Estados Unidos

La autopista Sawgrass reabrió en Broward y ya se puede circular con normalidad tras un choque entre camiones

El siniestro ocurrido cerca de Sample Road mantuvo cerrados todos los carriles hacia el sur y parte de los carriles hacia el norte durante varias horas mientras los equipos de limpieza retiraban escombros y liberaban la vía

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Vista aérea de la Sawgrass Expressway de noche, mostrando un accidente con camiones, vehículos policiales, grúas y escombros en la carretera
El choque de dos camiones en Sawgrass Expressway de Broward obligó a cerrar todos los carriles hacia el sur durante varias horas (NBC 6 News)

Las vías hacia el sur de la autopista Sawgrass en Broward (Florida) reabrieron y ya operan con normalidad desde el miércoles tras un choque entre dos camiones cerca de Sample Road, en Coral Springs, que obligó a cerrar durante horas todos los carriles en ese sentido y dos en dirección norte, con demoras que siguieron aun después de habilitarse la autopista, según medios locales como CBS Miami y NBC 6 News.

El siniestro ocurrió hacia las 2:20 horas, en los carriles hacia el sur cerca de Sample Road, según la Patrulla de Carreteras de Florida. Durante el cierre, el tiempo de viaje desde University hasta la I-595 rondaba los 30 minutos cuando empezó a mejorar la circulación.

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La colisión dejó esparcida sobre la calzada una carga de paneles de yeso y también obligó a retirar una parte del muro de hormigón central que terminó sobre la vía, de acuerdo con NBC Miami. Los conductores fueron desviados en Sample Road, mientras las cuadrillas trabajaban en la limpieza y en la reparación de la barrera.

Autopista con tráfico intenso al anochecer. Grúas y vehículos de emergencia con luces parpadeantes en los carriles centrales causan atasco masivo
La Patrulla de Carreteras de Florida confirmó que no hubo heridos ni hospitalizados tras el accidente en la autopista Sawgrass (NBC 6 News)

Choque entre un tractocamión y un camión volcador bloqueó la autopista durante horas

El accidente involucró a un tractocamión y un camión volcador, informó NBC Miami. La Patrulla de Carreteras de Florida indicó a ese medio que el tractocamión chocó por detrás al otro vehículo, impactó luego contra la barrera de hormigón y perdió su carga de paneles de yeso.

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La señal WSVN identificó al segundo vehículo como un camión de plataforma y precisó, con base en los investigadores, que su conductor circulaba hacia el sur y no advirtió al camión que tenía delante. Al intentar esquivarlo, terminó golpeándolo en la parte trasera y después se estrelló contra el muro central.

El derrame afectó todos los carriles hacia el sur y parte de los carriles hacia el norte, señaló el CBS Miami. En imágenes de video difundidas por NBC Miami se observaban camiones y restos de la carga sobre la autopista mientras continuaban las tareas de limpieza. Según la Patrulla de Carreteras de Florida, no hubo heridos ni personas hospitalizadas.

Vista aérea de un accidente de tráfico en una autopista con escombros, un camión de basura, un montacargas, barreras de concreto y personal
El cierre de la Sawgrass Expressway provocó demoras de hasta 30 minutos y desvió el tránsito a rutas alternativas (NBC 6 News)

Las alternativas quedaron saturadas mientras avanzaba la reapertura

Mientras la autopista permaneció cerrada, no era posible incorporarse a la Sawgrass Expressway ni por Sample ni por Atlantic, señaló el periodista especializado en tránsito, Austin Carter en CBS Miami. Carter agregó que Commercial era la primera alternativa para retomar la vía, aunque esa zona también registraba tráfico cargado.

En ese mismo reporte, Carter recomendó seguir hacia el sur por Nob Hill y tomar Sunrise para conectar con la Sawgrass, o continuar por Nob Hill si el destino era la I-595. También advirtió que muchos conductores elegirían esa primera ruta alternativa.

Vista aérea de un accidente en una autopista con dos coches deportivos, un camión de plataforma volcado con carga amarilla, dos grúas y vehículos de asistencia
Las cuadrillas trabajaron durante horas en la limpieza de los escombros y en la reparación del muro central de hormigón (NBC 6 News)

Para las 7:49 horas de ayer, la actualización del estado del tránsito en CBS Miami indicó que un carril hacia el sur acababa de reabrir y que poco después se habilitaron otros dos al sur del punto del choque.

En ese momento seguían las demoras en ambos sentidos, aunque la principal novedad era el avance de la reapertura. Aunque igualmente, medios locales como la WSVN, indicaron que la autopista ya fue reabierta en ambos sentidos y los vehículos pueden circular sin inconvenientes.

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