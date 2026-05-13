Desmantelan un cultivo ilegal de marihuana en un edificio del Bronx

La policía de Nueva York descubrió un gran cultivo ilegal de marihuana en un edificio de El Bronx, incautando 136 kilos de plantas y 67 kilos de flores de THC tras un desalojo judicial (Telemundo )

La policía de Nueva York descubrió un cultivo ilegal de marihuana en un edificio del Bronx durante un desalojo en Pelham Parkway. Los agentes decomisaron 136 kilogramos de plantas y 67 kilogramos de flores de THC.

Dos apartamentos fueron evacuados por el riesgo de los vapores y las conexiones eléctricas. El hallazgo sorprendió a los vecinos, que ya habían denunciado el olor a las autoridades sin obtener respuestas previas, según informó News 12.

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El operativo incluyó a bomberos, personal de Con Edison y el Departamento de Materiales Peligrosos. Los equipos cortaron la energía y revisaron el lugar para evitar incendios. Nadie se encontraba dentro del departamento y no hubo detenciones, indicó ABC7 NY.

Qué encontró la policía en el edificio

Los agentes ingresaron al inmueble tras la alerta de un alguacil que realizaba un desalojo judicial. En el primer piso encontraron varias habitaciones adaptadas como invernaderos.

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El operativo en Pelham Parkway incluyó la evacuación de dos apartamentos por riesgo de vapores tóxicos y peligro de incendio causado por un cableado eléctrico ilegal (Telemundo )

Había sistemas de hidroponía, luces ultravioleta, ventiladores y cableado ilegal. El olor era tan fuerte que se filtraba a otros apartamentos.

El personal especializado comprobó que el cableado ilegal representaba un peligro real de incendio. Por eso, evacuaron a los residentes más expuestos a los vapores. La policía incautó todas las plantas y los equipos usados en la producción.

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Dónde y cuándo ocurrió el operativo

El edificio está en la esquina de Pelham Parkway y Holland Avenue. El operativo se desarrolló el martes 12 de mayo de 2026, poco después del mediodía. Vecinos del edificio aseguraron que el olor a marihuana se había vuelto insoportable en las últimas semanas y que ya habían presentado quejas antes del hallazgo, según ABC7 NY.

El operativo reunió a la policía, bomberos, técnicos de Con Edison y personal del Departamento de Materiales Peligrosos.

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Vecinos de El Bronx habían denunciado el fuerte olor a marihuana en el edificio, pero las autoridades no respondieron hasta la intervención del alguacil durante el desalojo (Telemundo )

Cada equipo cumplió tareas específicas: la policía aseguró el perímetro, los bomberos y Hazmat revisaron la seguridad y los técnicos cortaron la electricidad para eliminar riesgos.

Las autoridades inspeccionaron el resto del edificio para descartar otros cultivos o conexiones ilegales. No hallaron personas dentro del departamento ni en las habitaciones donde funcionaba el invernadero.

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Por qué se inició la intervención

La intervención empezó por una orden de desalojo. El alguacil notó el olor intenso y alertó a la policía. Los vecinos habían hecho denuncias previas por el mismo motivo, pero las autoridades no habían intervenido hasta ese momento. El hallazgo confirmó que el departamento se usaba para cultivar marihuana a gran escala, señaló News 12.

La policía evitó un posible incendio o explosión por el cableado ilegal y la sobrecarga eléctrica. Los técnicos retiraron todo el material y las plantas. La municipalidad abrió una investigación para determinar si existen antecedentes en el edificio y si otras propiedades presentan situaciones similares.

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No hubo personas heridas ni arrestadas. Los residentes evacuados pudieron regresar cuando los equipos aseguraron que no existía peligro. El caso generó preocupación entre los vecinos, que reclamaron mayor control de las autoridades sobre las denuncias por actividades ilícitas en el barrio.

Qué dijeron las autoridades y los vecinos

Funcionarios del municipio aseguraron que el operativo “eliminó riesgos de incendio y eléctricos” y que reforzarán los controles en la zona, según News 12. Los vecinos se sintieron aliviados por la intervención, pero criticaron que las denuncias anteriores no hayan tenido respuesta. La noticia reabrió el debate sobre la seguridad en los edificios y la respuesta ante actividades ilegales.

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Los testimonios de los residentes reflejaron sorpresa e incertidumbre luego de que la policía encontrara el cultivo ilegal de marihuana en el edificio de Pelham Parkway. Durante la cobertura de Telemundo, varios vecinos y el superintendente del edificio compartieron sus impresiones sobre lo ocurrido.

El superintendente del edificio relató cómo la sorpresa invadió a todos al descubrir las habitaciones adaptadas para el cultivo de marihuana tras el desalojo judicial en Pelham Parkwa (Telemundo )

El superintendente recordó: “Entramos ellos y nos encontramos con la sorpresa que estaba sembrado de marihuana.” Contó que la orden de desalojo se emitió porque los inquilinos llevaban un año sin pagar la renta. Agregó: “La mujer que conocí fue una mujer que vino con la renta en el apartamento. Después no supe más de ella. Decían que tenía cáncer.”

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Otros habitantes afirmaron que no sabían quién vivía en el apartamento involucrado y que nunca vieron movimientos extraños. Un residente expresó: “Uno vive en estos edificios, uno no sabe ni, ni qué es lo que pasa, porque la gente está muy... está loca.” Otro vecino comentó: “Nada, yo nunca he visto a nadie entrar ni salir por ahí.” La sensación de desconcierto fue generalizada.

La preocupación por los riesgos también estuvo presente. Un residente resumió el sentir de la comunidad: “Es un peligro, porque en verdad, como dije, la gente no sabe qué tipo de persona son. Nadie nunca lo ha visto, nunca han dado la cara. Es como que... un misterio.”