Estados Unidos

Estados Unidos activa una alerta vial por los 100 días más letales del verano

El período entre el Día de los Caídos y el Día del Trabajo concentra la mayor proporción de siniestros mortales con menores al volante. Cuáles son las recomendaciones

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Oficial de policía examina un SUV compacto gris oscuro con la parte delantera severamente destrozada y escombros en el suelo. Una valla negra está detrás
Las recomendaciones de la NRSF incluyen limitar pasajeros, prohibir el uso del teléfono y exigir cinturón de seguridad en todo momento (Reuters)

Entre los 100 días letales del verano, en Estados Unidos, se activa una alerta vial: los “100 Deadliest Days of Summer” concentran el período con más accidentes fatales del año para los conductores adolescentes. Según NBC Palm Springs, durante estos meses los accidentes fatales con jóvenes al volante aumentan casi un 30 % respecto al resto del año, dato que convierte a las vacaciones en una etapa de alto riesgo.

Durante este lapso, los adolescentes de entre 16 a 19 años sufren una tasa de mortalidad en carretera casi tres veces superior a la de los conductores mayores de 20. De acuerdo con la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, la principal causa es la combinación de libertad, inexperiencia y factores de distracción propios del verano, como la mayor cantidad de tiempo libre y la tendencia a conducir acompañados por amigos.

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Adolescente con camiseta granate conduce un coche. Sus manos sujetan el volante de un Acura. Interior beige del vehículo. Vehículos al fondo
Durante los 100 Deadliest Days of Summer, los accidentes fatales de adolescentes al volante en Estados Unidos aumentan casi un 30 % respecto al resto del año (KING 5 Seattle)

De acuerdo con la Fundación Nacional para la Seguridad Vial (NRSF, por sus siglas en inglés), organización de prevención vial, los “100 Deadliest Days of Summer” abarcan los 100 días entre Memorial Day (Día de los Caídos) y Labor Day (Día del Trabajo), cuando los adolescentes de Estados Unidos pasan más tiempo fuera de casa y más horas conduciendo.

Las estadísticas muestran que más del 30 % de los choques fatales con conductores jóvenes ocurren en este período.

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La NRSF y la AAA Foundation for Traffic Safety, entidad estadounidense de seguridad vial, coinciden: el cierre de las escuelas y la falta de experiencia al volante multiplican los riesgos. Los adolescentes, por cada kilómetro recorrido, tienen casi el triple de probabilidades de verse involucrados en un accidente fatal en comparación con los adultos.

Principales factores de riesgo para los adolescentes

Según la NRSF, el 60 % tienen como raíz la distracción. El uso del teléfono, la interacción con otros pasajeros, y actividades como comer o ajustar la radio pueden desviar la atención del conductor y provocar incidentes graves.

El exceso de velocidad es otro factor crítico. De acuerdo con la NRSF, el 35 % de los hombres de entre 15 y 20 años involucrados en accidentes mortales conducían a velocidades por encima del límite permitido.

Entre las mujeres de la misma franja etaria, el 17 % también excedía la velocidad en esos siniestros.

Vista aérea nocturna de la Autopista de Filadelfia mostrando un accidente con luces de emergencia, humo y un vehículo volcado
El exceso de velocidad involucra al 35 % de los hombres y al 17 % de las mujeres adolescentes en accidentes mortales, destaca la NRSF (19 News )

La conducción bajo los efectos del alcohol o drogas sigue presente. Según la NRSF, en 2022 el 30 % de los jóvenes conductores fallecidos en choques tenían niveles detectables de alcohol en sangre, a pesar de que la edad legal para consumir alcohol en Estados Unidos es 21 años.

La inexperiencia amplifica todos estos riesgos. Tal como advierte NBC Palm Springs, los adolescentes suelen subestimar el peligro, no siempre usan el cinturón y, en ocasiones, ignoran normas básicas, como evitar manejar tarde en la noche (especialmente entre las 21 y la medianoche), cuando las estadísticas de accidentes fatales aumentan.

Recomendaciones de seguridad vial de la NRSF

  • Limitar la cantidad de pasajeros adolescentes en el vehículo.
  • Prohibir el uso del teléfono móvil mientras se conduce.
  • Exigir el uso del cinturón de seguridad en todos los trayectos.
  • Respetar los límites de velocidad en todo momento.
  • No conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.
  • Fomentar que el conductor descanse adecuadamente antes de manejar.
  • Considerar cursos de manejo defensivo actualizados.
  • Modelar buenas conductas al volante como padres y adultos responsables.

Por qué es clave actuar durante los 100 días letales

El objetivo de las campañas y recomendaciones es claro: reducir el número de vidas perdidas en las carreteras durante el verano. Según NBC Palm Springs, esta etapa concentra el mayor riesgo para los adolescentes porque coincide con el fin de clases y el incremento de actividades sociales y desplazamientos sin supervisión adulta.

Vista trasera de un trabajador de la salud con uniforme azul empujando una camilla con un paciente cubierto en un pasillo de hospital
La distracción es la causa principal del 60 % de los accidentes de tránsito fatales con adolescentes durante la temporada veraniega en Estados Unidos (KING 5 Seattle)

Según la NRSF/AAA, si las familias se involucran, si los adolescentes entienden la importancia de cada regla y si todos priorizan la seguridad, es posible revertir la tendencia de estos 100 días críticos. El verano puede ser una época de diversión, pero también de responsabilidad y cuidado en cada viaje.

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