El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos encendió alertas sanitarias en Atlanta por el riesgo de contagio asociado a alimentos frescos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento reciente de casos de ciclosporiasis ha encendido alertas sanitarias en Estados Unidos, especialmente en el área de Atlanta, donde tanto agricultores como consumidores buscan estrategias para reducir el peligro de contagio. La ciclosporiasis, provocada por el parásito Cyclospora, se caracteriza por causar diarrea prolongada, fatiga intensa y calambres estomacales severos, afectando la vida diaria de quienes la padecen y generando preocupación en las comunidades que dependen de productos frescos. Autoridades sanitarias han advertido que la transmisión del parásito suele estar asociada al consumo de verduras, frutas y hierbas contaminadas, lo que convierte al manejo y distribución de estos alimentos en un punto clave para el control de la enfermedad.

La profesora Jodie Guest, de la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad de Emory, explicó que la enfermedad se presenta principalmente en verduras de hoja verde, bayas y algunas hierbas. Aunque históricamente se reportan poco más de 2.000 casos anuales en el país, las cifras actuales superan los 5.000, según estimaciones que consideran el subregistro habitual. Esta tendencia al alza mantiene en alerta a las autoridades, que recomiendan medidas estrictas tanto para productores como para consumidores. El parásito resiste los métodos comunes de higiene, lo que complica su erradicación y exige una vigilancia constante en la cadena de producción y distribución de alimentos.

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Las autoridades sanitarias vinculan la transmisión de Cyclospora con verduras, frutas y hierbas contaminadas en la cadena alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la experiencia de Eliyahu Ben Asa, propietario de la granja Atlanta Harvest en Ellenwood, ofrece un ejemplo de cómo es posible minimizar los riesgos mediante prácticas agrícolas rigurosas y un enfoque comunitario. Ben Asa, quien dirige este emprendimiento desde 2010, ha convertido su establecimiento en un referente local tanto por la calidad de sus productos como por la confianza generada en la comunidad. Atlanta Harvest, propiedad de una persona afroamericana, abastece a los habitantes de la zona con productos frescos, locales y orgánicos, priorizando en todo momento la seguridad alimentaria.

Según relató Ben Asa a CBS News Atlanta, su método se basa en seguir al pie de la letra las normas y estándares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Su equipo recibe formación constante y los procesos en la granja se diseñan para evitar cualquier posibilidad de contaminación. “Hemos estado muy protegidos de todo lo que ha estado circulando”, aseguró, subrayando que la clave está en la cercanía y trazabilidad: “La comida viene directamente de la granja y va a la casa de la gente, en su bolsa y a su mesa. Es tan directo que no hay posibilidad de contaminación”. Este modelo de producción y distribución corta elimina intermediarios y reduce los riesgos asociados al transporte y almacenamiento prolongados.

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Ben Asa insiste en que la filosofía de su granja se apoya en el respeto por la tierra y la preocupación genuina por la salud de los consumidores. En Atlanta Harvest, los alimentos son completamente naturales, sin aditivos químicos ni productos desarrollados en laboratorio, lo que refuerza la confianza de quienes eligen comprar en este tipo de establecimientos. Muchos clientes han destacado la alta calidad y frescura de los productos, así como el valor de apoyar comercios locales frente a las grandes cadenas minoristas.

Las estimaciones sobre ciclosporiasis superan los 5.000 casos en Estados Unidos, por encima de los poco más de 2.000 reportes anuales históricos (Montaje Infobae)

La comparación entre el modelo de producción local y el sistema de distribución de las grandes cadenas revela diferencias significativas, especialmente en lo que respecta a la frescura y el riesgo de contaminación de los alimentos. Ben Asa explica que los principales distribuidores suelen obtener alimentos de lugares lejanos, lo que implica múltiples etapas de transporte y almacenamiento. “Muchos de los contratos que tienen con los productores de alimentos provienen de lugares a miles de kilómetros de distancia. Luego, cosechan los alimentos en un estado, los transportan a otro estado hasta una planta de distribución y, finalmente, los llevan al estado donde se venderán en las tiendas”, describió. Este proceso puede extender la vida útil de los productos en estantes y refrigeradores durante una semana o más antes de su consumo, aumentando el riesgo de deterioro y contaminación.

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En contraste, la producción local permite que los alimentos lleguen a la mesa del consumidor en el menor tiempo posible, conservando sus cualidades y reduciendo el riesgo de exposición a agentes patógenos. Esta proximidad facilita la trazabilidad y otorga mayor control sobre las condiciones de higiene y manipulación, aspectos fundamentales en la prevención de enfermedades como la ciclosporiasis.

Ante la persistencia del parásito Cyclospora, los expertos advierten que las medidas habituales como lavar o congelar los alimentos no son suficientes para eliminar el riesgo. Jodie Guest señaló que “lo mejor es asegurarse de que todas las verduras de hoja verde, frutas y hortalizas se cocinen a una temperatura mínima de 70 ℃, o bien optar por frutas con cáscara dura que se pueda pelar”. De esta manera, la cocción adecuada se convierte en la principal barrera frente al parásito, superando la eficacia del lavado convencional. Además, Guest indicó que la fruta previamente congelada puede consumirse sin inconvenientes, ya que el proceso previo de congelación suele ser seguro si se respetan los protocolos adecuados.

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La recomendación de los especialistas es clara: para evitar la ciclosporiasis, es fundamental extremar los cuidados en la selección, preparación y consumo de alimentos frescos, priorizando siempre la cocción y la compra de productos locales con trazabilidad conocida. La experiencia de Atlanta Harvest demuestra que una cadena corta de producción y un compromiso con la comunidad pueden marcar la diferencia en la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos.