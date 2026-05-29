Comprar una casa en Estados Unidos: cuánto hay que ganar en 49 ciudades para poder hacerlo

Según un informe reciente de Redfin, comprar una vivienda promedio en Estados Unidos exigió en abril un ingreso anual de USD 116.780, una cifra que deja fuera del mercado a buena parte de los hogares, pese a que el ingreso familiar mediano subió cerca de 4% y rondó los USD 88.000, de acuerdo con CBS News.
El ingreso necesario para comprar una vivienda típica bajó 2% frente a un año antes, desde USD 119.191, y acumuló siete meses consecutivos de alivio interanual; aun así, el nivel actual todavía se mantiene cerca del máximo de USD 122.000 alcanzado a mediados de 2025.
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En consecuencia, un hogar con ingresos medios tuvo que destinar 40% de su renta a la compra de una vivienda con precio mediano, aunque los expertos recomiendan que los pagos mensuales de la hipoteca no superen el 30%, tras un anticipo de 15%.
En 41 de 49 ciudades el ingreso no alcanza para comprar una casa
El salario mediano de casi USD 88.000 no alcanzó para comprar una vivienda en 41 de las 49 ciudades más pobladas de Estados Unidos. El caso más extremo fue San Francisco. Allí se necesita un ingreso de USD 443.979 para comprar una vivienda, más de cinco veces el salario mediano, y el precio mediano de venta llegó a USD 1,7 millones en marzo.
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La presión sobre ese mercado se asoció a la falta de oferta frente a una demanda impulsada por el auge de la inteligencia artificial, que atrajo a más trabajadores tecnológicos a Silicon Valley. En San José, otra ciudad del corazón tecnológico de California, el ingreso requerido ascendió a unos USD 426.000.
Después de San Francisco, le siguieron Filadelfia, donde se necesitó un ingreso promedio de USD 85.541, y Providence, Rhode Island, donde se requirió hasta USD 143.195.
El Medio Oeste concentra varias de las ciudades donde el ingreso mediano sí alcanza
Frente a los mercados más caros de la costa oeste, Redfin identificó nueve áreas metropolitanas donde el hogar típico ganó más de lo necesario para comprar una vivienda. La firma indicó que, entre las ciudades donde USD 88.000 anuales alcanzaron para comprar una vivienda, seis estuvieron en el Medio Oeste.
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En Detroit, por ejemplo, un hogar necesitó ganar USD 56.219 para comprar una vivienda, por debajo del ingreso mediano estimado de la ciudad, de USD 65.687, y también por debajo del promedio nacional.
El resto de ciudades donde el salario alcanzó para comprar una casa son:
- Cleveland (Ohio): USD 73.261
- Pittsburgh (Pensilvania): USD 73.411
- San Luis (Misuri): USD 77.743
- Cincinnati (Ohio): USD 85.615
- Indianápolis (Indiana): USD 86.460
- Warren (Michigan): USD 86.880
- Minneapolis (Minnesota): USD 107.835
- Baltimore (Maryland): USD 108.416
Mejora parcial en la asequibilidad, pero persisten las barreras para acceder a una vivienda
La compra de vivienda asequible mejoró en 35 de las 50 áreas metropolitanas más pobladas. Chicago encabezó esa tendencia: el ingreso necesario cayó 13,3%, hasta USD 101.075. También hubo descensos en San José, donde el umbral bajó 5,6%, y en Seattle, con una reducción de 5,5%.
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La mejora de la accesibilidad se explica en el aumento de los ingresos y en que la tasa fija promedio a 30 años fue de 6,33% en abril, por debajo del 6,73% de un año antes. Ese descenso abarató los pagos mensuales, aunque el precio mediano de venta de las viviendas igual subió 2,4% interanual.
El 32,9% de los avisos de viviendas en Estados Unidos fue asequible para alguien con ingreso mediano en abril, frente a 28,7% un año antes. Antes del salto de las tasas hipotecarias en 2022, más de la mitad de los avisos cumplió esa condición en casi todos los meses desde 2013.
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En mayo, el promedio semanal de la tasa hipotecaria subió a 6,51%, lo que implica que quienes fijen una financiación ahora podrían no encontrar un mercado más accesible que el del año pasado.
Grishma Bhattarai, economista de Redfin, afirmó en el informe de la empresa: “Los estadounidenses aún necesitan un ingreso de seis cifras para poder comprar una vivienda, pero es alentador que la asequibilidad esté mejorando gradualmente”.
La especialista agregó: “Quienes buscan casa y han estado esperando deberían prestar atención: además de la bajada de precios, todavía hay más viviendas en el mercado que hace un año, muchos más vendedores que compradores y mayor margen de negociación para los compradores”.
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A su vez, Redfin advirtió que la leve mejora prevista para este año podría no concretarse si la guerra con Irán mantiene los precios del petróleo en aumento, si la Reserva Federal decide subir las tasas de interés o si la economía enfrenta otra perturbación.
Listado completo de ciudades
Los salarios requeridos en cada ciudad, según el análisis de Redfin, son:
- Anaheim (California): USD 319.840
- Atlanta (Georgia): USD 107.113
- Austin (Texas): USD 133.390
- Baltimore (Maryland): USD 108.416
- Boston (Massachusetts): USD 207.511
- Charlotte (Carolina del Norte): USD 106.449
- Chicago (Illinois): USD 101.075
- Cincinnati (Ohio): USD 85.615
- Cleveland (Ohio): USD 73.261
- Columbus (Ohio): USD 99.787
- Dallas (Texas): USD 122.952
- Denver (Colorado): USD 155.507
- Detroit (Michigan): USD 56.219
- Fort Worth (Texas): USD 107.260
- Houston (Texas): USD 101.964
- Indianápolis (Indiana): USD 86.460
- Jacksonville (Florida): USD 100.799
- Kansas City (Misuri): USD 95.583
- Las Vegas (Nevada): USD 111.556
- Los Ángeles (California): USD 242.495
- Miami (Florida): USD 154.477
- Milwaukee (Wisconsin): USD 98.226
- Minneapolis (Minnesota): USD 107.835
- Condado de Montgomery (Pensilvania): USD 142.081
- Nashville (Tennessee): USD 120.317
- Condado de Nassau (Nueva York): USD 214.059
- New Brunswick (Nueva Jersey): USD 162.669
- Nueva York (Nueva York): USD 219.485
- Newark (Nueva Jersey): USD 183.219
- Oakland (California): USD 251.591
- Orlando (Florida): USD 111.110
- Filadelfia (Pensilvania): USD 85.541
- Phoenix (Arizona): USD 115.538
- Pittsburgh (Pensilvania): USD 73.411
- Portland (Oregón): USD 149.369
- Providence (Rhode Island): USD 143.195
- Riverside (California): USD 155.689
- Sacramento (California): USD 155.362
- San Antonio (Texas): USD 90.573
- San Diego (California): USD 242.657
- San Francisco (California): USD 443.979
- San José (California): USD 426.318
- Seattle (Washington): USD 219.313
- San Luis (Misuri): USD 77.743
- Tampa (Florida): USD 102.854
- Virginia Beach (Virginia): USD 99.780
- Warren (Michigan): USD 86.880
- Washington (Distrito de Columbia): USD 163.491
- West Palm Beach (Florida): USD 140.739
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