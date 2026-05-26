Estados Unidos

Rescatan a 39 niños de un autobús escolar que cayó en un pozo en el Bronx

La rápida acción de rescatistas y vecinos ayudó a evitar consecuencias graves y puso sobre la mesa viejas demandas de reparación en la zona

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Autobús escolar amarillo parcialmente hundido en un socavón en la carretera, rodeado de conos y cinta. Un camión de bomberos y personal de emergencia están en el lugar, junto a un SUV gris
El autobús escolar quedó atascado en un socavón de 2 metros de ancho en Bronx Park Avenue, según el Departamento de Bomberos de Nueva York (News 12 The Bronx )

Un autobús escolar quedó atascado en un pozo ubicado en la intersección de East 180th Street y Bronx Park Avenue, en el barrio Van Nest del Bronx. Todos los pasajeros salieron sanos y salvos, menos una persona que sufrió lesiones menores y fue llevada al hospital, según el Departamento de Bomberos y la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York.

El evento motivó el cierre de la calle durante más de una hora. Los equipos de emergencia retiraron el autobús y evaluaron el daño, mientras las autoridades aún investigan las causas del colapso del pavimento, que dejó un agujero de aproximadamente dos metros de ancho por casi un metro de profundidad.

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Cuándo ocurrió el incidente

El hecho se registró el martes 19 de mayo por la tarde, y el tema sigue presente en la agenda local debido a la preocupación por la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura.

Sucedió poco antes de las 14:00, cuando el autobús giraba hacia Bronx Park Avenue y el neumático trasero derecho se hundió en el asfalto. Algunos residentes identificaron el daño como un socavón, mientras que otros recordaron que comenzó como un bache que fue empeorando.

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CBS News New York, cadena local de noticias, mostró imágenes del vehículo atrapado y señaló que solo algunos conos de tráfico advertían el peligro.

El tránsito en la zona quedó interrumpido durante la operación de rescate, pero la circulación se restableció tras retirar y remolcar el autobús.

Quiénes estuvieron implicados

La Oficina de Manejo de Emergencias informó que viajaban 39 niños y cuatro adultos en el autobús. Todos pudieron abandonar el vehículo y recibieron atención en el lugar.

El Departamento de Bomberos confirmó que una persona, cuya identidad no se dio a conocer, resultó con heridas leves y fue trasladada para su evaluación.

Rueda trasera de una máquina pesada hundida en un asfalto colapsado, con cinta amarilla de precaución y un cono de tráfico rojo y blanco aplastado
El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York investiga si existían daños previos en el terreno que contribuyeron al hundimiento del autobús (News 12 The Bronx )

News 12 Bronx aclaró que el autobús no pertenece a la flota contratada por el sistema público de escuelas de Nueva York. Aún no hay declaraciones públicas de la empresa propietaria ni de la ciudad sobre responsabilidades.

Según CBS News New York, el Departamento de Protección Ambiental inició una investigación para determinar si existían causas previas en el terreno.

Por qué ocurrió el incidente

Vecinos del barrio Van Nest afirman que la calzada presentaba problemas desde hacía semanas. Uno de ellos expresó: “Es aterrador para los niños. De verdad, es muy aterrador”, según News 12 Bronx.

Otra residente relató que la comunidad notificó varias veces el deterioro a la línea 311, pero la única medida aplicada fue la colocación de conos naranjas. “No han hecho ningún trabajo. Solo pusieron conos y eso no previene nada”, declaró.

Autobús escolar amarillo inclinado en un paso de cebra. Conos de tráfico y cinta de precaución. Vehículos y una torre de comunicaciones al fondo
El incidente del socavón obligó al cierre de East 180th Street durante más de una hora y generó alarma entre los vecinos del Bronx (News 12 The Bronx )

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el peso del autobús agravó el colapso o si el asfalto ya estaba a punto de ceder. Tampoco han ofrecido una explicación oficial, aunque la investigación continúa.

CBS News New York informó que la ciudad vivió ese mismo día otro incidente con un socavón en una pista del aeropuerto LaGuardia, lo que llevó a cerrar la pista para reparaciones de emergencia.

Reacciones de la comunidad y consecuencias

Según vecinos consultados por News 12 Bronx, el incidente reforzó los reclamos sobre el mantenimiento de las calles en el Bronx. Varios residentes aseguraron que el problema era visible y que las quejas no recibieron respuesta oportuna.

El cierre de East 180th Street complicó la movilidad, pero la situación se normalizó tras la intervención de los equipos de emergencia.

Las autoridades resaltaron que la evacuación rápida evitó daños mayores. Los niños y adultos afectados recibieron asistencia y pudieron continuar su trayecto, sin daños graves ni riesgos para otros vehículos.

Qué se sabe hasta ahora

Las autoridades siguen investigando las causas del colapso y la posible responsabilidad de la municipalidad o la empresa de transporte. No hay información oficial sobre medidas disciplinarias, sanciones o trabajos inmediatos en la calzada.

Como antecedente, en 2023 la ciudad de Nueva York informó un plan de reparaciones de calles y aceras en el Bronx dentro de su programa de repavimentación “Pave It Forward”.

El Departamento de Transporte de Nueva York y representantes de la empresa de autobuses no respondieron a las consultas de los medios al cierre de esta edición.

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