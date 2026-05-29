Comprar una casa en Estados Unidos: cuánto hay que ganar en 49 ciudades para poder hacerlo

El salario mediano de los hogares estadounidenses, de unos USD 88.000, no permite acceder a la vivienda en la mayoría de las grandes ciudades (REUTERS/Lars Hagberg).

Según un informe reciente de Redfin, comprar una vivienda promedio en Estados Unidos exigió en abril un ingreso anual de USD 116.780, una cifra que deja fuera del mercado a buena parte de los hogares, pese a que el ingreso familiar mediano subió cerca de 4% y rondó los USD 88.000, de acuerdo con CBS News.

El ingreso necesario para comprar una vivienda típica bajó 2% frente a un año antes, desde USD 119.191, y acumuló siete meses consecutivos de alivio interanual; aun así, el nivel actual todavía se mantiene cerca del máximo de USD 122.000 alcanzado a mediados de 2025.

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En consecuencia, un hogar con ingresos medios tuvo que destinar 40% de su renta a la compra de una vivienda con precio mediano, aunque los expertos recomiendan que los pagos mensuales de la hipoteca no superen el 30%, tras un anticipo de 15%.

En 41 de 49 ciudades el ingreso no alcanza para comprar una casa

El salario mediano de casi USD 88.000 no alcanzó para comprar una vivienda en 41 de las 49 ciudades más pobladas de Estados Unidos. El caso más extremo fue San Francisco. Allí se necesita un ingreso de USD 443.979 para comprar una vivienda, más de cinco veces el salario mediano, y el precio mediano de venta llegó a USD 1,7 millones en marzo.

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La presión sobre ese mercado se asoció a la falta de oferta frente a una demanda impulsada por el auge de la inteligencia artificial, que atrajo a más trabajadores tecnológicos a Silicon Valley. En San José, otra ciudad del corazón tecnológico de California, el ingreso requerido ascendió a unos USD 426.000.

Después de San Francisco, le siguieron Filadelfia, donde se necesitó un ingreso promedio de USD 85.541, y Providence, Rhode Island, donde se requirió hasta USD 143.195.

La accesibilidad a la vivienda está determinada por hipotecas e impuestos que no deben superar el 30% del ingreso familiar mensual (REUTERS/Shannon Stapleto).

El Medio Oeste concentra varias de las ciudades donde el ingreso mediano sí alcanza

Frente a los mercados más caros de la costa oeste, Redfin identificó nueve áreas metropolitanas donde el hogar típico ganó más de lo necesario para comprar una vivienda. La firma indicó que, entre las ciudades donde USD 88.000 anuales alcanzaron para comprar una vivienda, seis estuvieron en el Medio Oeste.

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En Detroit, por ejemplo, un hogar necesitó ganar USD 56.219 para comprar una vivienda, por debajo del ingreso mediano estimado de la ciudad, de USD 65.687, y también por debajo del promedio nacional.

El resto de ciudades donde el salario alcanzó para comprar una casa son:

Cleveland (Ohio): USD 73.261

Pittsburgh (Pensilvania): USD 73.411

San Luis (Misuri): USD 77.743

Cincinnati (Ohio): USD 85.615

Indianápolis (Indiana): USD 86.460

Warren (Michigan): USD 86.880

Minneapolis (Minnesota): USD 107.835

Baltimore (Maryland): USD 108.416

Los mercados más accesibles para la vivienda, según Redfin, se concentran principalmente en el Medio Oeste estadounidense (REUTERS/Chris Helgren).

Mejora parcial en la asequibilidad, pero persisten las barreras para acceder a una vivienda

La compra de vivienda asequible mejoró en 35 de las 50 áreas metropolitanas más pobladas. Chicago encabezó esa tendencia: el ingreso necesario cayó 13,3%, hasta USD 101.075. También hubo descensos en San José, donde el umbral bajó 5,6%, y en Seattle, con una reducción de 5,5%.

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La mejora de la accesibilidad se explica en el aumento de los ingresos y en que la tasa fija promedio a 30 años fue de 6,33% en abril, por debajo del 6,73% de un año antes. Ese descenso abarató los pagos mensuales, aunque el precio mediano de venta de las viviendas igual subió 2,4% interanual.

El 32,9% de los avisos de viviendas en Estados Unidos fue asequible para alguien con ingreso mediano en abril, frente a 28,7% un año antes. Antes del salto de las tasas hipotecarias en 2022, más de la mitad de los avisos cumplió esa condición en casi todos los meses desde 2013.

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En mayo, el promedio semanal de la tasa hipotecaria subió a 6,51%, lo que implica que quienes fijen una financiación ahora podrían no encontrar un mercado más accesible que el del año pasado.

Grishma Bhattarai, economista de Redfin, afirmó en el informe de la empresa: “Los estadounidenses aún necesitan un ingreso de seis cifras para poder comprar una vivienda, pero es alentador que la asequibilidad esté mejorando gradualmente”.

La especialista agregó: “Quienes buscan casa y han estado esperando deberían prestar atención: además de la bajada de precios, todavía hay más viviendas en el mercado que hace un año, muchos más vendedores que compradores y mayor margen de negociación para los compradores”.

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A su vez, Redfin advirtió que la leve mejora prevista para este año podría no concretarse si la guerra con Irán mantiene los precios del petróleo en aumento, si la Reserva Federal decide subir las tasas de interés o si la economía enfrenta otra perturbación.

La disminución de las tasas hipotecarias redujo los pagos mensuales, aunque el precio mediano de venta de viviendas subió 2,4% interanual (REUTERS/Chris Helgren).

Listado completo de ciudades

Los salarios requeridos en cada ciudad, según el análisis de Redfin, son:

Anaheim (California): USD 319.840

Atlanta (Georgia): USD 107.113

Austin (Texas): USD 133.390

Baltimore (Maryland): USD 108.416

Boston (Massachusetts): USD 207.511

Charlotte (Carolina del Norte): USD 106.449

Chicago (Illinois): USD 101.075

Cincinnati (Ohio): USD 85.615

Cleveland (Ohio): USD 73.261

Columbus (Ohio): USD 99.787

Dallas (Texas): USD 122.952

Denver (Colorado): USD 155.507

Detroit (Michigan): USD 56.219

Fort Worth (Texas): USD 107.260

Houston (Texas): USD 101.964

Indianápolis (Indiana): USD 86.460

Jacksonville (Florida): USD 100.799

Kansas City (Misuri): USD 95.583

Las Vegas (Nevada): USD 111.556

Los Ángeles (California): USD 242.495

Miami (Florida): USD 154.477

Milwaukee (Wisconsin): USD 98.226

Minneapolis (Minnesota): USD 107.835

Condado de Montgomery (Pensilvania): USD 142.081

Nashville (Tennessee): USD 120.317

Condado de Nassau (Nueva York): USD 214.059

New Brunswick (Nueva Jersey): USD 162.669

Nueva York (Nueva York): USD 219.485

Newark (Nueva Jersey): USD 183.219

Oakland (California): USD 251.591

Orlando (Florida): USD 111.110

Filadelfia (Pensilvania): USD 85.541

Phoenix (Arizona): USD 115.538

Pittsburgh (Pensilvania): USD 73.411

Portland (Oregón): USD 149.369

Providence (Rhode Island): USD 143.195

Riverside (California): USD 155.689

Sacramento (California): USD 155.362

San Antonio (Texas): USD 90.573

San Diego (California): USD 242.657

San Francisco (California): USD 443.979

San José (California): USD 426.318

Seattle (Washington): USD 219.313

San Luis (Misuri): USD 77.743

Tampa (Florida): USD 102.854

Virginia Beach (Virginia): USD 99.780

Warren (Michigan): USD 86.880

Washington (Distrito de Columbia): USD 163.491

West Palm Beach (Florida): USD 140.739