Trump promociona la ruta TRIPP en Armenia y al presidente Pashinián en las elecciones: “Comparte plenamente mi visión de paz”

Donald Trump manifestó su apoyo total a Nikol Pashinián para las elecciones parlamentarias de Armenia. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles su apoyo al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, para las elecciones parlamentarias del 7 de junio de 2026. Trump publicó en Truth Social que considera a Pashinián “un gran amigo y líder” y afirmó: “Nikol tiene mi COMPLETO y TOTAL apoyo para la reelección el 7 de junio de 2026”.

La votación parlamentaria es vista como una prueba para la apuesta de Pashinián de reducir la dependencia de Armenia de Moscú y fortalecer la relación con Occidente. Las encuestas muestran que se trata de una contienda extremadamente reñida. El país continúa conmocionado por la toma militar de la región de Karabaj por parte de Azerbaiyán en 2023 y el éxodo de unos 100.000 armenios étnicos.

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En su mensaje completo, Trump escribió que Pashinián “está haciendo de su país un lugar fuerte, próspero y muy seguro” y que “comparte plenamente mi visión de PAZ y PROSPERIDAD para Armenia y toda la región del Cáucaso Meridional”. Trump señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, viajó recientemente a Armenia e impulsó “varios acuerdos importantes para ambos países”.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Trump anunció el próximo inicio de la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP, en inglés), una obra que conectará a Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de Armenia, como parte de un acuerdo auspiciado por Estados Unidos. “Pronto, Estados Unidos y Armenia pondremos la primera piedra juntos de la TRIPP, que transformará el sur del Cáucaso y ayudará a nuestras maravillosas compañías energéticas estadounidenses a acceder desde Asia Central hasta Estados Unidos”, afirmó Trump.

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El presidente estadounidense concluyó: “Con la ayuda de Nikol, llevaremos a Estados Unidos, Armenia, el Cáucaso Meridional y Asia Central a cotas nunca antes alcanzadas. ¡Hagamos grande a Armenia de nuevo! ¡MAGA!”

Estados Unidos se comprometió el martes a avanzar con Armenia en un corredor planificado que conectaría partes de Azerbaiyán, su rival, durante una visita relámpago del secretario de Estado Marco Rubio.

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Rubio, de regreso de un viaje de cuatro días a la India, se reunió con su homólogo armenio durante una escala para repostar combustible en la antigua república soviética, que ha sido aliada de Moscú durante mucho tiempo, pero que ha buscado estrechar sus relaciones con Occidente.

Marco Rubio firmó esta semana acuerdos con Armenia durante una visita relámpago a Ereván: del corredor TRIPP a las tierras raras. (REUTERS/ARCHIVO)

La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha estado trabajando en una iniciativa de corredor ferroviario y por carretera que lleva su nombre: la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacionales (TRIPP), que atravesaría Armenia y conectaría Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, aislado del territorio armenio.

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Rubio declaró haber rubricado otro paso en el proyecto TRIPP con el ministro de Asuntos Exteriores armenio, Ararat Mirzoyan.

“Este acuerdo representa el paso más importante hasta la fecha para hacer realidad esta ruta histórica, para promover la paz y para aumentar la prosperidad en Armenia y, francamente, en la región”, dijo Rubio en una ceremonia de firma en el aeropuerto de Ereván.

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