Así ahorró un niño de 10 años para disfrutar de la Copa FIFA Mundial 2026

Un niño de 10 años ahorró USD 2 para ir a ver los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026. Foto. NBC Miami

A pocas semanas del inicio de la Copa FIFA Mundial 2026, muchos aficionados al fútbol esperan ver los partidos de sus respectivos países y algunos de ellos hicieron un gran esfuerzo para asistir. Valentino Sanabria, un niño de 10 años, ahorró durante mucho tiempo para cumplir el sueño de ver a su seleccionado en vivo.

“Juego de extremo izquierdo o derecho. A veces de delantero, pero me gusta jugar de extremo izquierdo”, detalló a NBC Miami, el canal local.

Para Valentino, el fútbol es una tradición familiar y comenzó a jugar a los cinco años. Actualmente, compite en un equipo de club. Su abuelo, Jorge Serna, aseguró entre risas a NBC Miami: “Vive el fútbol todo el día”.

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El niño reunió dinero para el Mundial realizando tareas diarias en casa y ahorrando regalos de cumpleaños y trabajos de actuación. Foto: NBC Miami

Cómo inició el amor por el fútbol

Valentino detalló que su amor por el fútbol proviene en gran parte de su padre, que es uruguayo. “Siempre vemos los partidos de Uruguay, o cualquier partido, en realidad”, aseguró el menor de edad.

Una de las cuestiones que inspiró a cumplir con la meta de ver los partidos del mundial en vivo fue el la Copa FIFA Mundial 2022. “Me encantó el ambiente ya que todos cantaban, se divertían y yo quería estar allí”, comentó al cadena estadounidense.

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La experiencia vivida durante el campeonato mundial 2022 fue clave en la motivación de Valentino para asistir al Mundial 2026. Foto: NBC Miami

Así logró Valentino juntar dinero para ver la Copa FIFA Mundial 2026

Para lograrlo, Valentino comenzó a ahorrar USD 2 y a realizar tareas diarias, como sacar la basura y hacer la cama. “No es mucho, pero lo hice de manera constante con el tiempo”, contó.

También guardó dinero de cumpleaños y obtuvo ingresos adicionales con trabajos de actuación, según el mismo medio. Después de casi cuatro años, Valentino ahorró lo suficiente para comprar entradas para el Mundial para él y su abuelo. “Quiero ver a los jugadores y a los aficionados coreando.Solo quiero ser parte de ese ambiente”, reveló.

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Valentino comenzó a ahorrar dos dólares y a realizar tareas diarias, como sacar la basura y hacer la cama. Foto: NBC Miami

Qué partidos de la Copa FIFA Mundial 2026 se juega en Miami

Miami albergará siete partidos de la Copa FIFA Mundial 2026, todos en el Hard Rock Stadium (temporalmente renombrado como “Miami Stadium” para el torneo). El calendario confirmado es el siguiente:

15 de junio: Arabia Saudita vs Uruguay (Grupo H)

21 de junio: Uruguay vs Cabo Verde (Grupo H)

24 de junio: Brasil vs Escocia (Grupo C)

27 de junio: Portugal vs Colombia (Grupo K)

3 de julio: Octavos de final – ganador del Grupo J vs segundo del Grupo H

11 de julio: Cuartos de final – ganadores de los partidos 91 vs 92

18 de julio: Partido por el tercer puesto

Miami será una de las ciudades con mayor cantidad de partidos, incluyendo fase de grupos, una eliminatoria directa, un cuarto de final y el partido por el tercer puesto del torneo.

Bayfront Park asoma como el centro del festival de aficionados en el centro de la ciudad

El principal espacio público para seguir el torneo fuera del estadio será el FIFA Fan Festival, que VISIT FLORIDA ubicó de forma preliminar en Bayfront Park, en el centro de Miami. Durante el torneo habrá eventos gratuitos y abierto a público con pantallas gigantes, actividades y oferta gastronómica.

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De acuerdo al sitio mencionado, la ciudad también se apoyará en su cultura futbolera para multiplicar las reuniones en bares y restaurantes. La guía sostuvo que las comunidades cubana, colombiana, brasileña, inglesa y alemana del Gran Miami garantizan una base local de seguidores para selecciones latinoamericanas y europeas.

Fuera de los partidos, la oferta para visitantes se reparte entre South Beach, Wynwood, Little Havana, museos, compras y excursiones de naturaleza.