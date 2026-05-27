Estados Unidos

Hoteles de Los Ángeles siguen enfrentando una baja ocupación a dos semanas del Mundial

El sector hotelero de la ciudad californiana reporta una demanda por debajo de lo anticipado, atribuida a cancelaciones de reservas, dificultades para obtener visado, altos costos de boletos y un aumento en precios de hospedaje

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Las reservas hoteleras en Los Ángeles para el Mundial de la FIFA 2026 están por debajo de las expectativas previas del sector turístico (Archivo)
Las reservas hoteleras en Los Ángeles para el Mundial de la FIFA 2026 están por debajo de las expectativas previas del sector turístico (Archivo)

A tan solo semanas de que Los Ángeles reciba partidos del Mundial de FIFA en junio, los hoteles de la ciudad muestran reservas por debajo de lo previsto y el sector teme que el impulso económico esperado no llegue en la magnitud anunciada, en un contexto marcado por bloqueos de habitaciones luego cancelados, obstáculos con visas, tarifas de viaje más altas y entradas que alcanzan hasta los USD 7.875, según Los Angeles Times.

El desajuste aparece con fuerza en las cifras más recientes. El 80% de los hoteles relevados por la American Hotel and Lodging Assn. informó que las reservas están por debajo de las proyecciones iniciales y en Los Ángeles más del 65% de los establecimientos consultados reportó una demanda inferior a la estimada.

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La señal también surge en la cobertura local. Casi el 70% de los hoteles del área de Los Ángeles dijo que sus reservas están por debajo de lo esperado, según una investigación de la American Hotel and Lodging Association.

Las complicaciones con los visados y la distancia respecto al estadio dificultan la captación de huéspedes internacionales para el torneo (USA TODAY Sports)
Las complicaciones con los visados y la distancia respecto al estadio dificultan la captación de huéspedes internacionales para el torneo (USA TODAY Sports)

Bloques de habitaciones fueron reservados y luego liberados

El diagnóstico del sector apunta a un problema concreto: la asociación hotelera sostiene que FIFA sobre-reservó bloques de habitaciones que no reflejaban la demanda real. Según el informe citado por Los Angeles Times, cerca de la mitad de los hoteles encuestados reportó cancelaciones o liberaciones de bloques que habían sido reservados con anterioridad.

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En Los Ángeles, el efecto se sintió de manera particular en el centro de la ciudad. De acuerdo con el artículo, FIFA reservó miles de habitaciones en downtown Los Ángeles y luego las canceló, mientras varios hoteles señalaron además las complicaciones de visado y la distancia respecto del estadio como obstáculos para captar huéspedes.

Un portavoz de FIFA defendió el procedimiento: “Todas las liberaciones de habitaciones se realizaron de acuerdo con los plazos contractuales pactados con los hoteles asociados, una práctica estándar para un evento de esta escala”. El vocero añadió que la demanda global para el Mundial de 2026 es “sin precedentes”.

El 80% de los hoteles encuestados reporta una demanda inferior a la prevista debido a cancelaciones de bloques de habitaciones reservados por FIFA (Imagn Images)
El 80% de los hoteles encuestados reporta una demanda inferior a la prevista debido a cancelaciones de bloques de habitaciones reservados por FIFA (Imagn Images)

Hoteles de Los Ángeles llegan al Mundial con niveles de ocupación inferiores a un verano habitual

La caída no solo se mide contra las expectativas creadas por el torneo, sino también contra un verano normal. Muchos de los consultados señalaron en Los Angeles Times que las reservas están incluso por debajo de las de una temporada estival típica.

Jeff Zarrinnam, director del Hollywood Hotel, dio un ejemplo puntual a NBC Los Angeles: su establecimiento está reservado solo en un 37% para junio, aunque prevé que la cifra podría subir al 65% el mes próximo. Para julio, el hotel tiene un 35% de ocupación y proyecta que podría alcanzar el 75%.

Zarrinnam agregó a NBC Los Angeles que cada verano el Hollywood Hotel superaba el 90% de ocupación. También dijo que STR Hotel Research muestra que los hoteles de Hollywood y Beverly Hills promedian un 28% de ocupación durante la ventana del Mundial.

Fachada del Hollywood Hotel con su letrero. Incluye una fuente escalonada con azulejos amarillos, rojos y azules, flanqueada por escaleras y plantas
El sector hotelero de Los Ángeles enfrenta niveles de ocupación incluso más bajos que en veranos habituales, según datos de asociaciones y hoteleros locales (TripAdvisor)

La explicación no se agota en las habitaciones retenidas y luego liberadas. Ralph Posner, director de comunicaciones de la American Hotel and Lodging Assn., sostuvo que el mercado de Los Ángeles “enfrenta varios desafíos que están moderando las expectativas de desempeño hotelero”.

Posner también precisó: “El supuesto bajo desempeño hotelero de Los Ángeles se agrava por una combinación particular de compromiso temprano de bloques por parte de FIFA que creó una demanda artificial, preocupaciones por barreras de visado y costos operativos”. También sostuvo que la ciudad fue presentada como sede insignia, pero ahora absorbe una brecha entre expectativa y realidad.

Entradas caras, costos del viaje y menor llegada internacional

El precio de asistir al torneo también aparece como barrera. Simon Kuper, periodista y autor especializado en la economía del fútbol, comentó para Los Angeles Times que los valores faciales de las entradas llegaron hasta USD 7.875.

Kuper resumió así el cambio respecto de otros mundiales: “Todos los precios de las entradas en este Mundial son inconcebibles para mundiales anteriores”. Además añadió: “Es en gran medida un fenómeno nuevo”.

Este encarecimiento no se limita al estadio. Debido a que, las tarifas aéreas y los precios de la gasolina subieron por el conflicto en Irán, mientras las preocupaciones geopolíticas y las barreras de visado deprimen la demanda internacional.

Las llegadas internacionales al condado de Los Ángeles bajaron más del 30% en 2025 y las actuales siguen siendo inferiores al promedio previo al Mundial de fútbol (REUTERS/Mike Blake)
Las llegadas internacionales al condado de Los Ángeles bajaron más del 30% en 2025 y las actuales siguen siendo inferiores al promedio previo al Mundial de fútbol (REUTERS/Mike Blake)

Alojamiento alternativo, turismo en retroceso y expectativa de repunte

La presión también alcanza al alojamiento. Los Angeles Times señaló que, en ciudades sede, el costo de las habitaciones actúa como factor disuasivo: en Seattle, una habitación king en el Renaissance Hotel costaba menos de USD 300 el fin de semana previo al Mundial y superaba los USD 1.000 para el fin de semana del partido de Estados Unidos.

Ese escenario favorece alternativas fuera del circuito hotelero tradicional. Para reducir gastos, algunos hinchas optan por alojarse más lejos de las sedes o elegir opciones como Airbnb.

Mientras que el Concejo Municipal de Los Ángeles evalúa flexibilizar las reglas para Airbnb y permitir que propietarios de segundas viviendas las alquilen, una medida que podría agravar la presión sobre un mercado hotelero ya saturado.

El retroceso llega después de un período ya adverso para el turismo local. El año pasado, el gasto turístico en Los Ángeles cayó por primera vez desde el inicio de la pandemia, atribuido en parte a incendios forestales, redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y tensiones comerciales que desalentaron las visitas, incluidas las de viajeros canadienses.

Precios récord de entradas de hasta USD 7.875 y el aumento del costo de viajes frenan la llegada de aficionados a los partidos del Mundial FIFA (REUTERS/Daniel Cole)
Precios récord de entradas de hasta USD 7.875 y el aumento del costo de viajes frenan la llegada de aficionados a los partidos del Mundial FIFA (REUTERS/Daniel Cole)

La caída se reflejó también en el tráfico aéreo. Las llegadas internacionales al condado de Los Ángeles bajaron más del 30% entre agosto y noviembre de 2025, según Los Angeles Times, y en la ciudad los arribos internacionales actuales están por debajo de los meses previos, aunque el estado registró un aumento general del 3% el año pasado.

El director de comunicaciones Posner, sentenció: “Tenemos la esperanza de que el impulso crezca en las próximas semanas de cara a los partidos”. De este modo, el sector todavía espera una mejora de última hora.

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