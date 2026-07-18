Estados Unidos

Una clínica del sur de Florida ayuda a los pacientes a recibir tratamientos que normalmente no pueden costear

El centro, dirigido por Judith Mella Mignon y Alexandra Salazar, busca reducir el riesgo de infecciones en los pies con atención indicada por podólogos y enfocada en prevención, no en estética

Guardar
Vista aérea de un gran hospital blanco y beige con ventanas azules, rodeado de palmeras, un estacionamiento con autos y una carretera transitada
Wellness Pedicure en Davie facilita pedicuras médicas a pacientes del sur de Florida que no pueden costear tratamientos de podología (El HCA Florida Aventura Hospital)

En el sur de Florida, una empresa dedicada al bienestar personal ha decidido enfrentar uno de los desafíos menos visibles pero más persistentes para la salud de muchas personas: la dificultad para costear pedicuras médicas, un servicio esencial para quienes padecen diabetes u otras afecciones que incrementan el riesgo de infecciones en los pies. En la ciudad de Davie, la clínica Wellness Pedicure, dirigida por Judith Mella Mignon y Alexandra Salazar, se ha posicionado como un referente en la eliminación de barreras económicas que impiden a muchos acceder a procedimientos de podología básica pero crucial.

La copropietaria Judith Mella Mignon reconoce el impacto que la falta de acceso tiene especialmente en personas mayores: “Me da mucha pena ver a personas mayores que necesitan una pedicura, pero no pueden pagarla”. Esta preocupación ha impulsado al equipo de Wellness Pedicure a adoptar un modelo de atención centrado en la asequibilidad y la empatía, con el objetivo de que ningún paciente deje de recibir el cuidado que necesita por motivos financieros.

PUBLICIDAD

El trabajo que realiza la clínica se distingue por un procedimiento meticuloso y seguro, diseñado bajo estrictas indicaciones de podólogos. En vez de las habituales pedicuras estéticas, el servicio se enfoca en la salud y en la prevención de complicaciones, especialmente para quienes presentan diagnóstico de diabetes o infecciones fúngicas. El personal de Wellness Pedicure está entrenado para limar las uñas, recortar cutículas y exfoliar los pies sin emplear agua, una técnica que reduce de manera significativa la posibilidad de contagios o complicaciones. Este método, siguiendo pautas médicas, representa una medida preventiva vital para los pacientes con afecciones crónicas, quienes suelen presentar mayor vulnerabilidad ante infecciones que pueden derivar en problemas graves si no se atienden a tiempo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Judith Mella Mignon y Alexandra Salazar impulsan un modelo de atención con descuentos y foco en la asequibilidad del cuidado médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia de los usuarios es un reflejo del enfoque humano de la clínica. Doris Maycook, una de las clientas, describe su proceso de atención como un primer paso hacia el autocuidado: “Estoy en la primera etapa. Estoy poniendo mis cosas en orden. Le doy gracias a Dios”. Este testimonio evidencia el alivio y la esperanza que puede generar el acceso a servicios de salud adecuados, incluso en procedimientos que pueden parecer menores pero que resultan esenciales para la calidad de vida de quienes los requieren.

PUBLICIDAD

Más de la mitad de la clientela de Wellness Pedicure está compuesta por personas mayores que han recibido diagnóstico médico de problemas en los pies. Frente a esta realidad, Mella Mignon explica que la clínica ha implementado descuentos específicos para este grupo etario y, además, se ofrece un servicio totalmente gratuito cada mes a uno de los clientes, como forma de retribuir a la comunidad y garantizar que al menos una persona adicional pueda acceder a cuidados indispensables. La clienta Kat Newman resume la importancia de esta política: “Es fundamental que la gente tenga la posibilidad de acceder a esos servicios y de hacerlo de una manera rentable”. La afirmación pone en primer plano la relación entre salud y asequibilidad, un binomio que suele ser esquivo para muchas familias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Más de la mitad de la clientela de Wellness Pedicure está formada por personas mayores con diagnóstico médico de problemas en los pies (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para costear servicios médicos no se limita a la atención podológica. Un estudio de West Health-Gallup, publicado en junio, revela que menos de la mitad —el 49% de los adultos estadounidenses— pueden cubrir todos sus gastos de atención médica. El problema es aún más pronunciado en Florida, donde una investigación de Florida Blue señala que el 63% de los habitantes enfrenta obstáculos económicos similares. Esta realidad obliga a muchos pacientes, en particular a quienes conviven con enfermedades crónicas como la diabetes, a resignarse y considerar los cuidados médicos un lujo inalcanzable.

En palabras de Alexandra Salazar, copropietaria de la clínica, existe una percepción común entre los pacientes de que deben “simplemente vivir con su afección debido a los costos”. Esta resignación, alimentada por la falta de opciones asequibles, genera un círculo vicioso de deterioro en la salud y aislamiento.

Para responder a este desafío estructural, Salazar y Mella Mignon han delineado proyectos futuros orientados a la ampliación del acceso. El objetivo es establecer alianzas con organizaciones sin fines de lucro y centros médicos que puedan ayudar a cubrir el costo de los tratamientos para quienes más lo necesitan. Mella Mignon detalla su visión: “Mi objetivo es contactar con estas personas y hacerles saber: escuchen, esto es lo que hacemos. Pueden enviarnos clientes y, obviamente, el centro puede cubrir los gastos”. Esta estrategia busca formalizar los lazos entre el sector privado y el comunitario, creando una red de apoyo que permita sostener el servicio en el tiempo.

Mientras se concretan las alianzas, el equipo de Wellness Pedicure se compromete a mantener sus servicios activos y accesibles para la mayor cantidad de pacientes posible. La perseverancia en la prestación y el esfuerzo por involucrar a más actores sociales marcan el rumbo de una clínica que, desde su lugar en Davie, se ha propuesto hacer del cuidado médico de los pies una realidad para todos, sin importar las limitaciones económicas.

Temas Relacionados

FloridaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Subastan la camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 por casi cinco millones de dólares

La puja organizada en Nueva York cerró el 17 de julio con diez ofertas de más de cinco participantes, en una operación que quedó solo detrás del récord fijado en 2022

Subastan la camiseta que Pelé usó en la final del Mundial de 1958 por casi cinco millones de dólares

La exdirectora de FEMA explica qué deben hacer las familias del centro de Texas al comenzar la recuperación tras las inundaciones

La exfuncionaria Deanne Criswell aconsejó mantener la calma, revisar el entorno con criterio, y evitar decisiones apresuradas durante los primeros días, cuando la confusión y el impacto emocional pueden llevar a errores costosos

La exdirectora de FEMA explica qué deben hacer las familias del centro de Texas al comenzar la recuperación tras las inundaciones

Los 10 mejores estados de EE. UU. para disfrutar de playas naturales este verano

La investigación ordena destinos costeros según la presencia de arenales sin intervenciones y cruza ese recuento con reseñas de Tripadvisor, con el foco puesto en paisajes vírgenes, vegetación autóctona y fauna local

Los 10 mejores estados de EE. UU. para disfrutar de playas naturales este verano

EEUU advirtió a sus ciudadanos que reconsideren sus viajes a Medio Oriente ante la posibilidad de una “escalada imprevista” en la guerra con Irán

La cartera a cargo del secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el panorama de seguridad en la zona mantiene un alto nivel de incertidumbre y pidió cautela a los estadounidenses en la región

EEUU advirtió a sus ciudadanos que reconsideren sus viajes a Medio Oriente ante la posibilidad de una “escalada imprevista” en la guerra con Irán

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 17 de julio de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 17 de julio de 2026

TECNO

Siete usos de la tecnología y la IA para transformar la detección del cáncer de mama

Siete usos de la tecnología y la IA para transformar la detección del cáncer de mama

Empresas en Colombia enfrentan cerca de 3.000 ciberataques por semana: así pueden protegerse

Ver Francia vs. Inglaterra gratis: por qué no ver este partido del Mundial 2026 en Roja Directa

Neuralink ya tiene competencia: un implante cerebral logra lo que Elon Musk aún espera

Por qué se calienta el celular cuando lo cargo y qué hacer para que no pase

ENTRETENIMIENTO

Tras Moana, Disney apuesta por otro live-action: ahora prepara una película sobre la princesa Tiana

Tras Moana, Disney apuesta por otro live-action: ahora prepara una película sobre la princesa Tiana

Tom Holland reveló que Zendaya bromeó con “dejarlo” si rechazaba el papel en “La Odisea”

Mick Jagger definió a The Beatles como “increíblemente prolíficos” al hablar de su impacto en otros artistas

La historia de “Burning Love”, la canción que marcó el regreso de Elvis Presley al rock and roll

Los aretes de 3.000 años de antigüedad que Zendaya lució en la alfombra roja: la historia detrás de la polémica

MUNDO

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Noruega sufre uno de los peores incendios de los últimos tiempos: hay al menos 400 evacuados y tres heridos

Los países del Golfo acusaron al régimen de Irán de llevar a cabo “crímenes de guerra” y exigieron que Teherán rinda cuentas

El jefe de la CIA reveló cómo Estados Unidos le está ganando la guerra tecnológica al régimen de China

Quemó con un secador de pelo a su bebé y fue declarada culpable de homicidio en Escocia

El gobierno de Irak firmó 48 acuerdos con empresas de Estados Unidos para reactivar su economía