significativa la posibilidad de contagios o complicaciones. Este método, siguiendo pautas médicas, representa una medida preventiva vital para los pacientes con afecciones crónicas, quienes suelen presentar mayor vulnerabilidad ante infecciones que pueden derivar en problemas graves si no se atienden a tiempo.

Judith Mella Mignon y Alexandra Salazar impulsan un modelo de atención con descuentos y foco en la asequibilidad del cuidado médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de los usuarios es un reflejo del enfoque humano de la clínica. Doris Maycook, una de las clientas, describe su proceso de atención como un primer paso hacia el autocuidado: “Estoy en la primera etapa. Estoy poniendo mis cosas en orden. Le doy gracias a Dios”. Este testimonio evidencia el alivio y la esperanza que puede generar el acceso a servicios de salud adecuados, incluso en procedimientos que pueden parecer menores pero que resultan esenciales para la calidad de vida de quienes los requieren.

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Más de la mitad de la clientela de Wellness Pedicure está compuesta por personas mayores que han recibido diagnóstico médico de problemas en los pies. Frente a esta realidad, Mella Mignon explica que la clínica ha implementado descuentos específicos para este grupo etario y, además, se ofrece un servicio totalmente gratuito cada mes a uno de los clientes, como forma de retribuir a la comunidad y garantizar que al menos una persona adicional pueda acceder a cuidados indispensables. La clienta Kat Newman resume la importancia de esta política: “Es fundamental que la gente tenga la posibilidad de acceder a esos servicios y de hacerlo de una manera rentable”. La afirmación pone en primer plano la relación entre salud y asequibilidad, un binomio que suele ser esquivo para muchas familias.

Más de la mitad de la clientela de Wellness Pedicure está formada por personas mayores con diagnóstico médico de problemas en los pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para costear servicios médicos no se limita a la atención podológica. Un estudio de West Health-Gallup, publicado en junio, revela que menos de la mitad —el 49% de los adultos estadounidenses— pueden cubrir todos sus gastos de atención médica. El problema es aún más pronunciado en Florida, donde una investigación de Florida Blue señala que el 63% de los habitantes enfrenta obstáculos económicos similares. Esta realidad obliga a muchos pacientes, en particular a quienes conviven con enfermedades crónicas como la diabetes, a resignarse y considerar los cuidados médicos un lujo inalcanzable.

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En palabras de Alexandra Salazar, copropietaria de la clínica, existe una percepción común entre los pacientes de que deben “simplemente vivir con su afección debido a los costos”. Esta resignación, alimentada por la falta de opciones asequibles, genera un círculo vicioso de deterioro en la salud y aislamiento.

Para responder a este desafío estructural, Salazar y Mella Mignon han delineado proyectos futuros orientados a la ampliación del acceso. El objetivo es establecer alianzas con organizaciones sin fines de lucro y centros médicos que puedan ayudar a cubrir el costo de los tratamientos para quienes más lo necesitan. Mella Mignon detalla su visión: “Mi objetivo es contactar con estas personas y hacerles saber: escuchen, esto es lo que hacemos. Pueden enviarnos clientes y, obviamente, el centro puede cubrir los gastos”. Esta estrategia busca formalizar los lazos entre el sector privado y el comunitario, creando una red de apoyo que permita sostener el servicio en el tiempo.

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Mientras se concretan las alianzas, el equipo de Wellness Pedicure se compromete a mantener sus servicios activos y accesibles para la mayor cantidad de pacientes posible. La perseverancia en la prestación y el esfuerzo por involucrar a más actores sociales marcan el rumbo de una clínica que, desde su lugar en Davie, se ha propuesto hacer del cuidado médico de los pies una realidad para todos, sin importar las limitaciones económicas.