Representante taiwanesa en Israel: “Si nosotros dejamos las armas, no habrá Taiwán”

ARCHIVO: Miembros del ejército de Taiwán practican cómo repeler una fuerza invasora en Bali, Taiwán, el 27 de julio de 2023 (The New York Times)

Taiwán enfrenta una nueva fase tras la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, porque el presidente de Estados Unidos dijo que habló con su par chino sobre la venta de armas a la isla y dejó abierta la posibilidad de consultar a Lai Ching-te antes de decidir sobre un paquete de USD 14 mil millones, una definición que podría afectar la capacidad defensiva de Taipéi y el equilibrio en el estrecho.

La discusión llega cuando Taiwán insiste en reforzar su disuasión y en sostener el statu quo. La representante de Taiwán en Israel Abby Ya-Ping Lee dijo a The Jerusalem Post que la isla debe estar preparada para defenderse incluso mientras Washington y el régimen de Beijing mantienen el diálogo.

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Ese marco se produce además bajo una presión militar creciente. Taiwán detectó una segunda patrulla china de “combate” en una semana y desplegó barcos y aviones para vigilar la actividad de China.

“Creemos que es algo positivo que los líderes de grandes potencias mantengan un diálogo constructivo y abierto”, dijo Lee. La diplomática añadió al mismo medio que Taiwán valora las reiteradas garantías de Washington de que su política hacia la isla “permanece sin cambios”.

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Lee sostuvo que la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán son un interés compartido y que Taipéi mantiene su compromiso con un statu quo “pacífico, estable y próspero”. A la vez, remarcó que esa posición no implica renunciar a la protección propia.

La venta de armas de Estados Unidos sigue pendiente

La administración Trump aprobó en diciembre un paquete de armas por USD 11 mil millones, mientras que un segundo paquete de alrededor de USD 14 mil millones sigue a la espera de aprobación. La Ley de Relaciones con Taiwán compromete a Estados Unidos a poner a disposición de la isla armamento y servicios de carácter defensivo.

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Una bandera de Taiwán ondea en la cima de una colina frente a Xiamen, China, en la isla de Dadan, en Kinmen, Taiwán, el 18 de octubre de 2025. REUTERS/Ann Wang

“El principal origen de nuestro armamento defensivo es Estados Unidos”, dijo Lee a The Jerusalem Post. También afirmó al mismo medio que la relación de seguridad con Washington es “extremadamente vital” para la supervivencia de Taiwán y que el paquete pendiente es especialmente importante para defensa aérea, sistemas antimisiles y misiles Patriot.

“Seguiremos trabajando con Estados Unidos para asegurarnos de que las armas que necesitamos sean entregadas”, dijo Lee. La representante taiwanesa agregó al mismo medio que sigue existiendo un fuerte apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos a la supervivencia y la prosperidad de la isla.

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La posibilidad de una llamada directa entre Trump y Lai también abrió interrogantes diplomáticos. La prensa internacional indicó que no existen planes concretos para esa conversación y que un contacto directo entre presidentes en funciones de Estados Unidos y Taiwán no tendría precedentes desde que Washington trasladó su reconocimiento diplomático de Taipéi a Beijing en 1979.

Lee reconoció una preocupación habitual de Taiwán: que dos grandes potencias discutan sobre la isla sin que la isla esté presente en la sala. “Aparentemente no estamos sentados en la misma sala de conferencias, pero mantenemos una muy buena comunicación con los funcionarios antes de la cumbre y después de la cumbre”, dijo al medio israelí.

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Taiwán vincula su defensa con el comercio mundial

La posición taiwanesa no se limita al terreno militar. Lee dijo que el mundo debe entender a la isla no solo como un foco de tensión regional, sino como una pieza central de la seguridad global y del comercio internacional.

“Estamos en el centro de la primera cadena de islas para detener la expansión de la agresión militar china”, afirmó Lee. También dijo al medio que Taiwán ha explicado al mundo que la continuidad de la paz y la estabilidad en la isla es un punto de apoyo de la paz global.

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Ese argumento se apoya en el peso industrial taiwanés. Según la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos, Taiwán concentra más del 60% de los ingresos mundiales de fundición de semiconductores y más del 90% de la fabricación de chips de vanguardia.

Lee afirmó que una interrupción de ese ecosistema obligaría a la economía mundial a soportar el costo. También rechazó que el aumento de la inversión taiwanesa en Estados Unidos implique un debilitamiento de la base industrial local.

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“Mantendremos en Taiwán la tecnología más crítica y más avanzada”, dijo Lee a The Jerusalem Post. Añadió que el ecosistema taiwanés es difícil de replicar porque no se limita a TSMC, sino que incluye “cientos de miles de pequeñas y medianas empresas” dentro de ese conglomerado.

TSMC es la mayor fundición independiente de semiconductores del mundo, con sede en el parque científico de Hsinchu, en Taiwán. El medio también señaló que la empresa produce más del 90% de los chips semiconductores más avanzados del mundo.

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La comparación con Oriente Medio

Lee vinculó además las preocupaciones de Taiwán con la guerra que involucró a Israel, Estados Unidos e Irán. Dijo a The Jerusalem Post que Taipéi siguió de cerca ese conflicto, en especial por la cuestión de la libertad de navegación.

“La mayoría de los países aprendieron la importancia de la libertad de navegación”, dijo Lee. La representante añadió que el estrecho de Taiwán también es un punto de estrangulamiento del comercio marítimo, comparable al estrecho de Ormuz, y que un conflicto allí impondría costos mucho más allá de Asia.

“Si hay una guerra, ya han visto lo que pasa con los precios. Todo el mundo tiene que pagar un costo muy alto”, dijo Lee. También expresó al mismo medio su gratitud porque muchos países se hayan sumado a la libertad de navegación liderada por Estados Unidos en el estrecho de Taiwán para mantenerlo como aguas internacionales abiertas y libres.

La diplomática sostuvo que la lección de la guerra entre Israel e Irán no es que todos los países deban combatir del mismo modo, sino que la disuasión y la resiliencia son esenciales. En ese marco, evocó a Golda Meir como una figura admirada en Taiwán.

“Si Taiwán deja las armas, no habrá Taiwán”, subrayó Lee, al parafrasear una frase célebre de Meir. “Las armas no son para provocar, no son para invitar a una guerra, sino para la autodefensa. Son un medio de disuasión”.

La respuesta directa de Taipéi, según su enviada en Israel, es mantener el statu quo, reforzar la defensa propia, profundizar los vínculos con Estados Unidos y otras democracias e impedir que Beijing decida el futuro de la isla por la fuerza. “Tenemos que estar muy comprometidos con nuestra autodefensa. Tenemos que luchar por nuestra cuenta”, manifestó Lee.